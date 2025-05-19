¸µ¼¯ÅçMF¥«¥¤¥ª¤¬ACL2MVP!! ¹ÅçÇË¤Ã¤¿¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¤Ï½àÍ¥¾¡
¡¡AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°2(ACL2)¤Ï18Æü¤Ë·è¾¡¤ò¹Ô¤¤¡¢¥·¥ã¥ë¥¸¥ã(UAE)¤¬¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¡¦¥»¡¼¥é¡¼¥º(¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë)¤ò2-1¤ÇÇË¤Ã¤ÆÄºÅÀ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£MVP¤Ë¤Ï¸µ¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Î¥·¥ã¥ë¥¸¥ãMF¥«¥¤¥ª¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¥ã¥ë¥¸¥ã¤Ï0-0¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾39Ê¬¡¢¥«¥¤¥ª¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥¯¥í¥¹¤Ç¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¤ÈDF¥Ï¥ê¥É¡¦¥¤¥Ö¥é¥Ò¥à¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤òMF¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥Õ¥£¥é¥¹¡¦¥Ù¥ó¡¦¥é¥ë¥Ó¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¤ÏÆ±45+1Ê¬¡¢MF¥Þ¥¯¥·¥à¡¦¥ì¥¹¥Æ¥£¥¨¥ó¥Ì¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤òº¸Â¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÅÚÃÅ¾ì¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥·¥ã¥ë¥¸¥ã¤Ï¸åÈ¾45+7Ê¬¡¢MF¥Þ¥ë¥¯¥¹¡¦¥á¥í¡¼¥Ë¤¬³ÑÅÙ¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤é±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤Æ·àÅª¤Ê¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤ò¥²¥Ã¥È¡£»Ä¤ê»þ´Ö¤ÏÁê¼ê¤ÎÌÔ¹¶¤òÎ¿¤®ÀÚ¤ê¡¢Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¤Ï¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤È¤Î½à¡¹·è¾¡Âè1Àï¤¬Ë×¼ý»î¹ç¤Ç3-0¾¡Íø°·¤¤¤Ë¤Ê¤ëÇÈÍð¤ÎÅ¸³«¤â·Ð¤Æ·è¾¡¤Ë¾¡¤Á¿Ê¤ó¤À¤¬¡¢Í¥¾¡¤Ë¤Ï°ìÊâÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡MVP¤Î¥«¥¤¥ª¤Ïº£Âç²ñ12»î¹ç5¥´¡¼¥ë4¥¢¥·¥¹¥È¤Î³èÌö¡£¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ(AFC)¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÍ¥¾¡¤ÈMVP¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤»¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¥ã¥ë¥¸¥ã¤Ï0-0¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾39Ê¬¡¢¥«¥¤¥ª¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥¯¥í¥¹¤Ç¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¤ÈDF¥Ï¥ê¥É¡¦¥¤¥Ö¥é¥Ò¥à¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤òMF¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥Õ¥£¥é¥¹¡¦¥Ù¥ó¡¦¥é¥ë¥Ó¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¤ÏÆ±45+1Ê¬¡¢MF¥Þ¥¯¥·¥à¡¦¥ì¥¹¥Æ¥£¥¨¥ó¥Ì¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤òº¸Â¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÅÚÃÅ¾ì¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡MVP¤Î¥«¥¤¥ª¤Ïº£Âç²ñ12»î¹ç5¥´¡¼¥ë4¥¢¥·¥¹¥È¤Î³èÌö¡£¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ(AFC)¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÍ¥¾¡¤ÈMVP¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤»¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£