メニュー改定および、新メニューを導入！すき焼き専門店「すきはな新橋銀座口店」
株式会社ペッパーフードサービスは、「すきはな新橋銀座口店」の通常メニューの改定および、コースメニューの導入を2025年4月25日(金)より開始した。また、テイクアウト商品や、ランチ需要に合わせた商品開発を行い、ランチ限定メニューも販売中だ。※今回のメニュー改定に値上げはない。
■通常メニューの改定内容
3種類だった肉のメニューを和牛を中心に、よりバリエーションを持たせ、新たに神戸牛を導入する。
【メニュー】
新導入メニュー
〇食べ比べすき焼きセット 5,830円(税込)
〇神戸牛すき焼きセット 8,250円(税込)
【コースメニュー】
〇すきはなコースメニュー お1人様 8,500円(税込)
※コースメニューは1名様でも承ります。
※ご予約は不要です。
【コース料理提供時間】
11:00〜23：00(L.O.22:30)
【ランチメニュー】
〇牛すき焼き膳
ごはん・卵・味噌汁・サラダ付き
・和牛：1,500円(税込)
・黒毛和牛：2,350円(税込)
・ブランド和牛：3,650円(税込)
〇牛すき焼き卵とじ丼
味噌汁・サラダ付き
1,200円(税込)
※ランチメニューもお客様の目の前で調理し、提供する。
【ランチメニュー提供時間】
11:00〜15:00(L.O 14:30)
【テイクアウトメニュー】
〇和牛すきはな重 1,800円(税込)※温泉玉子付き
〇黒毛和牛すきはな重 2,300円(税込)※黒毛和牛リブロースを使用、温泉玉子付き
〇ブランド和牛すきはな重 3,600円(税込)※ブランド和牛リブロースを使用、温泉玉子付き
〇神戸牛すきはな重 7,700円※神戸牛リブロースを使用、温泉玉子付き
※電話での予約も可能。
03ー5962ー8978
【すきはな新橋銀座口店】
住所：東京都港区新橋１‐１１‐５ コルティーレ銀座口ビル1階
アクセス：山手線/銀座線 新橋駅 徒歩1分
都営三田線 内幸町駅 徒歩6分
都営大江戸線 汐留駅 徒歩9分
TEL：03-5962-8978
営業時間：11：00〜23：00(L.O.22:30)
定休日：なし
総席数：カウンター15席
すきはな 新橋銀座口店
【公式HP】https://sukihana.jp/ginza/
【公式Instagram】https://www.instagram.com/sukihana_official/
■すきはな新橋銀座口店
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3種類だった肉のメニューを和牛を中心に、よりバリエーションを持たせ、新たに神戸牛を導入する。
【メニュー】
新導入メニュー
〇食べ比べすき焼きセット 5,830円(税込)
〇神戸牛すき焼きセット 8,250円(税込)
【コースメニュー】
〇すきはなコースメニュー お1人様 8,500円(税込)
※コースメニューは1名様でも承ります。
※ご予約は不要です。
【コース料理提供時間】
11:00〜23：00(L.O.22:30)
【ランチメニュー】
〇牛すき焼き膳
ごはん・卵・味噌汁・サラダ付き
・和牛：1,500円(税込)
・黒毛和牛：2,350円(税込)
・ブランド和牛：3,650円(税込)
〇牛すき焼き卵とじ丼
味噌汁・サラダ付き
1,200円(税込)
※ランチメニューもお客様の目の前で調理し、提供する。
【ランチメニュー提供時間】
11:00〜15:00(L.O 14:30)
【テイクアウトメニュー】
〇和牛すきはな重 1,800円(税込)※温泉玉子付き
〇黒毛和牛すきはな重 2,300円(税込)※黒毛和牛リブロースを使用、温泉玉子付き
〇ブランド和牛すきはな重 3,600円(税込)※ブランド和牛リブロースを使用、温泉玉子付き
〇神戸牛すきはな重 7,700円※神戸牛リブロースを使用、温泉玉子付き
※電話での予約も可能。
03ー5962ー8978
【すきはな新橋銀座口店】
住所：東京都港区新橋１‐１１‐５ コルティーレ銀座口ビル1階
アクセス：山手線/銀座線 新橋駅 徒歩1分
都営三田線 内幸町駅 徒歩6分
都営大江戸線 汐留駅 徒歩9分
TEL：03-5962-8978
営業時間：11：00〜23：00(L.O.22:30)
定休日：なし
総席数：カウンター15席
すきはな 新橋銀座口店
【公式HP】https://sukihana.jp/ginza/
【公式Instagram】https://www.instagram.com/sukihana_official/
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