¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡¡ÅÚÍËÄ«¤ÎÈÖÁÈ½Ð±é¤Ë°ãÏÂ´¶»¦Åþ¡ÖÇÍÅÝ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×È¯¸À¤Ë¤Ï¡È¶¯¥á¥ó¥¿¥ë¡É¤Î»ØÅ¦¤â
¡ÖÇÍÅÝ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡5·î24ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÅÚÍË¤Ï¥Ê¥Ë¤¹¤ë¡ª¡©¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ËAKB48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½÷Í¥¤Î¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¤¬½Ð±é¡£°ñ¾ë¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤ëÎ¹¤Ç¡¢¶¦¤Ë¥í¥±ÃÏ¤ò²ó¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÆâÆ£¹ä»Ö¤ËËÁÆ¬¤Îº©´ê¤ò¤·¤¿¡£
¡Ö¼ÄÅÄ¤µ¤ó¤ÈÆâÆ£¤µ¤ó¤Ï¶¦±é²ó¿ô¤¬Â¿¤¯¡¢Îã¤¨¤Ð¼ÄÅÄ¤µ¤ó¤ÏÆâÆ£¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤¹¤ë¡Ø·Ù»ëÄ£¶¯¹ÔÈÈ·¸Èõ¸ý¸²¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢ÆâÆ£¤¬ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î»ýÏÀ¤ò¼ÄÅÄ¤Ë¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆâÆ£¤µ¤ó¤Ï¡Ø±Ç²è¤È¤«ÉñÂæ¤È¤«¡¢¤É¤ì¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¤µ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ê¼ÄÅÄ¤Ï¡Ë¡È½÷Í¥¤µ¤ó¡¢ÇÐÍ¥¤µ¤ó¡É¤À¤È»×¤¦¡£É×ÉØ¤Ê¤Î¤«¿Æ»Ò¤Ê¤Î¤«Áþ¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡¢°ã¤¦·Á¤Î²¶¤¿¤Á¤Ç¡Ê¶¦±é¤ò¡Ë¤·¤¿¤¤¤è¤Í¡Ù¤È¼ÄÅÄ¤µ¤ó¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø¤³¤Î¥¯¥½½÷¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¥»¥ê¥Õ¤¬¤¢¤ë¡Ë¥É¥é¥Þ¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤è¤Í¡Ù¤È¸À¤¦¤È¡¢¼ÄÅÄ¤µ¤ó¤¬¡ØÇÍÅÝ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ±þ¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¼ÄÅÄ¤Ï»äÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2022Ç¯¤ËÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤È¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢2019Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿3ºÍÇ¯²¼¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î´Ö¤Ç¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È²»À¼¤¬Î®½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆºÛÈ½¤ËÈ¯Å¸¡£2023Ç¯3·î¤ËÎ¥º§¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡Ö¡ÈÅ¥¾ÂÎ¥º§¡É¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢AKB48»þÂå¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÃæ¿´¤ËSNS¤Ç¤Ï·ù°¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÈÅÍô¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¤´Ö¤ÎÉ÷Åö¤¿¤ê¤¬¶¯¤¤Ãæ¡¢2024Ç¯¤Ë¡ØÎ¥º§¤·¤Ê¤¤ÃË¡Ý¥µ¥ìÉ×¤È°²Ç¤ÎñÙ¤·°¦¡Ý¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÉÔÎÑÁê¼ê¤«¤é¥Ñ¥ó¥Æ¥£¡¼¤ò²¼¤²¤é¤ì¡¢·ã¤·¤¯¿ÈÌå¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤òÇ®±é¤·À¤´Ö¤ò¶Ã¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡º£²ó¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼ÄÅÄ¤Î²áµî¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢ÉÒ´¶¤ËÈ¿±þ¤·¤¿»ëÄ°¼Ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢X¤Ë¤Ï¡Ô¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¶¯¤µ¸«½¬¤¤¤¿¤¤¡Õ¡ÔÄ«¤Î¤µ¤ï¤ä¤«ÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¥Þ¥ê¥³ÍÍ¤Ïµö¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¡©¡Õ¡Ô¤À¤á¤À¼ÄÅÄËãÎ¤»ÒÌµÍý¤¹¤®¤ë¡Õ¡Ô¼ÄÅÄËãÎ¤»ÒÉáÄÌ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó½Ð¤Æ¤ë¤Î°ãÏÂ´¶¤·¤«¤Ê¤¤¡Õ¤Ê¤É¤Î¥Ý¥¹¥È¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁûÆ°¤ÎÍ¾ÇÈ¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£