¥³¥á¤ÎÅ¾Çä¤ò¶Ø»ß¤¹¤ëÀ¯Îá²þÀµ¤ò³ÕµÄ·èÄê¡¡¾®ÀôÂç¿Ã¡Ö¶ÛµÞÁ¼ÃÖ¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¡×
¡Ö¿ï°Õ·ÀÌó¡×¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤¬Á´¹ñ¤Ë¹¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢À¯ÉÜ¤Ï¥³¥á¤ÎÅ¾Çä¤ò¶Ø»ß¤¹¤ëÀ¯Îá²þÀµ¤ò³ÕµÄ·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã
¡Ö¥³¥á¤Î¹âÃÍ¤Ç¤ÎÅ¾Çä¤Ï¡¢¹¹¤Ê¤ëÊÆ²Á¤Î¾å¾º¤Ë·Ò¤¬¤ë¤¿¤á¡¢Ë¾¤Þ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µ¬À©¤Ë¤è¤ê¡¢°Â²Á¤Ê¤ªÊÆ¤¬°ÂÄêÅª¤Ë¾ÃÈñ¼Ô¤ËÆÏ¤¯¾õ¶·¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×
À¯ÉÜ¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥á¤ò¹ØÆþ²Á³Ê¤è¤ê¤â¹â¤¯Å¾Çä¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶Ø»ß¤·¤Þ¤¹¡£È÷ÃßÊÆ¤ò´Þ¤à¡¢ÄÌ¾ï¤Î¸¼ÊÆ¤äÀºÊÆ¤Ê¤É¤Î¥³¥á¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢¥Ñ¥Ã¥¯¤´ÈÓ¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
º£·î23Æü¤Ë¤âÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢°ãÈ¿¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¢§1Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¢§100Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤¬²Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¾®ÀôÇÀ¿åÂç¿Ã¤Ï¡¢¡Ö¿ï°Õ·ÀÌó¤ÇÇä¤êÅÏ¤·¤¿È÷ÃßÊÆ¤Ï°Â²Á¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Å¾Çä¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¶ÛµÞÁ¼ÃÖ¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£