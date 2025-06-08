Chilli Beans. ¿·¶Ê¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡×¤¬¥¢¥Ë¥á¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì～¤Ù～¡ÙED¥Æー¥Þ¤Ë¡¡³Ú¶Ê»ÈÍÑ¤·¤¿PV¸ø³«¤â
¡¡Chilli Beans.¤Î¿·¶Ê¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡×¤¬¡¢7·î¤è¤êÊüÁ÷¤Î¥¢¥Ë¥á¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì～¤Ù～¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤Ë·èÄê¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¶Ê¤Î°ìÉô¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¤Î¥á¥¤¥óPV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú±ÇÁü¤¢¤ê¡ÛChilli Beans.¤¬ED¥Æー¥ÞÃ´Åö¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì～¤Ù～¡Ù¥á¥¤¥óPV¡Ë
¡¡¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì～¤Ù～¡Ù¤Ï¡¢¸¶ºî ¿¿ÁÒ æÆ¡¿Ì¡²è ²¬Ìî ¹ä¤Ë¤è¤ê¡¢1993Ç¯¤«¤é1999Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò´©¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¡£µ´¤Î¼ê¤ò»ý¤ÄÎîÇ½ÎÏ¶µ»Õ ó¬ÌîÌÄ²ð¤³¤È¡È¤Ì～¤Ù～¡É¤¬¡¢ÍÅ²ø¤ä°Îî¤Î¶¼°Ò¤«¤éÀ¸ÅÌ¤òÌ¿¤¬¤±¤Ç¼é¤ë³Ø±à¥Òー¥íー¥¢¥¯¥·¥ç¥óºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢Chilli Beans.¤¬¥¢¥Ë¥á¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë³Ø¹»¤ä¡¢Í¼Êë¤ì¤Î¹»¼Ë¡¢¶Á¤¯¥Á¥ã¥¤¥à¤Ê¤É¡¢¡ÈÍ¼Êý¤Î²¼¹»É÷·Ê¡É¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÏÀ¸ÅÌ¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ëÀèÀ¸¤Î¶¯¤µ¤ò²»¤ÇÉ½¸½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²Î»ì¤Ë¤ÏÀ¸ÅÌÌÜÀþ¤ÇÀèÀ¸¤ò¿®Íê¤¹¤ë½ã¿è¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¦Chilli Beans.¡¡¥³¥á¥ó¥È
1ÈÖ½é¤á¤ËÉâ¤«¤ó¤À¥¤¥áー¥¸¤¬Í¼Êý¤Î²¼¹»¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ç¤·¤¿¡£¥¢¥Ë¥á¤ò´Ñ¤Æ¡¢¥µ¥¦¥ó¥ÉÌÌ¤Ç¤ÏÀ¸ÅÌ¤ò°ìÅÓ¤Ë¼é¤ëÀèÀ¸¤Î¶¯¤¤ÉôÊ¬¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡ª²Î»ì¤ÏÀ¸ÅÌÌÜÀþ¤Ç¶¯¤¤ÀèÀ¸¤ò¿®Íê¤¹¤ë½ã¿è¤Êµ¤»ý¤Á¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¤³¤Î¶Ê¤âChilli Beans.¤Ç¤Ï¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì～¤Ù～¡Ù¤È¤¤¤¦¥¢¥Ë¥á¤Î¹¤¯Æ²¡¹¤È¤·¤¿À¤³¦´Ñ¤ËÅº¤¨¤¿¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¤Þ¤¿ÌÀÆü²ñ¤ª¤¦¡ª¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤Ë¾¯¤·Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë