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Manchester City, Rayan Cherki'yi 35+6 milyon euro karşılığında kadrosuna katmak için Lyon ile anlaşmaya vardı. (Fabrizio Romano) pic.twitter.com/ZfgDs3fmiJ— Le Marca Sports (@lemarcaspors_) June 9, 2025