GW¸åÈ¾Àï¤ÏÅ·ÂÎ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌÜÇò²¡¤·¡¡º£Æü3Æü¡Á4Æü¤Ï·î¤È²ÐÀ±¤Î¥³¥é¥Ü¡¡6Æü¤ÏÎ®À±·²
º£Æü3Æü(ÅÚ:·ûË¡µÇ°Æü)¤«¤é¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¸åÈ¾Àï¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¡¢Ï¢Æü¤Î¤è¤¦¤ËÅ·ÂÎ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤Ç¤¹¡£¤ª½Ð¤«¤±¤òÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤â¡¢Ìë¶õ¤òÄ¯¤á¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
GW¸åÈ¾Àï¤ÏÅ·ÂÎ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌÜÇò²¡¤·
¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¸åÈ¾Àï¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¡¢Å·ÂÎ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ËþºÜ¤Ç¡¢Ï¢Æü¤Î¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£Ìë¤«¤éÌÀÆü4Æü¤Ï¡¢²ÐÀ±¤È·î¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¸«¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£5Æü(·î:¤³¤É¤â¤ÎÆü)¤Ï¡¢²ÐÀ±¤È¥×¥ì¥»¥ÚÀ±ÃÄ¤¬ÂçÀÜ¶á¤·¡¢¥Ù¥¹¥¿¤¬¤Æ¤ó¤Ó¤óºÂ¤Ç¾×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤Î6Æü(²Ð)¤Ë¤Ï¡¢¤ß¤º¤¬¤áºÂ¦ÇÎ®À±·²¤¬¶ËÂç¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
·î¤È²ÐÀ±¤Î¥³¥é¥Ü
º£Ìë¤ÈÌÀÆü4Æü(Æü:¤ß¤É¤ê¤ÎÆü)¤Ï¡¢À¾¤Î¶õ¤Ë·î¤È²ÐÀ±¤¬¶á¤¯¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£·îÎð5¡Á6¤Û¤É¤Î·î¤Ç¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ï¡¢Æü¤ÎÆþ¤ê¤¬18»þ30Ê¬º¢¤È¡¢Èæ³ÓÅªÁá¤¤»þ´Ö¤«¤é¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£Ìë3Æü¤Ï·î¤Î¾åÂ¦¡¢4Æü¤Ï·î¤Î²¼Â¦¤Ë²ÐÀ±¤¬¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²ÐÀ±¤È¥×¥ì¥»¥ÚÀ±ÃÄ¤¬ÂçÀÜ¶á
5Æü(·î:¤³¤É¤â¤ÎÆü)¤Ï¡¢²ÐÀ±¤È¥×¥ì¥»¥ÚÀ±ÃÄ¤¬ÂçÀÜ¶á¤·¤Þ¤¹¡£4·î²¼½Ü¤«¤éÀ¾¤Î¶õ¤Ë¤Ï¡¢²ÐÀ±¤È¥×¥ì¥»¥ÚÀ±ÃÄ¤¬¶á¤¯¤Ç¸«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢5ÆüºÇ¤âÀÜ¶á¤·¡¢1ÅÙÌ¤Ëþ¤Þ¤Ç¶á¤Å¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾åµ¤Î²ÐÀ±¤È·î¤Î¥³¥é¥Ü¤ò¸«¤ë¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¡¢²ÐÀ±¤¬¥×¥ì¥»¥ÚÀ±ÃÄ¤Ë¶á¤Å¤¯ÍÍ»Ò¤òÏ¢Æü³Ú¤·¤à¤Î¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±Æü5Æü¤ÎÆîÆîÅì¤Î¶õ¤Ç¤Ï¡¢¤Æ¤ó¤Ó¤óºÂ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¾®ÏÇÀ±¥Ù¥¹¥¿¤¬¾×(ÂÀÍÛ¤ÈÃÏµå¤È¥Ù¥¹¥¿¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÊÂ¤Ö)¤È¤Ê¤ê°ìÈÕÃæ¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤Ï¤ß¤º¤¬¤áºÂ¦ÇÎ®À±·²¤¬¶ËÂç
Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ë6Æü(²Ð:¿¶ÂØµÙÆü)¤Ï¡¢¤ß¤º¤¬¤áºÂ¦ÇÎ®À±·²¤Î³èÆ°¤¬¶ËÂç¤È¤Ê¤ê¡¢Ì¤ÌÀ¤«¤éÌÀ¤±Êý¤´¤í¤¬¤ß¤´¤í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï·îÌÀ¤«¤ê¤Î±Æ¶Á¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Æü¤Î½Ð¤¬Áá¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸«¤´¤í¤Î¤¦¤Á¤ËÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬ÆñÅÀ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¶õ¤Î°Å¤¤¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢1»þ´Ö¤Ë5¸Ä¤«¤é10¸ÄÄøÅÙ¸«¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Î®À±¤Î´ÑÂ¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢Êü¼ÍÅÀ¤ÎÃæ¿´¤ËÊü¼Í¾õ¤Ë½Ð¸½¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Êü¼ÍÅÀÉÕ¶á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¶õÁ´ÂÎ¤Ë¸½¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤ò¸«ÅÏ¤¹¤È¸«¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£15Ê¬¤Û¤É»þ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤Ê¤¤¤ÈÌÜ¤¬°Å¤¤¶õ¤Ë´·¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î´ÑÂ¬»þ´Ö¤ÏÉ¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
(»²¹Í:¹ñÎ©Å·Ê¸Âæ¡¢¥¢¥¹¥È¥í¥¢¡¼¥Ä)
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅ·µ¤¤Ï?
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅ·µ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Æü3Æü(ÅÚ)¤Ï¡¢Äãµ¤°µ¤¬ÆüËÜ³¤¤«¤é¶á¤Å¤¯¤¿¤á¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤Ï±À¤¬¹¤¬¤ê±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤áÆüËÜ³¤Â¦¤ÏÀ±¶õ¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤¢¤¤¤Ë¤¯¤ÎÅ·µ¤¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï±À¤¬½ù¡¹¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìë¤ÎÁá¤¤»þ´Ö¤Ê¤é¸«¤¨¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
4Æü(Æü:¤ß¤É¤ê¤ÎÆü)¤Ï¡¢±«¥Þ¡¼¥¯¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·³ã¤äÌ¾¸Å²°¡¢Âçºå¤ÏÄ«¤Þ¤Ç¤Î±«¤Î¤¿¤áÌë¤ÏÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀçÂæ¤äÅìµþ¤Ï¡¢Í¼Êý°Ê¹ß¤Î¤Ë¤ï¤«±«¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Å·µ¤¤¬Êø¤ì¤ë¤Î¤Ï°ì»þÅª¤Ç±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤â»ß¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¨¤ÐÅ·µ¤¤ÏµÞÂ®¤Ë²óÉü¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
5Æü(·î:¤³¤É¤â¤ÎÆü)¤Ï¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀ²¤ì¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤é¶å½£¤Ë¤«¤±¤ÆÅ·ÂÎ´ÑÂ¬ÆüÏÂ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£6Æü(²Ð:¿¶ÂØµÙÆü)¤Ï¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢µ¤°µ¤ÎÃ«¤¬ÀÜ¶á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢¤¢¤¤¤Ë¤¯¤ÎÅ·µ¤¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüÃæ¤ÏÈ¾Âµ¤Ç²á¤´¤»¤ë¤¯¤é¤¤½ë¤¤¤¯¤é¤¤¤Î½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìë¤Ï¤Þ¤À¥Ò¥ó¥ä¥ê¤·¤Þ¤¹¡£Å·ÂÎ´ÑÂ¬¤Î¤¿¤á¤Ë¸«ÄÌ¤·¤Î¤è¤¤É¸¹â¤Î¹â¤¤½ê¤Ë¹Ô¤¯¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ï¡¢»Ô³¹ÃÏ¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ëµ¤²¹¤Ï²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£´¨¤µÂÐºö¤ÏËº¤ì¤º¤Ë¹Ô¤¤¡¢À±¶õ´ÑÂ¬¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£