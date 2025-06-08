[6.8 J2第17節](NACK)

※14:00開始

主審:井上知大

<出場メンバー>

[RB大宮アルディージャ]

先発

GK 1 笠原昂史

DF 20 下口稚葉

DF 34 村上陽介

DF 55 ガブリエウ

MF 7 小島幹敏

MF 14 泉柊椰

MF 23 杉本健勇

MF 29 カプリーニ

MF 33 和田拓也

MF 37 関口凱心

FW 9 ファビアン・ゴンザレス

控え

GK 21 加藤有輝

DF 22 茂木力也

DF 44 福井啓太

MF 6 石川俊輝

MF 15 中山昂大

MF 41 谷内田哲平

FW 10 豊川雄太

FW 42 藤井一志

FW 90 オリオラ・サンデー

監督

長澤徹

[愛媛FC]

先発

GK 31 白坂楓馬

DF 4 山原康太郎

DF 25 吉田温紀

DF 29 福島隼斗

MF 8 深澤佑太

MF 10 佐藤亮

MF 13 窪田稜

MF 16 細谷航平

MF 19 黒石貴哉

MF 24 甲田英將

FW 17 村上悠緋

控え

GK 1 徳重健太

DF 3 マルセル・スカレゼ

DF 44 森山公弥

MF 6 谷岡昌

MF 7 曽根田穣

MF 48 行友翔哉

FW 9 ベン・ダンカン

FW 15 鶴野怜樹

FW 18 田口裕也

監督

青野慎也