Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

ºë¶Ì¸©Áð²Ã»Ô¤Î³Ø½¬½Î¤ËÁ´Íç¤Ç¿¯Æþ¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿48ºÐ¤ÎÃË¤Ï¤³¤ÎÌë¡¢1»þ´ÖÈ¾¤Û¤É¤Î´Ö¤Ë¡¢»àË´¤Ò¤­Æ¨¤²¤Ê¤É¤¢¤ï¤»¤Æ20·ï¤Û¤É¤Î»ö·ï¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢À¾Â¼ÂçÊåÍÆµ¿¼Ô¤Ï21ÆüÌë¡¢Áð²Ã»Ô¤Î³Ø½¬½Î¤ËÁ´Íç¤Ç¿¯Æþ¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢½Î¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ê¤É¤Ë¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤¿½ý³²¤Îµ¿¤¤¤È¤¢¤ï¤»¤Æ23Æü¤ËÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

À¾Â¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢Ä¾Á°¤Ë¼Ö¤òÃ¥¤¦¶¯Åð»ö·ï¤Ê¤É¤Ë¤â´Ø¤ï¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÀ¾Â¼ÍÆµ¿¼Ô¤¬¤³¤ÎÌë¡¢1»þ´ÖÈ¾¤Û¤É¤Î´Ö¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤äÀî¸ý»Ô¤Ê¤É¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë»ö·ï¤Ï¡¢»àË´¤Ò¤­Æ¨¤²¤äÅö¤ÆÆ¨¤²¤Ê¤É¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ20·ï¤Û¤É¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤Û¤«¤Ë¤â¡¢À¾Â¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤³¤ÎÌë¡¢Àî¸ý»Ô¤Î¥³¥ó¥ÓÆó¤Çµ¯¤­¤¿Ëü°ú¤­»ö·ï¤Ë¤â´Ø¤ï¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢·Ù»¡¤Ï»ö·ï¤ÎÁ´ÍÆ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£