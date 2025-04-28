メニュー改定および、新メニューを導入！すき焼き専門店「すきはな新橋銀座口店」

写真拡大 (全11枚)

株式会社ペッパーフードサービスは、「すきはな新橋銀座口店」の通常メニューの改定および、コースメニューの導入を2025年4月25日(金)より開始した。また、テイクアウト商品や、ランチ需要に合わせた商品開発を行い、ランチ限定メニューも販売中だ。※今回のメニュー改定に値上げはない。

■通常メニューの改定内容
3種類だった肉のメニューを和牛を中心に、よりバリエーションを持たせ、新たに神戸牛を導入する。



【メニュー】
新導入メニュー
〇食べ比べすき焼きセット　5,830円(税込)
〇神戸牛すき焼きセット　8,250円(税込)



【コースメニュー】
〇すきはなコースメニュー　お1人様　8,500円(税込)
※コースメニューは1名様でも承ります。
※ご予約は不要です。

【コース料理提供時間】
11:00〜23：00(L.O.22:30)

【ランチメニュー】







〇牛すき焼き膳
ごはん・卵・味噌汁・サラダ付き

・和牛：1,500円(税込)
・黒毛和牛：2,350円(税込)
・ブランド和牛：3,650円(税込)

〇牛すき焼き卵とじ丼
味噌汁・サラダ付き
1,200円(税込)
※ランチメニューもお客様の目の前で調理し、提供する。

【ランチメニュー提供時間】
11:00〜15:00(L.O 14:30)

【テイクアウトメニュー】



〇和牛すきはな重　1,800円(税込)※温泉玉子付き
〇黒毛和牛すきはな重　2,300円(税込)※黒毛和牛リブロースを使用、温泉玉子付き
〇ブランド和牛すきはな重　3,600円(税込)※ブランド和牛リブロースを使用、温泉玉子付き
〇神戸牛すきはな重　7,700円※神戸牛リブロースを使用、温泉玉子付き

※電話での予約も可能。
03ー5962ー8978

【すきはな新橋銀座口店】
住所：東京都港区新橋１‐１１‐５　コルティーレ銀座口ビル1階
アクセス：山手線/銀座線　新橋駅　徒歩1分
都営三田線　内幸町駅　徒歩6分
都営大江戸線　汐留駅　徒歩9分
TEL：03-5962-8978
営業時間：11：00〜23：00(L.O.22:30)
定休日：なし
総席数：カウンター15席

すきはな 新橋銀座口店









【公式HP】https://sukihana.jp/ginza/
【公式Instagram】https://www.instagram.com/sukihana_official/

■すきはな新橋銀座口店

■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube

カルチャーに関連した記事を読む
・ドミノ・ピザ、“世界”を食卓にお届け！「呼んじゃえ、世界の肉ピザ。」「ワールドドミノ 欧州編」新商品発表会
・【動画アリ】BABYMONSTER、Creepy Nuts、牛尾憲輔とコラボ！「Sony Park展2025」Part 2
・「いきなり！ステーキ」が「がブリチキン。」とコラボ！肉好きによる肉好きのための禁断のメニューを販売へ
・超大型バーガーが堂々復活！バーガーキング『デラマキシ ザ・ワンパウンダー』
・日本最高峰の食材を囲炉裏で楽しめる！神楽坂 囲炉裏焼肉 祇園、クラウドファンディングを開始