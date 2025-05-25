¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤È¤¤¤Æ¡ª¡×¤ÏÆ¬¤¬°¤¤¡£Æ¬¤ÎÎÉ¤¤¿Í¤Î¡Ö¤¹¤´¤¤¸À¤¤´¹¤¨¡×¤ÎÃæ¿È
¡Ö¡Ø¤Ê¤¼¡¢¤½¤¦»×¤¦¤Î¡©¡Ù¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤ËNG¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤Ê¤¼¤Ê¤¼Ê¬ÀÏ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤Ë¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ï¡ÈÏÀÍýÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¡É¤¿¤á¤Î¡ÖÎÉ¤¤¼ÁÌä¡×¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¼Â¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡©¡×¤Ï¡¢Ã×Ì¿Åª¤Ê¡Ö²ò¼á¤Î¥º¥ì¡×¤òÀ¸¤ß¡¢³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤²ñÏÃ¡á¡Ö¶õÃæÀï¡×¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¸µ¶§¡¢¡ÖºÇ°¤Î¼ÁÌä¡×¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ö»ö¼Â¤È²ò¼á¤Î°ã¤¤¡£¤³¤ì¤Ëµ¤¤Å¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¤Þ¤À³Î¼Â¤Ë¡ÈÆÞ¤ê¥¬¥é¥¹¡É¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡×¡½¡½¡£ÏÃÂê¤Î¿·´©¡Ø¡ÖÎÉ¤¤¼ÁÌä¡×¤ò40Ç¯Ëá¤Â³¤±¤¿ÂÐÏÃ¤Î¥×¥í¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡Ö¤Ê¤¼¡×¤ÈÊ¹¤«¤Ê¤¤¼ÁÌä½Ñ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¡¦¹ñÆâ¤Î³ÆÃÏ¤Ç¼ÂÁ©¡¦´Ñ»¡¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿Ãø¼Ô¤Ë¤è¤ë¡Ö¸¤¤¼ÁÌä¤ÎÊýË¡¡×¡á»ö¼Â¼ÁÌä½Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ½ñ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¾×·â¤Î¿·»ö¼Â¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤Á¤ÊNG¼ÁÌä¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¿ºÂ¼¸÷Å¯¡Ë
¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¡×¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¸À¤¤Êý
³§¤µ¤ó¤â¿¦¾ì¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë»Å»ö¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼Â¤Ï¤³¤Î¤ª´ê¤¤¤Î»ÅÊý¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢²ò¼á¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÂç¤¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¡×¤Ç¤Ï°Õ¿Þ¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤
¤½¤â¤½¤â¤Ç¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È²¿¤«¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÉô²°¤òÁÝ½ü¤·¤È¤¤¤Æ¡×¤È²ÈÂ²¤ÎÃ¯¤«¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¤Ã¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÎã¤Ç¤¹¡£
¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÁÝ½üµ¡¤ò¤«¤±¤ë
£Ãª¤Î¾å¤Ê¤É¤òÇ¨¤ìÉÛ¶Ò¤ÇÁÝ½ü¤¹¤ë
¤Ãª¤Ê¤É¤òÁ´Éô¤É¤«¤·¤Æ¡¢ÂçÁÝ½ü¤Î¤è¤¦¤ËÅ°ÄìÅª¤ËÁÝ½ü¤¹¤ë
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡¡Á¤¤Þ¤Ç¡¢ÄøÅÙ¤Îº¹¤Ï¤¢¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°ì±þÁÝ½ü¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤³¤Ç¤ªµ¤¤Å¤¤ÎÊý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼Â¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¡×¤ÎÌäÂêÅÀ¤Ï¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤¬Á´¤¯°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
1ÈÖ¤«¤é4ÈÖ¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÁÝ½ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ò¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î²ò¼á¤Î¤º¤ì¤¬¡¢Âç¤¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ìÈÌ²½¤µ¤ì¤¿¸ÀÍÕ¡×¤Ï´í¸±
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¡×¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤·¤Ã¤«¤ê¤½¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤«¤¬¡¢Á´¤¯ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Àè¤Û¤É¤ÎÁÝ½ü¤ÎÎã¤ò»Å»ö¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬4ÈÖ¤¯¤é¤¤¤Î¡¢¡ÖÇ¯Ëö¤ÎÂçÁÝ½ü¤¯¤é¤¤¤ËÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë¡×¥ì¥Ù¥ë´¶¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢Éô²¼¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤¬1ÈÖ¤Î¡ÖÉô²°¤Î¥â¥Î¤òÊÒÉÕ¤±¤ë¡×¥¤¥á¡¼¥¸´¶¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢»Å»ö¾å¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Éô²¼¤¬Á´Á³¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ö¾Ý¤¬µ¯¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡¢²ò¼á¤Î¤º¤ì¤¬ÌäÂê¤òÀ¸¤à¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¤³¤ì¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¡×¤È¤¤¤¦°ìÈÌ²½¤µ¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ò¼á¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´¤¯°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸ß¤¤¤ËÅú¤¨¤¬1¤Ä¤Ë¹Ê¤é¤ì¤ë¡Ö»ö¼Â¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢»Ø¼¨¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡Ø¡ÖÎÉ¤¤¼ÁÌä¡×¤ò40Ç¯Ëá¤Â³¤±¤¿ÂÐÏÃ¤Î¥×¥í¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡Ö¤Ê¤¼¡×¤ÈÊ¹¤«¤Ê¤¤¼ÁÌä½Ñ¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñ¤²¼¤í¤·¸¶¹Æ¤Ç¤¹¡Ë