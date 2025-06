『俺たちの人生旅行記』に出演し、解散について心境を語る！Repezen Foxx

Repezen Foxx(レペゼンフォックス)が、6月1日、解散することが、公式X(旧Twitter)にて発表された。

Repezen Foxx(レペゼンフォックス)が、6月1日、解散することが、公式X(旧Twitter)にて発表されました。

発表から2日後、元メンバーのDJ脇が、国内外の秘境を巡り南米・インド縦断などに挑戦する姿を発信している、登録者240万人超の

人気YouTuber「ジョーブログ」がメインDJを務めるラジオ番組『俺たちの人生旅行記』(プロデューサー:YOSHIKI)に出演し、心境を語った。

◆番組内でのコメント要旨

ジョーブログ:「今後どうなるかは分からない?」

脇:「分かってない、正直・・・」

脇は「解散発表を世間とほぼ同じタイミングで知った」と明かしつつ、今後の再集結については、

脇:「俺の気持ちとしては、有終の美を収められるなら集まりたい!」

と前向きな意向を示した。

一方で、

脇:「だけど、それぞれの意見や考えがあるから、難しいだろうな・・・」

と、メンバー間の現状に対しても、複雑な心境を見せた。

◆番組放送予定・先行公開情報

DJ脇が出演した放送回は、2025年8月8日(金)25時にFM FUJIでオンエア予定。

放送に先駆け、一部の収録映像が番組プロデューサー「YOSHIKI」が発信する、「俺たちの人生旅行記(アフター旅行記)」YouTubeチャンネルにて先行公開されています。

◆『俺たちの人生旅行記』について

番組では、過去に『ONE PIECE』主題歌「ウィーアー!」のきただにひろし氏や、企業CMソングアレンジで話題の「虹色侍ずま」氏らも出演。

ジョーブログがメインDJを務め、各界で活躍する人たちのストーリーに迫っている。

2025年4月26日には、きただにとのスペシャルコラボ動画もYouTube上に公開され、ジョーブログも新たな挑戦を見せている。

◆Repezen Foxx 解散発表全文 ※以下、公式X発表内容を引用

Repezen Foxx解散のお知らせ

いつもRepezen Foxxを応援してくださっている皆さまへ

2025年をもちまして、Repezen Foxxは解散する運びとなりました。

これに伴い、2025年12月31日、

みずほPayPayドーム福岡にて

解散ライブ“Repezen the Final”を開催します。

また、同日夜にはZepp Fukuokaにて

“カウントダウンライブ-2026-”を実施し、

Repezen Foxxとしての最後のステージを迎えます。

この日は、メンバーそれぞれの

新たな門出を迎える日となります。

皆さまと共に、笑顔で大晦日と新年を迎えたく思います。

これまで10年間にわたり、“レペゼン”を支え、

応援してくださった皆さまへ、心から感謝申し上げます。

Studio Candy Foxx 株式会社 代表取締役社長 木元駿之介

