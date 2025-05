『スパイダーマン』シリーズ初の実写ドラマとしてニコラス・ケイジ主演で放たれる「スパイダー・ノワール(原題:Spider-Noir)」より、ファーストルックが米公開となった。イメージそのもののスパイダー・ノワールが体現されている。

公開された画像は、お馴染みのクモ系発射ポーズを取るスパイダー・ノワールの姿。画像はモノクロだが、によれば作品はモノクロ版とカラー版の2パターンがリリースされるという。

Your first look at Spider-Noir, a new live-action series starring Nicolas Cage, coming 2026 in both black-and-white and color.