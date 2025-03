SNSで話題のキャラクター ”いしよわちゃん” ルミネエスト新宿にて「いしよわちゃんのいしよわな日々ショップ」が、2025年4月9日(水)より初開催されることが決定した。サンエックスのニューフェイス「いしよわちゃん」のショップがついにオープンしちゃいます!昨年3月にデビューし、SNSで話題を集めているキャラクター「いしよわちゃん」は、三日坊主で自分をついつい甘やかしちゃうイヌのコ。「いしよわちゃんってわたしかも……?」と、いしのよわい日々を送るいしよわちゃんに共感する声がSNSで続出。Xを中心に共感者が続出し、Xアカウント開設から9カ月で6.5万人のフォロワーを突破した今注目のキャラクターだ。

ルミネエスト新宿にて開催される「いしよわちゃんのいしよわな日々ショップ」では、今回オリジナルで描き下ろしたデザインのアイテムやノベルティが大集結。キャラクターフェイスが可愛い「ぬいぐるみメジャー」や、いしよわちゃんらしい台詞に癒やされる「セリフ付きアクリルキーホルダー」など、可愛らしい ”いしよわ” アイテムがもりだくさん。ノベルティとして、いしよわちゃん商品を税込2000円お買上げ毎にポストカードをランダムで1枚プレゼント!さらに、ルミネエスト新宿にいしよわちゃんがやってくる!ショップ最終日である4月20日(日)には、ルミネエスト新宿に「いしよわちゃん」グリーティングが、11:00、13:00、15:00の3回、ルミネエスト新宿6Fエストマにて行われる。参加方法については続報をお待ちください!サンエックスの期待の新犬・いしよわちゃん、どうぞよろしくお願いいたします♪(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.