¡Ø¥Þ¥¸¥«¥ëÆ¬Ç¾¥Ñ¥ï¡¼!!¡Ù»ÍÈ¾À¤µª·Ð¤Ã¤Æ¤â¿§êô¤»¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¾×·â¡¡¡ÈÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¡ÉÅ°ÄìÄÉµá¤Î¿¿¿ñ¤ò¸«¤¿
¡ü²û¤«¤·¤µ¤Ë¿»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥¯¥¤¥º¥¹¥¿¡¼¥È
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊ¿À®¤ÎÌ¾ÈÖÁÈ¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖÂç¿Ê²½!¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÈÖÁÈº×¤ê¡×¡£¤³¤ÎÀè¿Ø¤òÀÚ¤ë¤Î¤¬¡¢¤¤ç¤¦24Æü(19:00¡Á)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø¥Þ¥¸¥«¥ëÆ¬Ç¾¥Ñ¥ï¡¼!!2025¡Ù¤À¡£
1990Ç¯¤«¤é9Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Á´¶É¤Î¥¯¥¤¥º¡¦¥²¡¼¥àÈÖÁÈ¤ÇÎòÂå9°Ì¤È¤Ê¤ëÈÖÁÈºÇ¹â»ëÄ°Î¨31.6¡ó(À¤ÂÓ¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¦´ØÅìÃÏ¶è ¢¨77Ç¯9·î26Æü°Ê¹ß)¤òµÏ¿¤·¡¢Âç¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿Æ±ÈÖÁÈ¡£23Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉü³è¤ò¿ë¤²¤¿º£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤ò°ìÂÀè¤Ë»ëÄ°¤¹¤ë¤È¡¢Åö»þ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì¥Æ¥¤¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Á´¤¯¸Å½¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ø¥Þ¥¸¥«¥ëÆ¬Ç¾¥Ñ¥ï¡¼!!2025¡ÙMC¤Î±Ê°æÈþÆà»Ò(º¸)¤È»³Î¤Î¼ÂÀ¡¡(C)Æü¥Æ¥ì
¡û¡Ö±ÇÁü¥·¥ã¥¦¥È¡×¤ò¤á¤°¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È²òÅú¼Ô¤Î¶î¤±°ú¤
ÈÖÁÈ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢ÁáÂ®±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ëMCÂî¡£¤³¤³¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¿ô»ú¥Õ¥©¥ó¥È¤Î¡ÖMAGICAL SPECIAL 2025¡×¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¢¤Îº¢¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢Åö»þ¤ËÂ³¤MC¤òÌ³¤á¤ë±Ê°æÈþÆà»Ò¤ä¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼²òÅú¼Ô¤À¤Ã¤¿½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡¢²ÃÆ£µª»Ò¡¢´Ö´²Ê¿¤é¤¬¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤â¸ò¤ï¤µ¤º¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤Ë¿»¤ë¤ä¤ê¼è¤ê¤¬°ìÀÚ¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¿·MC¡¦»³Î¤Î¼ÂÀ¤Î¡Ö¤Þ¤¹¤Ï¡¢¥Þ¥¸¥«¥ë¥·¥ã¥¦¥È¡¼!! ¤½¤ì¤Ç¤Ï»²¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦!¡×¤È¥¯¥¤¥º¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¤½¤Î½Ö´Ö¡¢Åö»þ¤â¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤é´ÖÈ±Æþ¤ì¤º¥¯¥¤¥º¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¹½À®¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤¬¤¿¤ÀÉü³è¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Èº£¡É¤ÎÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆÀï¤¦³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£
²û¤«¤·¤µ¤Ï¡¢¥¯¥¤¥º¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä½Ð±é¼Ô¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Î¤Û¤«¡¢ÌäÂê¤´¤È¤ÎBGM¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÊüÁ÷¤ËÎ®¤¹¤Î¤¬Øß¤é¤ì¤ë²òÅú¤ËÈï¤»¤ë¡È¥Ð¥¥å¥ó!¡É¸ú²Ì²»¡¢¾®³ØÀ¸¤Ë¤âÊ¬¤«¤ë¥Æ¥í¥Ã¥×¤Î¤Õ¤ê¤¬¤Ê¡¢½Ð±é¼ÔÈ¯¸À¤Î¼ê½ñ¤É÷¥Æ¥í¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢ÈÖÁÈ¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç½½Ê¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡£
Áá²¡¤·¥Ü¥¿¥ó¤ò»È¤ï¤º²òÅú¤ÎÀ¼¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¥·¥ã¥¦¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤Ã¤«¤±ÌäÂê¤Î¡Ö±ÇÁü¥·¥ã¥¦¥È¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¡È°ÕÃÏ°¤µ¡É¤¢¤Õ¤ì¤ë±ÇÁü¤ò½ÐÂê¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Ù¤¤«¤É¤¦¤«¡Ä¤ÈÇº¤à²òÅú¼Ô¤¿¤Á¤Î¶î¤±°ú¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢²ÃÆ£¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬¡Ø¥Þ¥¸¥«¥ë¡Ù¤Ç¤¹!¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¥·¥å¡¼¥ë¤Ê±ÇÁü¤Ç¤â¡Ö¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í!¡×¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥ÕÂ¦¤ËÎ©¤Ã¤Æ²¿¤Î°°Õ¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤òÊ¿Á³¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë±Ê°æ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¥·¥ã¥¦¥È¡×¤ËÄ©¤à¼íÌî±Ñ¹§¡¡(C)Æü¥Æ¥ì
¡û¡ÈÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿ÃË¡É½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¤ÎÊÑ¤ï¤é¤ÌÀÚ¤ìÌ£
¡Ø¥Þ¥¸¥«¥ëÆ¬Ç¾¥Ñ¥ï¡¼!!¡Ù¤ÎÌ¾Êª¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢MC¤ÎÈÄÅì±ÑÆó¤È¡¢¶¼°Ò¤ÎÀµ²òÎ¨¤ò¸Ø¤ë½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤À¡£½ê¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î½ÐÂê°Õ¿Þ¤òÆÉ¤ßÀÚ¤Ã¤Æ¡¢ÌäÂêVTR¤¬½Ð¤ëÁ°¤ËÀµ²ò¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ»Ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ëÅÁÀâ¤Î²òÅú¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ø¥Þ¥¸¥«¥ë¡Ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸½ºß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¤Ê°ìÌÌ¤â³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£²ó¤â±Ê°æ¤¬¡Ö¤µ¤¹¤¬¡¢¡Ø¥Þ¥¸¥«¥ë¡Ù¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë!¡×¤ÈÀå¤ò´¬¤¯¤Ê¤É¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ÌÀÚ¤ìÌ£¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê½ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢MC¤é¤·¤«¤é¤ÌÅ¨°Õ¤à¤½Ð¤·¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿ÈÄÅì¡£ÄÁ¤·¤¯¸íÅú¤¹¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë´î¤Ö¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î´Ø·¸À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢½ê¤¬Å·ºÍÅª¤ÊÈ¯ÁÛÎÏ¤ÇÀµ²ò¤ò½Ð¤·¤¿ºÝ¤Î¾Î»¿¤¬¡¢¸ú²ÌÅª¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¡£
»³Î¤Î¼ÂÀ(º¸)¤È½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡¡(C)Æü¥Æ¥ì
¤·¤«¤·º£²ó¤Ï¡¢½ê¤Î15ºÐ¾å¤À¤Ã¤¿ÈÄÅì¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ22ºÐ²¼¤Î»³Î¤¤¬ÅÐÈÄ¡£ÂçÀèÇÚ¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ´¤¯Æ±¤¸¹½¿Þ¤ÇÂÐÖµ(¤¿¤¤¤¸)¤¹¤ë¤Î¤Ï»êÆñ¤Î¶È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤¬¡¢»þÀÞ¥Ü¥±¤Æ¸«¤»¤ë½ê¤Ë¡¢ÈÄÅì¤È°ã¤Ã¤Æ²¼¼ê¤Ë½Ð¤Ê¤¬¤é²Ì´º¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¤Û¤«¤Î²òÅú¼Ô¤Ë¤â¡¢¤Ò¤Ã¤«¤±ÌäÂê¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¤È¡Ö»×¤¦¥Ä¥Ü¤Ç¤¹¡Á¡×¤È¡È°ÕÃÏ°¤µ¡É¤ò½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢Å·Á³²òÅú¤ò¸«¤»¤¿Âç¶¶ÏÂÌé(¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò)¤Ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤è?¡×¤È»ý¤Á¾å¤²¤Ê¤¬¤é¥Á¥¯¥ê¤È»É¤¹¤Ê¤É¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¡£¥¯¥¤¥º¤Î¿Ê¹Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¡ØÅìÂç²¦¡Ù(TBS)¤ÇMC¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢°ÂÄê´¶È´·²¤À¡£
¡ü¡Ö¿¹¤µ¤ó!¡×¤«¤é¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼
¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷»þ¤«¤é¤ÎÊÑ¹¹ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢MC¤Ë¼¡¤¤¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡ÈÀ¼¡É¡£º£²ó¤Î½ÐÂêÌò¤Ï¡¢ÈÄÅì¤ä±Ê°æ¤¬¡Ö¿¹¤µ¤ó!¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¿¹¸ù»ê¤ËÂå¤ï¤ê¡¢Æü¥Æ¥ì¤ÎÆ£ÅÄÂç²ð¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡£
Æ£ÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¼«¿È¤ÎX(Twitter)¤Ç¡¢ËÜÈÖÃæ¤Ï´ÑÍ÷ÀÊ¤ÎºÇ¾åÃÊ¤ËºÂ¤ê¡¢»þ¤ËMC¤È²ñÏÃ¤¹¤ëÆÃ¼ì¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÆÉ¤ß´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¡¢ÎÏÎÌ¤¬»î¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÈÂè»°¤Î¿Ê¹ÔÌò¡É¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÌò³ä¤ò¸«»ö¤Ë²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Åö»þ¤«¤é²òÅú¼Ô¤¬ÂçÉý¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤ëÃæ¤Ç¡¢Ì¾¾¡Éé¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¥×¥Ã¥·¥åÃÎ¤é¤Ê¤¤ã²¡¤·¤Ä¤±¤í!!¡×¤Î´Ý»³·ËÎ¤ÆàvsÉÍ¸ýµþ»Ò¡£ÌäÂê¤òÊ¹¤¤¤Æ¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤éÁê¼ê¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¡¢Áê¼ê¤ËÅú¤¨¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤À¡£
¤«¤Ä¤Æ¤ÏÂÐ·è¤¹¤ë²òÅú¼ÔÆ±»Î¤¬¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÊÂÎó¤ÇÁá²¡¤·¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È½Ð¿ÈÅ·Á³¥¿¥ì¥ó¥È¤Î2ÂçµðÆ¬¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤ó¤Æ¤ª¹½¤¤¤Ê¤·¤Ë¼è¤ÃÁÈ¤ß¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²æ¡¹¤ÎÁÛÁü¤Î¤Ï¤ë¤«¾å¤ò¹Ô¤¯Çú¾Ð²òÅú¤ò¼¡¡¹¤Ë¤Ö¤ÃÊü¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î¥¯¥¤¥º¤ä²òÅú¼Ô¤«¤é¤â¡¢»×¤ï¤ÌÇú¾Ð²òÅú¤¬¿ï½ê¤ËÅÐ¾ì¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¾Ð¤¤¤¹¤®¤Æ¡¢MCÂî¤Î¸å¤í¤Ë¤·¤ã¤¬¤ó¤Ç¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦±Ê°æ¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â·òºß¤À¡£
¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¥×¥Ã¥·¥åÃÎ¤é¤Ê¤¤ã²¡¤·¤Ä¤±¤í!!¡×¤ÇÂÐ·è¤¹¤ë´Ý»³·ËÎ¤Æà(º¸)¤ÈÉÍ¸ýµþ»Ò¡¡(C)Æü¥Æ¥ì
¡ûÁí¹ç±é½Ð¡¦¸ÞÌ£°ìÃË»á¤¬ÁÀ¤¦¡Ö¶ËÃ¼¡×
¤³¤¦¤·¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢¥Æ¥í¥Ã¥×¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤äÈÖÁÈ¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Á´¤¯¸Å½¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡ÈÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¡É¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄÉµá¤·¤¿±é½Ð¤¬¡¢¸½ºß¤Î¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¤ÎÁÃ¤È¤Ê¤ë¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÎ¢ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾®¾¾½ãÌé»á¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èºà¤Ë¡¢¡Ö¡Ø¥Þ¥¸¥«¥ëÆ¬Ç¾¥Ñ¥ï¡¼!!¡Ù¤ò¸«¤ë¤È¡¢²èÌÌ¾å¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬²¿°ì¤Ä¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ìÊý¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó¤Ï(ÊÔ½¸ºî¶È¤¬Áý¤¨¤Æ)ÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¤È¶È³¦¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Áí¹ç±é½Ð¤Î¸ÞÌ£°ìÃË»á¡£Æ±»á¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èºà¤Ë¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ËÍ¤Ï¡È¶ËÃ¼¡É¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¶ËÃ¼¤Ë¾®³Ø1Ç¯À¸¤Ç¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÈÖÁÈ¤òºî¤í¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¥²¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅ°ÄìÅª¤Ë¶ËÃ¼¤Ê¤â¤Î¤òºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎÉü³èÈÇ¤Ç¤â¸ÞÌ£»á¤¬Áí¹ç±é½Ð¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬Ã´ÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
Âå¤ï¤ëÂå¤ï¤ë¥¯¥¤¥º¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥ë¡¼¥ëÀâÌÀ¤Î»þ´Ö¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢½é¸«¤Î¥¯¥¤¥º¤Ç¤â¤¹¤°Íý²ò¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¡ÈÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¡ÉÄÉµá¤Î¿¿¿ñ¤ò´¶¤¸¤¿¡£
¡û¤µ¤é¤Ê¤ëÌ¾¥¯¥¤¥º¤ÎÉü³è¤Ë´üÂÔ
º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¯¥¤¥º¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¥·¥ã¥¦¥È¡×¡ÖÄ¶½Ö´Ö¤ª¼ê¾å¤²¥¯¥¤¥º¡×¡ÖµÕ¤«¤éÁá·â¤Á¥¯¥¤¥º¡×¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¥×¥Ã¥·¥å ÃÎ¤é¤Ê¤¤ã²¡¤·¤Ä¤±¤í!!¡×¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¥¢¡¼¥ÈÅÁ¸À¥Ð¥È¥ë¡×¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥óÅÁ¸À¥Ð¥È¥ë¡×¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¤â¤Î¤Þ¤Í¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡×¡Ö¥¨¥é¡¼¤òÃµ¤»¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
9Ç¯´Ö¤ÎÊüÁ÷¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿252¼ïÎà¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆüËÜÃæ¤Ë¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¥Ð¥Ê¥Ê¡×¤Ë¡¢½é´ü¤ÎÌ¾Êª¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¤¢¤ë¤Ê¤·¥¯¥¤¥º¡×¡¢½ê¤¬Á°½Ò¤ÎÅÁÀâ²òÅú¤ò¸«¤»¤¿¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¥³¥¤¥ó¤¤¤ÁÊ¸»ú¥¯¥¤¥º¡×¤Ê¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¸«¤¿¤¤Ì¾¥¯¥¤¥º¡¦¥²¡¼¥à¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤³¤Îµ»ö¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ÇÂ¾¼Ô¤Î²òÅú¤¬Ê¹¤³¤¨¤º¡¢Àµ²ò¤¹¤ë¤È¡ÈÝ£(¤ª¤ê)¡É¤«¤éÃ¦½Ð¤¹¤ëÁáÈ´¤±¤ä¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥·¥ç¡×¥Æ¥í¥Ã¥×¡õ¸ú²Ì²»¤¬Ç¾ÆâºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£º£²ó¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¡¢MC¤Î»³Î¤¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¼¡²ó¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦!¡×¤ÈÄù¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ëÉü³è¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤è¤¦¡£
¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¥×¥Ã¥·¥åÃÎ¤é¤Ê¤¤ã²¡¤·¤Ä¤±¤í!!¡×¤ÇÂÐ·è¤¹¤ë´Ý»³·ËÎ¤Æà(º¸)¤ÈÉÍ¸ýµþ»Ò¡¡(C)Æü¥Æ¥ì
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊ¿À®¤ÎÌ¾ÈÖÁÈ¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖÂç¿Ê²½!¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÈÖÁÈº×¤ê¡×¡£¤³¤ÎÀè¿Ø¤òÀÚ¤ë¤Î¤¬¡¢¤¤ç¤¦24Æü(19:00¡Á)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø¥Þ¥¸¥«¥ëÆ¬Ç¾¥Ñ¥ï¡¼!!2025¡Ù¤À¡£
1990Ç¯¤«¤é9Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Á´¶É¤Î¥¯¥¤¥º¡¦¥²¡¼¥àÈÖÁÈ¤ÇÎòÂå9°Ì¤È¤Ê¤ëÈÖÁÈºÇ¹â»ëÄ°Î¨31.6¡ó(À¤ÂÓ¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¦´ØÅìÃÏ¶è ¢¨77Ç¯9·î26Æü°Ê¹ß)¤òµÏ¿¤·¡¢Âç¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿Æ±ÈÖÁÈ¡£23Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉü³è¤ò¿ë¤²¤¿º£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤ò°ìÂÀè¤Ë»ëÄ°¤¹¤ë¤È¡¢Åö»þ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì¥Æ¥¤¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Á´¤¯¸Å½¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡û¡Ö±ÇÁü¥·¥ã¥¦¥È¡×¤ò¤á¤°¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È²òÅú¼Ô¤Î¶î¤±°ú¤
ÈÖÁÈ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢ÁáÂ®±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ëMCÂî¡£¤³¤³¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¿ô»ú¥Õ¥©¥ó¥È¤Î¡ÖMAGICAL SPECIAL 2025¡×¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¢¤Îº¢¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢Åö»þ¤ËÂ³¤MC¤òÌ³¤á¤ë±Ê°æÈþÆà»Ò¤ä¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼²òÅú¼Ô¤À¤Ã¤¿½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡¢²ÃÆ£µª»Ò¡¢´Ö´²Ê¿¤é¤¬¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤â¸ò¤ï¤µ¤º¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤Ë¿»¤ë¤ä¤ê¼è¤ê¤¬°ìÀÚ¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¿·MC¡¦»³Î¤Î¼ÂÀ¤Î¡Ö¤Þ¤¹¤Ï¡¢¥Þ¥¸¥«¥ë¥·¥ã¥¦¥È¡¼!! ¤½¤ì¤Ç¤Ï»²¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦!¡×¤È¥¯¥¤¥º¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¤½¤Î½Ö´Ö¡¢Åö»þ¤â¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤é´ÖÈ±Æþ¤ì¤º¥¯¥¤¥º¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¹½À®¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤¬¤¿¤ÀÉü³è¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Èº£¡É¤ÎÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆÀï¤¦³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£
²û¤«¤·¤µ¤Ï¡¢¥¯¥¤¥º¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä½Ð±é¼Ô¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Î¤Û¤«¡¢ÌäÂê¤´¤È¤ÎBGM¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÊüÁ÷¤ËÎ®¤¹¤Î¤¬Øß¤é¤ì¤ë²òÅú¤ËÈï¤»¤ë¡È¥Ð¥¥å¥ó!¡É¸ú²Ì²»¡¢¾®³ØÀ¸¤Ë¤âÊ¬¤«¤ë¥Æ¥í¥Ã¥×¤Î¤Õ¤ê¤¬¤Ê¡¢½Ð±é¼ÔÈ¯¸À¤Î¼ê½ñ¤É÷¥Æ¥í¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢ÈÖÁÈ¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç½½Ê¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡£
Áá²¡¤·¥Ü¥¿¥ó¤ò»È¤ï¤º²òÅú¤ÎÀ¼¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¥·¥ã¥¦¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤Ã¤«¤±ÌäÂê¤Î¡Ö±ÇÁü¥·¥ã¥¦¥È¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¡È°ÕÃÏ°¤µ¡É¤¢¤Õ¤ì¤ë±ÇÁü¤ò½ÐÂê¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Ù¤¤«¤É¤¦¤«¡Ä¤ÈÇº¤à²òÅú¼Ô¤¿¤Á¤Î¶î¤±°ú¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢²ÃÆ£¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬¡Ø¥Þ¥¸¥«¥ë¡Ù¤Ç¤¹!¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¥·¥å¡¼¥ë¤Ê±ÇÁü¤Ç¤â¡Ö¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í!¡×¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥ÕÂ¦¤ËÎ©¤Ã¤Æ²¿¤Î°°Õ¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤òÊ¿Á³¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë±Ê°æ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¥·¥ã¥¦¥È¡×¤ËÄ©¤à¼íÌî±Ñ¹§¡¡(C)Æü¥Æ¥ì
¡û¡ÈÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿ÃË¡É½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¤ÎÊÑ¤ï¤é¤ÌÀÚ¤ìÌ£
¡Ø¥Þ¥¸¥«¥ëÆ¬Ç¾¥Ñ¥ï¡¼!!¡Ù¤ÎÌ¾Êª¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢MC¤ÎÈÄÅì±ÑÆó¤È¡¢¶¼°Ò¤ÎÀµ²òÎ¨¤ò¸Ø¤ë½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤À¡£½ê¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î½ÐÂê°Õ¿Þ¤òÆÉ¤ßÀÚ¤Ã¤Æ¡¢ÌäÂêVTR¤¬½Ð¤ëÁ°¤ËÀµ²ò¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ»Ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ëÅÁÀâ¤Î²òÅú¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ø¥Þ¥¸¥«¥ë¡Ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸½ºß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¤Ê°ìÌÌ¤â³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£²ó¤â±Ê°æ¤¬¡Ö¤µ¤¹¤¬¡¢¡Ø¥Þ¥¸¥«¥ë¡Ù¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë!¡×¤ÈÀå¤ò´¬¤¯¤Ê¤É¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ÌÀÚ¤ìÌ£¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê½ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢MC¤é¤·¤«¤é¤ÌÅ¨°Õ¤à¤½Ð¤·¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿ÈÄÅì¡£ÄÁ¤·¤¯¸íÅú¤¹¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë´î¤Ö¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î´Ø·¸À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢½ê¤¬Å·ºÍÅª¤ÊÈ¯ÁÛÎÏ¤ÇÀµ²ò¤ò½Ð¤·¤¿ºÝ¤Î¾Î»¿¤¬¡¢¸ú²ÌÅª¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¡£
»³Î¤Î¼ÂÀ(º¸)¤È½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡¡(C)Æü¥Æ¥ì
¤·¤«¤·º£²ó¤Ï¡¢½ê¤Î15ºÐ¾å¤À¤Ã¤¿ÈÄÅì¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ22ºÐ²¼¤Î»³Î¤¤¬ÅÐÈÄ¡£ÂçÀèÇÚ¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ´¤¯Æ±¤¸¹½¿Þ¤ÇÂÐÖµ(¤¿¤¤¤¸)¤¹¤ë¤Î¤Ï»êÆñ¤Î¶È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤¬¡¢»þÀÞ¥Ü¥±¤Æ¸«¤»¤ë½ê¤Ë¡¢ÈÄÅì¤È°ã¤Ã¤Æ²¼¼ê¤Ë½Ð¤Ê¤¬¤é²Ì´º¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¤Û¤«¤Î²òÅú¼Ô¤Ë¤â¡¢¤Ò¤Ã¤«¤±ÌäÂê¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¤È¡Ö»×¤¦¥Ä¥Ü¤Ç¤¹¡Á¡×¤È¡È°ÕÃÏ°¤µ¡É¤ò½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢Å·Á³²òÅú¤ò¸«¤»¤¿Âç¶¶ÏÂÌé(¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò)¤Ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤è?¡×¤È»ý¤Á¾å¤²¤Ê¤¬¤é¥Á¥¯¥ê¤È»É¤¹¤Ê¤É¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¡£¥¯¥¤¥º¤Î¿Ê¹Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¡ØÅìÂç²¦¡Ù(TBS)¤ÇMC¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢°ÂÄê´¶È´·²¤À¡£
¡ü¡Ö¿¹¤µ¤ó!¡×¤«¤é¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼
¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷»þ¤«¤é¤ÎÊÑ¹¹ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢MC¤Ë¼¡¤¤¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡ÈÀ¼¡É¡£º£²ó¤Î½ÐÂêÌò¤Ï¡¢ÈÄÅì¤ä±Ê°æ¤¬¡Ö¿¹¤µ¤ó!¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¿¹¸ù»ê¤ËÂå¤ï¤ê¡¢Æü¥Æ¥ì¤ÎÆ£ÅÄÂç²ð¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡£
Æ£ÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¼«¿È¤ÎX(Twitter)¤Ç¡¢ËÜÈÖÃæ¤Ï´ÑÍ÷ÀÊ¤ÎºÇ¾åÃÊ¤ËºÂ¤ê¡¢»þ¤ËMC¤È²ñÏÃ¤¹¤ëÆÃ¼ì¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÆÉ¤ß´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¡¢ÎÏÎÌ¤¬»î¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÈÂè»°¤Î¿Ê¹ÔÌò¡É¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÌò³ä¤ò¸«»ö¤Ë²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Åö»þ¤«¤é²òÅú¼Ô¤¬ÂçÉý¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤ëÃæ¤Ç¡¢Ì¾¾¡Éé¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¥×¥Ã¥·¥åÃÎ¤é¤Ê¤¤ã²¡¤·¤Ä¤±¤í!!¡×¤Î´Ý»³·ËÎ¤ÆàvsÉÍ¸ýµþ»Ò¡£ÌäÂê¤òÊ¹¤¤¤Æ¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤éÁê¼ê¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¡¢Áê¼ê¤ËÅú¤¨¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤À¡£
¤«¤Ä¤Æ¤ÏÂÐ·è¤¹¤ë²òÅú¼ÔÆ±»Î¤¬¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÊÂÎó¤ÇÁá²¡¤·¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È½Ð¿ÈÅ·Á³¥¿¥ì¥ó¥È¤Î2ÂçµðÆ¬¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤ó¤Æ¤ª¹½¤¤¤Ê¤·¤Ë¼è¤ÃÁÈ¤ß¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²æ¡¹¤ÎÁÛÁü¤Î¤Ï¤ë¤«¾å¤ò¹Ô¤¯Çú¾Ð²òÅú¤ò¼¡¡¹¤Ë¤Ö¤ÃÊü¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î¥¯¥¤¥º¤ä²òÅú¼Ô¤«¤é¤â¡¢»×¤ï¤ÌÇú¾Ð²òÅú¤¬¿ï½ê¤ËÅÐ¾ì¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¾Ð¤¤¤¹¤®¤Æ¡¢MCÂî¤Î¸å¤í¤Ë¤·¤ã¤¬¤ó¤Ç¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦±Ê°æ¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â·òºß¤À¡£
¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¥×¥Ã¥·¥åÃÎ¤é¤Ê¤¤ã²¡¤·¤Ä¤±¤í!!¡×¤ÇÂÐ·è¤¹¤ë´Ý»³·ËÎ¤Æà(º¸)¤ÈÉÍ¸ýµþ»Ò¡¡(C)Æü¥Æ¥ì
¡ûÁí¹ç±é½Ð¡¦¸ÞÌ£°ìÃË»á¤¬ÁÀ¤¦¡Ö¶ËÃ¼¡×
¤³¤¦¤·¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢¥Æ¥í¥Ã¥×¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤äÈÖÁÈ¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Á´¤¯¸Å½¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡ÈÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¡É¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄÉµá¤·¤¿±é½Ð¤¬¡¢¸½ºß¤Î¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¤ÎÁÃ¤È¤Ê¤ë¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÎ¢ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾®¾¾½ãÌé»á¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èºà¤Ë¡¢¡Ö¡Ø¥Þ¥¸¥«¥ëÆ¬Ç¾¥Ñ¥ï¡¼!!¡Ù¤ò¸«¤ë¤È¡¢²èÌÌ¾å¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬²¿°ì¤Ä¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ìÊý¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó¤Ï(ÊÔ½¸ºî¶È¤¬Áý¤¨¤Æ)ÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¤È¶È³¦¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Áí¹ç±é½Ð¤Î¸ÞÌ£°ìÃË»á¡£Æ±»á¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èºà¤Ë¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ËÍ¤Ï¡È¶ËÃ¼¡É¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¶ËÃ¼¤Ë¾®³Ø1Ç¯À¸¤Ç¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÈÖÁÈ¤òºî¤í¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¥²¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅ°ÄìÅª¤Ë¶ËÃ¼¤Ê¤â¤Î¤òºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎÉü³èÈÇ¤Ç¤â¸ÞÌ£»á¤¬Áí¹ç±é½Ð¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬Ã´ÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
Âå¤ï¤ëÂå¤ï¤ë¥¯¥¤¥º¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥ë¡¼¥ëÀâÌÀ¤Î»þ´Ö¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢½é¸«¤Î¥¯¥¤¥º¤Ç¤â¤¹¤°Íý²ò¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¡ÈÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¡ÉÄÉµá¤Î¿¿¿ñ¤ò´¶¤¸¤¿¡£
¡û¤µ¤é¤Ê¤ëÌ¾¥¯¥¤¥º¤ÎÉü³è¤Ë´üÂÔ
º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¯¥¤¥º¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¥·¥ã¥¦¥È¡×¡ÖÄ¶½Ö´Ö¤ª¼ê¾å¤²¥¯¥¤¥º¡×¡ÖµÕ¤«¤éÁá·â¤Á¥¯¥¤¥º¡×¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¥×¥Ã¥·¥å ÃÎ¤é¤Ê¤¤ã²¡¤·¤Ä¤±¤í!!¡×¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¥¢¡¼¥ÈÅÁ¸À¥Ð¥È¥ë¡×¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥óÅÁ¸À¥Ð¥È¥ë¡×¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¤â¤Î¤Þ¤Í¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡×¡Ö¥¨¥é¡¼¤òÃµ¤»¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
9Ç¯´Ö¤ÎÊüÁ÷¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿252¼ïÎà¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆüËÜÃæ¤Ë¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¥Ð¥Ê¥Ê¡×¤Ë¡¢½é´ü¤ÎÌ¾Êª¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¤¢¤ë¤Ê¤·¥¯¥¤¥º¡×¡¢½ê¤¬Á°½Ò¤ÎÅÁÀâ²òÅú¤ò¸«¤»¤¿¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¥³¥¤¥ó¤¤¤ÁÊ¸»ú¥¯¥¤¥º¡×¤Ê¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¸«¤¿¤¤Ì¾¥¯¥¤¥º¡¦¥²¡¼¥à¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤³¤Îµ»ö¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ÇÂ¾¼Ô¤Î²òÅú¤¬Ê¹¤³¤¨¤º¡¢Àµ²ò¤¹¤ë¤È¡ÈÝ£(¤ª¤ê)¡É¤«¤éÃ¦½Ð¤¹¤ëÁáÈ´¤±¤ä¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥·¥ç¡×¥Æ¥í¥Ã¥×¡õ¸ú²Ì²»¤¬Ç¾ÆâºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£º£²ó¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¡¢MC¤Î»³Î¤¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¼¡²ó¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦!¡×¤ÈÄù¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ëÉü³è¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤è¤¦¡£
¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¥×¥Ã¥·¥åÃÎ¤é¤Ê¤¤ã²¡¤·¤Ä¤±¤í!!¡×¤ÇÂÐ·è¤¹¤ë´Ý»³·ËÎ¤Æà(º¸)¤ÈÉÍ¸ýµþ»Ò¡¡(C)Æü¥Æ¥ì