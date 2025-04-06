熊本vs富山 スタメン発表
[4.6 J2第8節](えがおS)
※13:00開始
主審:高崎航地
<出場メンバー>
[ロアッソ熊本]
先発
GK 23 佐藤優也
DF 3 大西遼太郎
DF 4 袴田裕太郎
DF 24 李泰河
MF 6 岩下航
MF 8 上村周平
MF 15 三島頌平
MF 17 藤井皓也
FW 14 塩浜遼
FW 18 半代将都
FW 19 渡邉怜歩
控え
GK 1 佐藤史騎
DF 2 黒木晃平
MF 7 竹本雄飛
MF 9 大本祐槻
MF 16 松岡瑠夢
MF 25 小林慶太
FW 20 大崎舜
監督
大木武
[カターレ富山]
先発
GK 1 田川知樹
DF 4 神山京右
DF 5 今瀬淳也
DF 23 西矢慎平
DF 28 布施谷翔
MF 18 伊藤拓巳
MF 33 高橋馨希
MF 34 竹中元汰
MF 48 植田啓太
FW 9 碓井聖生
FW 10 松田力
控え
GK 21 大久保択生
DF 41 酒井崇一
DF 88 濱託巳
MF 8 松岡大智
MF 14 浦十藏
MF 16 末木裕也
MF 17 井上直輝
MF 32 溝口駿
FW 58 武颯
監督
小田切道治
※13:00開始
主審:高崎航地
<出場メンバー>
[ロアッソ熊本]
先発
GK 23 佐藤優也
DF 3 大西遼太郎
DF 4 袴田裕太郎
DF 24 李泰河
MF 6 岩下航
MF 8 上村周平
MF 15 三島頌平
MF 17 藤井皓也
FW 14 塩浜遼
FW 18 半代将都
FW 19 渡邉怜歩
控え
GK 1 佐藤史騎
DF 2 黒木晃平
MF 7 竹本雄飛
MF 9 大本祐槻
MF 16 松岡瑠夢
MF 25 小林慶太
監督
大木武
[カターレ富山]
先発
GK 1 田川知樹
DF 4 神山京右
DF 5 今瀬淳也
DF 23 西矢慎平
DF 28 布施谷翔
MF 18 伊藤拓巳
MF 33 高橋馨希
MF 34 竹中元汰
MF 48 植田啓太
FW 9 碓井聖生
FW 10 松田力
控え
GK 21 大久保択生
DF 41 酒井崇一
DF 88 濱託巳
MF 8 松岡大智
MF 14 浦十藏
MF 16 末木裕也
MF 17 井上直輝
MF 32 溝口駿
FW 58 武颯
監督
小田切道治