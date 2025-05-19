ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤¬·ãÇò¡¢Ê¸½Õ¤ÎÆÍ·â¼èºà¤òÉõ¤¸¤ë¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡×¤ËºÜ¤ëÊýË¡¡¢²áµî¤Ë¤Ï¥¬¡¼¥·¡¼»á
¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤³¤È¼Â¶È²È¤ÎËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡Ê52¡Ë¤¬18Æü¡¢ABEMA¡ÖÆüÍËThe NIGHT¡¡¥¢¥¥³¤È¥ª¥µ¥à¤¬°ìÌë¸Â¤ê¤Î¶ÛµÞÀ¸ÊüÁ÷¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤Ë¥²¥¹¥ÈÀ¸½Ð±é¡£ËÙ¹¾»á¤Îµ»ö¤¬½µ´©Ê¸½Õ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò¿ä»¡¤·¤¿¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï½÷Í¥±ÊÌî²ê°ê¡Ê25¡Ë¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ö¤«¤¯¤«¤¯¤·¤«¤¸¤«¡×¡Ê´ØÏÂÎ¼´ÆÆÄ¡Ë¤Î¸¶ºî¡¢µÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¤¿Ì¡²è²È¤ÎÅìÂ¼¥¢¥¥³»á¡Ê49¡Ë¤ÈÎëÌÚ¤ª¤µ¤à»á¡Ê53¡Ë¤¬À¸½Ð±é¡£Æ±ºî¤Î¸ø³«Á°¤Ë¤Ï¼ç±é½÷Í¥¤Î±ÊÌî²ê°ê¡Ê25¡Ë¤¬4·î23Æü¤Ë¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÅÅ»ÒÈÇ¤ÇÇÐÍ¥ÅÄÃæ·½¡Ê40¡Ë¤È¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ËÙ¹¾»á¤ÏÈÖÁÈÅÓÃæ¤«¤éÈô¤ÓÆþ¤ê»²²Ã¡£ÎëÌÚ»á¤«¤é¡ÖºÇ¶á½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢Ê¸éº½Õ½©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢ËÙ¹¾»á¤Ï¡Ö¤¢¤ì²¿¤Ç½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÃ¯¤«¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ËÙ¹¾¤µ¤ó¤È¥¬¡¼¥·¡¼¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤é¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤¦¤ï¤µ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ò¤µ¤é¤·¤¿2¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥¬¡¼¥·¡¼¤³¤È¸µ»²±¡µÄ°÷¤ÎÅìÃ«µÁÏÂ»á¤ÎÌ¾Á°¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ê¸½X¡Ë¤Ç¡£ËÍ¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ËÃÎ¤é¤Ê¤¤ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¦¤Ã¤«¤ê½Ð¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¤Ç¤¹¤±¤É¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Íè¤Æ¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤òX¾å¤Ç¤µ¤é¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Åö³ºÅê¹Æ¤Ïºï½ü¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Î¤¬ËÍ¤È¥¬¡¼¥·¡¼¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¿¤«ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¤Æ¡£¥¬¡¼¥·¡¼¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¥ä¥Ð¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤«¤é¤¢¤¤¤Ä¤é¤Ï²¿¤ò¤ä¤ë¤«¤éÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¢¤¤¤Ä¤òÆÍ·â¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤í¤È¡£¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤é¤·¤¤¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤«¤¦¤½¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖËÍ¤ÏºÇ¸å¡¢8Ç¯¤°¤é¤¤¤â¤¦½ñ¤«¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢Ê¸½Õ¤Ë¤Ï¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£