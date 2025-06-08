¥¿¥±¥ä¥æÆ¡¢¡ÈÆüËÜ°ìÄãÉ¾²Á¡É¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤ËÆÍ·â¡¡ÆâÉô¤Î¸÷·Ê¤Ë¤¬¤¯Á³¡Ö¤¨¤Ã!?¡×
¡¡YouTuber¤Î¥¿¥±¥ä¥æÆ¤¬2025Ç¯6·î4Æü¡¢¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ°ìÉ¾²Á¤ÎÄã¤¤¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¡×¤ËË¬¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë²¿¤â¤Ê¤¤¡Ä¡×¥¿¥±¥ä¥æÆ¤¬¶ÃØ³¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë
¡¡¥¿¥±¥ä¥¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¿©¤Ù¥í¥°¤äGoogleÉ¾²Á¤Ê¤É¤Ç¶ËÃ¼¤ËÄãÉ¾²Á¤Î°û¿©Å¹¤ò¥ì¥Ó¥åー¤¹¤ë¡¢ÄÌ¾Î¡ÖÉ¾²ÁÄã¤¤¥·¥êー¥º¡×¤ò¼«¿È¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¡£º£²óË¬¤ì¤ë¤Î¤Ï¡ÖÆüËÜ°ìÉ¾²Á¤ÎÄã¤¤¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¡×¤³¤È¡¢ÂçºåÉÜËçÊý»Ô¤Î¸÷Á±»û±ØÁ°¤Ë·ú¤Ä¡Ö¤Ò¤é¤é¸÷Á±»û¡×¡£2023Ç¯12·î¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤·¤¿3³¬·ú¤Æ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤À¡£
¡¡¤µ¤¾ÃÏ°è¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢GoogleÉ¾²Á¤Ï»£±Æ»þÅÀ¤Ç1.8¡Ê¢¨2025Ç¯6·î6Æü»þÅÀ¤Ç¤Ï1.9¡Ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¥¯¥Á¥³¥ß¤ò¸«¤ë¤È¡ÖÅ¹ÊÞ¤¬½¸¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«»¦É÷·Ê¡×¡Ö¶Ã¤¯Äø²¿¤â¤Ê¤¤·úÊª¡×¡Ö¼«Å¾¼Ö¤¬¤¢¤Á¤³¤ÁÄä¤á¤é¤ì¤ÆÌµË¡ÃÏÂÓ¤Ê¤Î¤ËÊüÃÖ¡×¤Ê¤É¡¢»¶¡¹¤Ê½ñ¤«¤ì¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥¿¥±¥ä¥¤Ï¡ÖÉ¾²Á¤ÎÄã¤¤¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¤Ã¤Æ²¿¡©¡×¡Ö¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¤ËÉ¾²ÁÄã¤¤¤â¥¯¥½¤â¤Ê¤¤¤ä¤ó¡×¤È¡¢ÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£¼Ö¤Ç¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤íÁáÂ®¡¢»ÜÀß¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¶á¤¯¤ËÃó¼Ö¥¹¥Úー¥¹¤¬¤Ê¤¤¡£¥Æ¥í¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡Ö¤Ò¤é¤é¸÷Á±»û¤«¤éÃó¼Ö¾ì¤Þ¤ÇÂçÂÎ170m¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¡×¤ÈÃí¼á¤¬Æþ¤ì¤é¤ì¡¢¥¿¥±¥ä¥¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡¢±ó¤¹¤®¤Ò¤ó¡©¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤óÃ¯¤¬»È¤¦¤ó¡©¡×¤ÈÁá¤¯¤âÀèÀ©¥Ñ¥ó¥Á¤ò¿©¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Ãó¼Ö¾ì¤«¤é3Ê¬¤Û¤ÉÊâ¤¤¤Æ»ÜÀß¤ËÅþÃå¡£1³¬¤Ë¤Ï¤¿¤³¾Æ¤¡¦¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Î¤ªÅ¹¤ä¥Ñ¥ó²°¡¢¥³ー¥Òー¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥íー¥½¥ó¤Î¤Û¤«¡¢Ìô¶É¡¢ÈéÉæ²Ê¡¢»õ²Ê°å±¡¤Ê¤É¡¢9¤Ä¤ÎÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤¬Æþµï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥±¥ä¥¤Ï»ÜÀß³°¼þ¤ò²ó¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¤É¤³¤¬Æþ¤ê¸ý¤Ê¤ó¡©¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼êÁ°¤ËÇã¤¤ÊªµÒ¤Î¼«Å¾¼Ö¤¬ÂçÎÌ¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿Æþ¤ê¸ý¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ»ÜÀßÆâ¤ØÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¿¥±¥ä¥¤Ï¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë·úÊª¼«ÂÎ¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿·¤·¤¤¤Í¤ó¤±¤É¡¢¿Í¾¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÂè°ì°õ¾Ý¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£2³¬¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦Çã¼èÀìÌçÅ¹¡ÖÇã¼èÂçµÈ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Þ¥Ä¥â¥È¥¥è¥·¤ä¶ä¹Ô¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥¿¥±¥ä¥¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«Ìµµ¡¼Á¤ä¤Í¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤°¤é¤¤¥Æー¥Ö¥ë¤È¤«°Ø»Ò¤È¤«ÃÖ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë3³¬¤Ë¥¨¥¹¥«¥ìー¥¿ー¤Ç¾å¤¬¤ë¤È¡¢1³¬¡¢2³¬°Ê¾å¤Ë´×»¶¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥È¤ÏÆâ²Ê¡¦À°·Á³°²Ê¤Î2¤Ä¤Î¤ß¡£¥¿¥±¥ä¥¤Ï¡Ö¤¨¤Ã!?¡¡¤Û¤ó¤Þ¤Ë²¿¤â¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È°¢Á³¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²¿¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥³¥á¥ó¥È¡¦¥ì¥Ó¥åー¤ò¤¹¤ë¤Ù¤ÂÐ¾Ý¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤Î¤¿¤á¡ÖÈó¾ï¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤¡¡¢¥¿¥±¥ä¥æÆ¤Îº£ÎÏÎÌ¤¬»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤ó¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£¤³¤ÎËÜÅö¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â²¿¤â¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¡£¤É¤¦Æ°²è¤Ë¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡Ä¡×¤È¡¢»£¤ì¹â¤Î¤Ê¤µ¤òÃ²¤¤¤¿¡£³°¤Î·Ê¿§¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤ê¡¢º£Æü¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¿Éþ¤ä¥¹¥Ëー¥«ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÏÃ¤Ï¿Ô¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£´®¤é¤º»ÜÀß¤«¤é½Ð¤Æ¡¢¡ÖÀµÄ¾¸À¤¦¤è¡£¸ÀÍÕÁª¤Ð¤º¤Ë¸À¤¦¤Èµï¿´ÃÏ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤è¤Í¡£¥¤¥¹¤â¤Ê¤¤¤«¤é¤µ¡£¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÍ·¤Ó¤ËÍè¤é¤ì¤Ø¤ó¡£¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¤³¤ÎÍÑ»ö¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¤·¤«Íè¤é¤ì¤Ø¤ó¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¡×¤ÈÁíÉ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜÆ°²è¤ËÂÐ¤·¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¿§¤ó¤Ê¥Æ¥Ê¥ó¥È¤¬´ó¤ê½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¤Ê¤Î¤Ë¤³¤ó¤ÊÃó¼Ö¾ì±ó¤¤¤Î¤Ï¿É¤¹¤®¤ëw¡×¡Ö¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡ÖÆâÁõ¤âÇò¤¤ÊÉ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ò¤È¤Ä¤Î²è³Ñ¤À¤±¸«¤ë¤ÈÉÂ±¡¤ÎÃæ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¤³¤¸¤Ø¤¤¡Ë