大宮vs愛媛 スタメン発表
[6.8 J2第17節](NACK)
※14:00開始
主審:井上知大
<出場メンバー>
[RB大宮アルディージャ]
先発
GK 1 笠原昂史
DF 20 下口稚葉
DF 34 村上陽介
DF 55 ガブリエウ
MF 7 小島幹敏
MF 14 泉柊椰
MF 23 杉本健勇
MF 29 カプリーニ
MF 33 和田拓也
MF 37 関口凱心
FW 9 ファビアン・ゴンザレス
控え
GK 21 加藤有輝
DF 22 茂木力也
DF 44 福井啓太
MF 6 石川俊輝
MF 15 中山昂大
MF 41 谷内田哲平
FW 10 豊川雄太
FW 42 藤井一志
FW 90 オリオラ・サンデー
監督
長澤徹
[愛媛FC]
先発
GK 31 白坂楓馬
DF 4 山原康太郎
DF 25 吉田温紀
DF 29 福島隼斗
MF 8 深澤佑太
MF 10 佐藤亮
MF 13 窪田稜
MF 16 細谷航平
MF 19 黒石貴哉
MF 24 甲田英將
FW 17 村上悠緋
控え
GK 1 徳重健太
DF 3 マルセル・スカレゼ
DF 44 森山公弥
MF 6 谷岡昌
MF 7 曽根田穣
MF 48 行友翔哉
FW 9 ベン・ダンカン
FW 15 鶴野怜樹
FW 18 田口裕也
監督
青野慎也
※14:00開始
主審:井上知大
<出場メンバー>
[RB大宮アルディージャ]
先発
GK 1 笠原昂史
DF 20 下口稚葉
DF 34 村上陽介
DF 55 ガブリエウ
MF 7 小島幹敏
MF 14 泉柊椰
MF 23 杉本健勇
MF 29 カプリーニ
MF 33 和田拓也
MF 37 関口凱心
FW 9 ファビアン・ゴンザレス
控え
GK 21 加藤有輝
DF 22 茂木力也
DF 44 福井啓太
MF 6 石川俊輝
MF 41 谷内田哲平
FW 10 豊川雄太
FW 42 藤井一志
FW 90 オリオラ・サンデー
監督
長澤徹
[愛媛FC]
先発
GK 31 白坂楓馬
DF 4 山原康太郎
DF 25 吉田温紀
DF 29 福島隼斗
MF 8 深澤佑太
MF 10 佐藤亮
MF 13 窪田稜
MF 16 細谷航平
MF 19 黒石貴哉
MF 24 甲田英將
FW 17 村上悠緋
控え
GK 1 徳重健太
DF 3 マルセル・スカレゼ
DF 44 森山公弥
MF 6 谷岡昌
MF 7 曽根田穣
MF 48 行友翔哉
FW 9 ベン・ダンカン
FW 15 鶴野怜樹
FW 18 田口裕也
監督
青野慎也