[4.6 J2第8節](えがおS)

※13:00開始

主審:高崎航地

<出場メンバー>

[ロアッソ熊本]

先発

GK 23 佐藤優也

DF 3 大西遼太郎

DF 4 袴田裕太郎

DF 24 李泰河

MF 6 岩下航

MF 8 上村周平

MF 15 三島頌平

MF 17 藤井皓也

FW 14 塩浜遼

FW 18 半代将都

FW 19 渡邉怜歩

控え

GK 1 佐藤史騎

DF 2 黒木晃平

MF 7 竹本雄飛

MF 9 大本祐槻

MF 16 松岡瑠夢

MF 25 小林慶太

FW 20 大崎舜

監督

大木武

[カターレ富山]

先発

GK 1 田川知樹

DF 4 神山京右

DF 5 今瀬淳也

DF 23 西矢慎平

DF 28 布施谷翔

MF 18 伊藤拓巳

MF 33 高橋馨希

MF 34 竹中元汰

MF 48 植田啓太

FW 9 碓井聖生

FW 10 松田力

控え

GK 21 大久保択生

DF 41 酒井崇一

DF 88 濱託巳

MF 8 松岡大智

MF 14 浦十藏

MF 16 末木裕也

MF 17 井上直輝

MF 32 溝口駿

FW 58 武颯

監督

小田切道治