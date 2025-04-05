¥¹¥Ð¥ë ¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥Ã¥¯¿·¼Ö¾ðÊó¡¦¹ØÆþ¥¬¥¤¥É¡¡Á¯¤ä¤«¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¤¬±Ç¤¨¤ë¡ª ´ü´Ö¸ÂÄêÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÖLimited Sun Blaze Edition¡×¥Ç¥Ó¥å¡¼
2.5L¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤¬ÄÉ²Ã¡ª ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤¿¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥Ã¥¯
GU·Ï¥¹¥Ð¥ë ¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥Ã¥¯¤Ï¡¢2022Ç¯9·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼SUV¤À¡£½¾Íè¤Ï¡¢¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼SUV¤Ç¤¢¤ëXV¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥Ã¥¯¤Ë¼ÖÌ¾¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Î¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡¢¾åµé¤Î¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¤Î2¥°¥ì¡¼¥É¹½À®¡£¤½¤ì¤¾¤ì¡¢FF¡ÊÁ°ÎØ¶îÆ°¡Ë¤È4WD¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡¢2.0L¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¾®¤µ¤Ê½ÐÎÏ¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿e-BOXER¤Î¤ß¤ÎÀßÄê¡£¾®¤µ¤Ê½ÐÎÏ¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ç³ÈñÌÌ¸þ¾å¤Ï¤ï¤º¤«¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î e-BOXER¡Ê¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Ë¤òÅëºÜ¤·¤¿¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¡¢Premium S:HEV¤ÈPremium S:HEV EX¤Î2¥°¥ì¡¼¥É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶îÆ°Êý¼°¤Ï¡¢4WD¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Íß¤·¤¤¤Î¤Ê¤éµÞ¤²¡ª ´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÖLimited Sun Blaze Edition¡×
º£²óÀßÄê¤µ¤ì¤¿GU·Ï¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥Ã¥¯ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÖLimited Sun Blaze Edition¡×¤Ï¡¢2.0L¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡ÖLimited¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥°¥ì¡¼¥ÉÀìÍÑ¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤È¤Ê¤ë¥µ¥ó¥Ö¥ì¥¤¥º¡¦¥Ñ¡¼¥ë¤òºÎÍÑ¡£Á¯¤ä¤«¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥Ü¥Ç¥£¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥·¡¼¥ó¤Ç±Ç¤¨¤ë¤³¤È³Î¼Â¤À¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿ËÜ³×¥·¡¼¥È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤è¤ê¡¢¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¼¼Æâ¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥Í¤ä¥·¥Õ¥È¤Þ¤ï¤ê¤ò¥Ö¥ì¥¤¥º¥¬¥ó¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯ÅÉÁõ¤Ç¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡£¾å¼Á´¶¤â¥¢¥Ã¥×¤·¡¢Í·¤Ó¿´¤ò»É·ã¤¹¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎGU·Ï¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥Ã¥¯ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÖLimited Sun Blaze Edition¡×¤Ï¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÃíÊ¸¼õÉÕ´ü´Ö¡Û
2025Ç¯3·î13Æü¡Á5·î19Æü
¥Ù¡¼¥¹¼Ö¡ÖLimited¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖLimited Sun Blaze Edition¡×¤ÎÆÃÊÌÁõÈ÷¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¦¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¡§¥µ¥ó¥Ö¥ì¥¤¥º¡¦¥Ñ¡¼¥ë
¡¦¡¡ËÜ³×¥·¡¼¥È¡Ê¥°¥ì¡¼¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¥¹¥Æ¥Ã¥Á¡Ë
¡¦¡¡¥¤¥ó¥Ñ¥Í²Ã¾þ¥Ñ¥Í¥ë¡Ê¥«¡¼¥Ü¥óÄ´¥Ö¥ì¥¤¥º¥¬¥ó¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯ÅÉÁõ¡Ë
¡¦¡¡¥¤¥ó¥Ñ¥Í¥»¥ó¥¿¡¼¥ê¥ó¥°²Ã¾þ¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥º¥¬¥ó¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯ÅÉÁõ¡Ë
¡¦¡¡¥·¥Õ¥È¥Ñ¥Í¥ë¥ê¥ó¥°²Ã¾þ¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥º¥¬¥ó¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯ÅÉÁõ¡Ë
¡¦¡¡ËÜ³×´¬¥·¥Õ¥È¥ì¥Ð¡¼¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥º¥¬¥ó¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯²Ã¾þ¡Ë
¡¦¡¡¥·¥Õ¥È¥Ö¡¼¥Ä¡Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¥¹¥Æ¥Ã¥Á¡Ë
¡¦¡¡¥É¥¢¥È¥ê¥à ¥°¥ì¡¼É½Èé´¬¡Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¥¹¥Æ¥Ã¥Á¡¢¥«¡¼¥Ü¥óÄ´¥Ö¥ì¥¤¥º¥¬¥ó¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯²Ã¾þ¡Ë
¡¦¡¡¥»¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥½¡¼¥ë¥ê¥Ã¥É¡Ê¥°¥ì¡¼¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¥¹¥Æ¥Ã¥Á¡Ë
¡¦¡¡¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥óµ¡Ç½
¡¦¡¡¥ë¡¼¥Õ¥ì¡¼¥ë
¥¹¥Ð¥ë ¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥Ã¥¯ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÖLimited Sun Blaze Edition¡×¿·¼Ö²Á³Ê
¡¦¥¹¥Ð¥ë ¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥Ã¥¯ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÖLimited Sun Blaze Edition¡×¡¡FF¡¡3,355,000±ß/AWD¡¡3,569,500±ß
¥¹¥Ð¥ë ¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥Ã¥¯ VS ¥È¥è¥¿ ¥«¥í¡¼¥é¥¯¥í¥¹Å°ÄìÈæ³Ó¡¦É¾²Á
¥¹¥Ð¥ë ¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥Ã¥¯»î¾èµ
¥¹¥Ð¥ë ¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥Ã¥¯¡¢XV¿·µìÈæ³Ó¡ª
¥¹¥Ð¥ë ¥ì¥ô¥©¡¼¥° ¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯»î¾èµ¡¦É¾²Á