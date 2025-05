【HD-2D版「 ドラゴンクエスト I&II」】 10月30日 発売予定( Steam 版は10月31日) 価格:7,678円

HD-2D版「ドラゴンクエストI&II」

スクウェア・エニックスは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch/PC用RPG「ドラゴンクエストI&II」HD-2D版を10月30日に発売する。価格は7,678円。なお、Steam版は10月31日に発売を予定。

本作は「ドラクエ」シリーズより初代「ドラゴンクエスト」と「ドラゴンクエストII 悪霊の神々」の2作をセットに、HD-2D表現で現代風にアレンジしたタイトル。本日5月27日の「ドラクエの日」に合わせて発売日が告知された。

本シリーズのHD-2D版としては2024年11月に「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」がリリース。本作はこれに続く形で発売がアナウンスされており、今回正式な発売日が決定した形となる。

発売日の告知に合わせて予約受付もスタートし、各種特典情報が公開された。スクウェア・エニックス e-STOREではロトの盾のピンズやスマートフォンおよびPC用の壁紙がプレゼント。ローソン@Loppi・HMVではマウスパッドや、ゲーム内で利用可能な武器などが入手できる。このほか、Amazonやイオンの特典情報も公開されている。

【HD-2D版『 ドラゴンクエスト I&II』ティザートレーラー】

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX

(C) SUGIYAMA KOBO

(P) SUGIYAMA KOBO

※画面写真・映像はすべてPC版の開発中のものです。