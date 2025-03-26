「あの先生はどこへ？」

【画像を見る】人事異動「全教職員の異動先」を掲載

岡山県の教職員の人事異動がきょう（26日）発表されました。

異動数は、

・小学校 退職216人、転任605人、新任325人。

・中学校 退職123人、転任300人、新任145人。

・義務教育学校 退職4人、転任57人、新任11人。

・中等教育学校 退職4人、転任7人、新任2人。

・高校 退職154人、転任186人、新任123人。

・特別支援学校 退職53人、転任96人、新任57人。

・事務局等職員 退職17人、転任337人、新任23人。

となっています。

岡山県の教職員人事異動情報の一覧は、当ページでは以下のカテゴリー別に掲載します。



●中学校｜校長、副校長【画像1～画像7】

●中学校｜教頭、主幹教諭、指導教諭【画像8～画像17】

●中学校｜教諭【画像18～画像28】

●中学校｜養護教諭、栄養教諭【画像29～画像32】

●中学校｜事務職員【画像33～画像34】



◆画像一覧【画像1～画像34】

中学校（校長・副校長・教頭）

中学校の校長・副校長・教頭は、以下の通りです（敬称略）。

■中学校 校長

＜中学校 校長 退職＞

高陽中 古山一義

桜が丘中 村松敦

西中 笠原和彦

下津井中 赤崎哲也

玉島東中 渡邉昌子

真備東中 田中泰輔

真備中 小山治子

美星中 田中正行

総社東中 小原敏彦

高梁中 小野雅子

有漢中 藤井輝彦

新見第一中 藤野栄進

哲西中 藤野哲久

鶴山中 児島みどり

久米中 頼経英博

久世中 丸山敬三



＜中学校 校長 役職定年＞

磐梨中 川上慎治

南中 荻野正樹

多津美中 山口雅弘

庄中 樫田健志

北陵中 齊藤員由



＜中学校 校長 転任＞

日生中（吉永中） 小野田晋

吉永中（吉井中） 田代雄一

牛窓中（日生中） 岩井典昭

桜が丘中（磐梨中） 川上慎治

磐梨中（牛窓中） 光信謙吾

西中（連島中） 浜田貴雄

味野中（郷内中） 桑本康則

下津井中（南中） 荻野正樹

玉島東中（味野中） 藤本洋子

井原中（芳井中） 井元重文

芳井中（木之子中） 今井浩

美星中（寄島中） 池田敬治

総社東中（井原中） 平井宏之

高梁中（成羽小） 日名進

新見第一中（哲多中） 山本明範

哲西中（豊野小） 大田克則

北陵中（加茂中） 定久秀明

加茂中（西粟倉中） 田中伸昌

久米中（北陵中） 齊藤員由



＜中学校 校長 新任＞

高陽中（瀬戸内市教委） 渡邊裕

吉井中（岡山教事） 平松高志

南中（岡山大安寺中等） 宮木秀樹

多津美中（新田中） 菊池勲

庄中（児島中） 竹久学

連島中（北中） 徳山智夫

郷内中（倉敷市教委） 石岡与明

真備東中（玉島西中） 横田敦史

真備中（福田中） 桑原正

木之子中（木之子中） 石田昌之

哲多中（哲西中） 田邉由美

鶴山中 児島みどり

久世中 丸山敬三

西粟倉中（津山東中） 山田稔

■中学校 副校長

＜中学校 副校長 退職＞

西中 三宅康通

南中 守屋勝美



＜中学校 副校長 役職定年＞

東中 中原衛

倉敷第一中 宗國徳幸



＜中学校 副校長 新任＞

津山中（邑久高） 御船知幸

東中（東中） 宮原知洋

西中（西中） 田中良明

南中（南中） 安原明美

倉敷第一中（倉敷第一中） 海本伸一

総社西中（総社西中） 小山修

津山東中（鶴山中） 富田圭一

中学校（教頭）

中学校の教頭は、以下の通りです（敬称略）。

■中学校 教頭

＜中学校 教頭 退職＞

勝北中 須田顕照

作東中 佐々部直紀



＜中学校 教頭 役職定年＞

笠岡東中 片山利彦

大原中 川口修



＜中学校 教頭 転任＞

日比中（伊里中） 須藤由美江

荘内中（日比中） 川崎浩一

伊里中（三石中） 早川政宏

三石中（和気中） 犬飼幸

和気中（桜が丘小） 葛原義晃

東中（倉敷支援） 大島由紀

北中（玉島北中） 栢原俊浩

新田中（高梁北中） 角田正和

倉敷第一中（水島中） 原佳代子

水島中（連島南中） 内田ちひろ

玉島西中（船穂中） 岡部真子

船穂中（里庄中） 末廣彩子

笠岡東中（小北中） 佐藤幸恵

小北中（新吉中） 檀栄志

新見南中（新見第一中） 郷木哲三

哲西中（新見南中） 横見美香

金光中（真鍋中） 虫明寛文

里庄中（金光中） 野崎雄一

久世中（湯原中） 木村俊弘

湯原中（蒜山中） 原彰宏

蒜山中（新庄中） 小川誠

美作中（英田中） 青山茂行

作東中（美作中） 小林寛

新庄中（鶴喜小） 原田修輔



＜中学校 教頭 新任＞

宇野中（玉中） 安東和伸

西中（庄中） 岡本紀彦

南中（新田中） 増田健二郎

福田中（西中） 森山隆行

連島南中（福田中） 林雅彦

児島中（東陽中） 高原正江

玉島北中（福田南中） 岡本佳久

新吉中（笠岡西中） 吉岡雅昭

木之子中（総社中） 澤木正晴

総社西中（早島中） 本村恭子

高梁北中（高梁市教委） 畑木紀男

新見第一中（新見南中） 八木真澄

鶴山中（中道中） 永井啓一

勝北中（津山市教委） 大谷良子

大原中（勝央中） 大谷美紀

作東中（作東中） 益田剛志

英田中（津山教事） 柳樂保則

鏡野中（津山西中） 黒瀬愛

奈義中（鶴山中） 大塚達章

中学校（主幹教諭・指導教諭）

中学校の主幹教諭・指導教諭は、以下の通りです（敬称略）。

■中学校 主幹教諭

＜中学校 主幹教諭 退職＞

宇野中 渡部浩

児島中 鴨生知久

笠岡東中 蛭田享

笠岡東中 三井亘

金浦中 小井寿史

金浦中 吉岡康弘

大島中 日吉和一

美作中 小島亨



＜中学校 主幹教諭 転任＞

岡山操山中（吉井中） 吾妻喬司

宇野中（玉小） 木村俊一

荘内中（高陽中） 在間晋一郎

吉永中（長船中） 森田雅之

邑久中（牛窓東小） 岩崎正直

東中（倉敷第一中） 宗國徳幸

東陽中（多津美中） 山口雅弘

福田中（玉島北中） 高橋弘

玉島東中（庄中） 樫田健志

玉島北中（東中） 中原衛

船穂中（寄島中） 田中利明

笠岡東中（笠岡東中） 片山利彦

矢掛中（里庄東小） 土屋新太郎

津山西中（北陵中） 美山貴昭

美作中（大原中） 川口修



＜中学校 主幹教諭 新任＞

牛窓中（牛窓中） 小山翔平

長船中（長船中） 内田雄一郎

西中（西中） 小西康治

東陽中（東陽中） 中塚優

庄中（庄中） 神崎敏江

新見第一中（新見第一中） 小松学

哲多中（哲多中） 家本伊織

早島中（早島中） 原孝一

北陵中（北陵中） 神谷由紀

加茂中（加茂中） 松平憲彦

久米中（津山市教委） 芦田周作

勝央中（勝央中） 末澤元浩

■中学校 指導教諭

＜中学校 指導教諭 退職＞

津山中 後安理吉

宇野中 阿部泰久

加賀中 菊楽達夫

多津美中 武田弘文

倉敷第一中 松崎なぎさ

金浦中 三島博子

総社東中 中原真智子

鏡野中 浦島尚子



＜中学校 指導教諭 転任＞

磐梨中（佐伯中） 本田温子

新田中（味野中） 山口尚大

連島南中（琴浦中） 笹岡侑生

玉島北中（連島南中） 黒瀬早苗

木之子中（高屋中） 安井美由紀

矢掛中（小田小） 片岡聖子

中道中（津山東中） 西川裕美



＜中学校 指導教諭 新任＞

倉敷天城中（倉敷天城中） 高木由貴

津山中（津山高） 竹内美佐

荘内中（荘内中） 依田真弓

西中（西中） 野口敬昭

福田中（倉敷市教委） 岡本美里

船穂中（倉敷市教委） 笹井武

真備中（岡大附中） 猪木実奈子

笠岡東中（笠岡東中） 守屋秀一

小北中（大島中） 古賀綾子

美作中（美作中） 松本知子

中学校（教諭）

中学校の教諭は、以下の通りです（敬称略）。

■中学校 教諭

＜中学校 教諭 退職＞

津山中 ランボー典子

宇野中 津島渉

宇野中 三原歓

荘内中 山本龍一郎

八浜中 細谷一弘

八浜中 三宅郁子

三石中 岡本莉奈

吉永中 池本直子

長船中 中村富美代

長船中 伴章子

長船中 藤本悠里

桜が丘中 岩藤英樹

桜が丘中 金光洋子

赤坂中 岡部久美子

磐梨中 谷本淳奈

磐梨中 守時優里

加賀中 林和寛

西中 関藤浩和

西中 畑野裕子

南中 坪井晶

北中 橋本充子

北中 松永美紀子

多津美中 貞國美江子

新田中 佐野峯龍英

新田中 坪井志保

東陽中 伊丹里江

倉敷第一中 浅野衣美

倉敷第一中 原田俊行

味野中 真喜志悦子

下津井中 荻野世津子

琴浦中 菅崎真次

琴浦中 重河行雄

玉島東中 佐藤貴則

玉島西中 津崎英美子

真備東中 岩城弘三

真備東中 小林素子

真備東中 田渕勝人

真備東中 福田美年子

真備中 高橋恵子

笠岡東中 樋口真希

笠岡西中 笠原由利子

金浦中 大氣史稔

神島外中 藤原勝利

真鍋中 三好一郎

井原中 浦上豊志

井原中 平田修一

井原中 渡邉恭孝

総社東中 原口薫乃

総社西中 石田泰士

高梁中 福原礼子

川上中 名越育子

新見第一中 泉紗良

新見第一中 井口怜音

新見第一中 小堀達也

里庄中 田中由美

里庄中 堀孝之

矢掛中 鳥岡美栄

津山東中 浅野隆

津山東中 坪井真美

津山東中 出口奨馬

津山東中 藤木利美

北陵中 小坂龍平

津山西中 児島英章

久米中 妹尾出

北房中 熱田智子

落合中 梶浦将良

久世中 桑田昇

久世中 中島康子

湯原中 安田光一

蒜山中 川内久美子

蒜山中 増村元希

勝田中 井上勇人

美作中 北岡慶司

作東中 小坂貫一

鏡野中 宮元葉月

奈義中 杉本敏之

奈義中 早嶋誠

中学校（教諭）転任

中学校の転任する教諭は、以下の通りです（敬称略）。

＜中学校 教諭 転任＞

岡山操山中（西大寺中） 岩井俊暁

倉敷天城中（岡山盲） 加門敏弘

倉敷天城中（大島中） 成石祐一

倉敷天城中（岡大附中） 土井夏美

宇野中（木之子中） 水舟一郎

宇野中（牛窓中） 時岡弥生

宇野中（邑久中） 那須咲希

玉中（東児中） 八代真哉

荘内中（琴浦中） 中市聖人

荘内中（三石中） 石原幹也

八浜中（山田中） 岡村操

備前中（牛窓中） 鈴木涼平

備前中（邑久中） 諸田直子

伊里中（邑久中） 小倉広夢

三石中（岡山県教委） 山口英彦

三石中（玉中） 田上大輔

牛窓中（宇野中） 井上絢子

牛窓中（荘内中） 下地里華子

牛窓中（磐梨中） 重松卓明

邑久中（宇野中） 石井恵理子

邑久中（長船中） 和田瑞穂

邑久中（高陽中） 神原沙織

長船中（北中） 祐森聡

長船中（高陽中） 山地隆之

長船中（和気中） 小田祐伊奈

長船中（寄島中） 柴田稚世

高陽中（福田中） 重實直弥

高陽中（宇野中） 志筑寿々歌

高陽中（吉永中） 本田和也

赤坂中（倉敷天城中） 中川一輝

赤坂中（牛窓中） 田辺瑞穂

赤坂中（長船中） 近藤三貴

赤坂中（桜が丘中） 近藤良司

磐梨中（備前中） 田之畑麻友

吉井中（美作中） 竹林潤一郎

和気中（赤坂中） 原田真木子

加賀中（金光中） 林田崚

東中（東陽中） 安原美里

東中（水島中） 佐々木綾菜

東中（玉島東中） 佐藤美佐子

東中（総社西中） 神嶋由佳子

東中（倉敷市教委） 伊達洋

西中（福田中） 角南恵理

西中（連島南中） 川原悠

西中（玉島東中） 坪井乃ぞみ

西中（玉島北中） 三宅辰巳

西中（鶴山中） 山田彩可

西中（総社西中） 坪井和真

南中（福田南中） 佐伯有三

南中（下津井中） 岡本翼

南中（総社西中） 小野美優

南中（高梁東中） 釘嶋一弥

北中（連島中） 堀裕介

北中（味野中） 河口香緒里

北中（玉島西中） 松山朋子

北中（玉島北中） 西江亜紀子

北中（笠岡東中） 角田哲郎

北中（総社東中） 小橋杏理

多津美中（味野中） 野宮邦利

多津美中（玉島北中） 安藤奈津美

多津美中（鴨方中） 佐守淑宏

新田中（東中） 奥井晴香

新田中（水島中） 長谷川正英

東陽中（庄中） 神田綾子

東陽中（福田中） 植崎翔太

東陽中（児島中） 日笠君広

東陽中（岡大附中） 川上祥子

庄中（東中） 若林三鈴

庄中（牛窓中） 赤堀善啓

倉敷第一中（総社西中） 宇野敏生

福田中（東中） 片山真弓

福田中（西中） 上田美帆

福田中（南中） 塩尻紗弥

福田中（東陽中） 白川茉奈実

福田中（船穂中） 白神宏明

福田中（高梁中） 川本水菜

福田南中（味野中） 佐々木崇

水島中（味野中） 住吉充行

水島中（高屋中） 黒田侑希

連島中（多津美中） 江間宗房

連島中（児島中） 合田恵祐

連島中（琴浦中） 田井理佳

連島南中（多津美中） 猪木章夫

味野中（東陽中） 福田勝幸

味野中（福田中） 戸川喜子

下津井中（真備東中） 杉本博俊

下津井中（成羽中） 池田翔平

児島中（西中） 大松加奈

児島中（赤坂中） 中司雅人

琴浦中（新田中） 島村知加

琴浦中（総社東中） 黒田慶子

琴浦中（備前中） 橘健太郎

玉島東中（福田南中） 岡田知美

玉島東中（真備東中） 佐藤文子

玉島東中（荘内中） 早川輝

玉島西中（真備中） 藤原知佐子

玉島西中（新見第一中） 上田瑠璃

玉島北中（北中） 多田かおり

玉島北中（連島中） 吉村勇紀

黒崎中（高梁中） 神原優一

船穂中（玉島北中） 小林弘明

真備東中（南中） 高渊良介

真備東中（連島南中） 藤井久美子

真備東中（玉島北中） 中原由佳理

真備東中（総社東中） 松本智子

真備中（東中） 麻生薫

真備中（西中） 藤井俊介

真備中（連島中） 高瀬友輔

笠岡西中（東陽中） 小野隆博

金浦中（落合中） 中塚咲穂

新吉中（里庄中） 桑本久美子

大島中（矢掛中） 文屋久美

神島外中（芳井中） 藤田みらの

高屋中（神島外中） 池田和歌子

高屋中（井原中） 橋本将

木之子中（美星中） 中川紀子

木之子中（金光中） 谷口新吾

井原中（木之子中） 仁科陽一朗

井原中（鴨方中） 北啓介

芳井中（井原中） 山崎智洋

総社東中（昭和五つ星学園） 亀川格

総社東中（南中） 高山海

総社東中（北中） 伊藤桃花

総社東中（東陽中） 藤原大輔

総社東中（倉敷第一中） 井手野泰幸

総社東中（木之子中） 浦川拓也

総社東中（総社西中） 池尻晴美

総社東中（高梁中） 友保愛

総社東中（早島中） 平松あずみ

総社西中（倉敷まきび支援） 河内淳

総社西中（北中） 高平里沙

総社西中（倉敷第一中） 佐竹慎太郎

総社西中（総社東中） 小野雄大

総社西中（総社中） 岡部奈津子

総社中（連島中） 杉久美子

総社中（総社東中） 安井知子

総社中（加賀中） 坂口保之

高梁中（真備東中） 宮本明香

高梁中（成羽中） 井納志浩

高梁中（新見第一中） 井上加奈子

成羽中（玉島北中） 小倉隆弘

川上中（総社西中） 糸島茂

新見第一中（新見南中） 宮本慎司

新見南中（作東中） 真壁杏華

金光中（黒崎中） 石井貴敏

金光中（寄島中） 永山聡子

鴨方中（水島中） 前田淳太

鴨方中（宇野中） 大崎圭紀

里庄中（早島支援） 守屋孝浩

里庄中（北陵中） 藤永菜奈加

里庄中（金浦中） 徳山有香

里庄中（総社中） 石井敏子

矢掛中（岡山県教委） 八木宏之

矢掛中（川上中） 鳥羽峻平

矢掛中（里庄中） 小坂しおり

津山東中（中道中） 橋口葵

津山東中（久世中） 田村悠夏

津山東中（大原中） 坂田祐一

中道中（北陵中） 氏平浩司

中道中（大原中） 内田三善

北陵中（鶴山中） 有元美穂

北陵中（津山西中） 山田恭之

北陵中（久米中） 土居靖浩

北陵中（勝山中） 石原誠也

北陵中（久米南中） 住本麻由美

北陵中（中央中） 小川泰弘

鶴山中（中道中） 大筠健一

鶴山中（北陵中） 中村剛

鶴山中（勝田中） 西本結衣

鶴山中（作東中） 中尾真弓

津山西中（鶴山中） 大倉万由子

勝北中（勝田中） 河本隆太郎

久米中（誕生寺支援） 松平はつみ

落合中（津山西中） 赤堀天祐

落合中（高梁北中） 江田かおり

落合中（新見南中） 鈴木彩加

落合中（蒜山中） 岸田成正

久世中（北陵中） 森里文明

久世中（落合中） 平野直哉

久世中（勝山中） 石井瑠理枝

久世中（勝山中） 本守妃佐子

久世中（旭学園） 大塚誠

勝山中（津山西中） 安田明美

湯原中（鏡野中） 石原靖弘

蒜山中（北陵中） 中島裕子

勝田中（北陵中） 三原宣文

勝田中（英田中） 坂本千晶

大原中（勝央中） 有村勇飛

美作中（北陵中） 池口翔太

美作中（旭学園） 有本友希

作東中（加茂中） 富田浩子

作東中（久世中） 岩崎雄一朗

作東中（英田中） 織田帆風

鏡野中（久世中） 中山真菜

鏡野中（勝央中） 谷元裕治

勝央中（津山東中） 後藤力哉

勝央中（落合中） 杉山智則

勝央中（西粟倉中） 小林功典

奈義中（柵原学園） 藤原久美子

西粟倉中（鏡野中） 津田純子

久米南中（柵原学園） 田部隆典

久米南中（落合中） 山本結葉

中央中（柵原学園） 重信謙太

中学校（教諭）新採用

中学校の新採用された教諭は、以下の通りです（敬称略）。

＜中学校 教諭 新採＞

荘内中 竹久慧

備前中 前川拓海

備前中 松岡恵美

伊里中 岩手汰一

伊里中 大屋青未

邑久中 花谷尚志

長船中 諏訪雄大

高陽中 岩城舞子

桜が丘中 雨森勇人

桜が丘中 福田優愛花

磐梨中 西田真帆

和気中 藤原健太郎

東中 山口晃平

西中 大坂祐門

西中 岡本久瑠美

西中 西井康士郎

南中 高藤瑛里

南中 東岡慧人

南中 藤本賀恵

北中 安藤遼

北中 片岡美々紅

多津美中 植野葵

新田中 内田暁雄

新田中 渋谷有咲

東陽中 片木康太

東陽中 橋本茉耶

東陽中 丸山真由

庄中 荒嶋恵梨

庄中 薬師寺将太

倉敷第一中 近藤里花

倉敷第一中 坂田大耀

福田中 小西晶也

福田中 松本真季

福田南中 藤井嵩大

福田南中 三宅琴子

連島中 谷川大介

味野中 藤井萌香

児島中 平松瑞季

琴浦中 大山幹人

郷内中 村田将真

玉島東中 齋藤優河

玉島北中 水岡真佑

玉島北中 森本依吹

真備東中 上原怜子

笠岡西中 西村舞子

木之子中 大本優

井原中 原田健史

井原中 前田開成

総社東中 高木悠善

総社東中 長嶋雪奈

総社西中 下地正俊

総社中 菅野雄太

新見第一中 笠原萌

新見第一中 頃末真由

新見第一中 松山侑樹

新見南中 郷野拓海

大佐中 村田晴彦

哲多中 高本嵐士

鴨方中 大塚智暁

早島中 福本萌夏

津山東中 小山紗枝

津山東中 渡邉優太郎

中道中 藤井航大

中道中 渡邊彩佳

北陵中 梶田朝美

北陵中 柴岡彩菜

津山西中 須々木暉

津山西中 田中七海

加茂中 渡邉実暉

久米中 影山大翔

久世中 黒瀬綾女

勝山中 鮫島諒

勝山中 山口海斗

蒜山中 赤木綾哉

勝田中 飯野葵

大原中 春名伸亮

美作中 横内彩夏

作東中 花谷泰希

英田中 木庭憂子

勝央中 池田晃大

勝央中 河本智弓

西粟倉中 春名大地

久米南中 川瀧綾咲

中学校（養護教諭・栄養教諭）

中学校の養護教諭・栄養教諭は、以下の通りです（敬称略）。

■中学校 養護教諭

＜中学校 養護教諭 退職＞

邑久中 萩原明子

倉敷第一中 松尾裕未

福田中 松本敏子

新吉中 池田奈津江

勝田中 春名佳代子

鏡野中 片岡さつき



＜中学校 養護教諭 転任＞

新吉中（寄島中） 磯谷寛奈

高屋中（美星小） 熊田なぎ

木之子中（第五福田小） 河内真依子

総社東中（総社中央小） 福田奈穂子

総社西中（総社東中） 窪津夕子

新見南中（有漢中） 古米眸愛

北房中（遷喬小） 塚崎智代美

落合中（新庄中） 岩崎友佳子

勝田中（勝央北小） 谷口綾奈

新庄中（旭学園） 福井由美

■中学校 栄養教諭

＜中学校 栄養教諭 退職＞

和気中 大嶋信子



＜中学校 栄養教諭 転任＞

西中（粒江小） 石井真理

多津美中（菅生小） 大塚友希

児島中（倉敷まきび支援） 北川由佳

中学校（事務職員）

中学校の事務職員は、以下の通りです（敬称略）。

■中学校 事務職員

＜中学校 事務職員 退職＞

新吉中 坂本和美

小北中 問田敦子

中央中 萬戸久美



＜中学校 事務職員 転任＞

東児中（鉾立小） 佐々木知子

日生中（吉川小） 石田真彩

吉永中（東児中） 今岡大地

邑久中（高陽中） 薮下由佳

桜が丘中（伊部小） 中山裕亮

佐伯中（城南小） 名藤夏奈子

新田中（豊洲小） 岡津虹太朗

庄中（緑丘小） 藤原拓己

玉島西中（金光吉備小） 西江優子

玉島北中（倉敷支援） 田中万貴

真備東中（総社中央小） 兼信彰寛

大島中（川上小） 小見山智帆

小北中（里庄東小） 藤原真衣

総社西中（連島西浦小） 岡本理沙

早島中（総社西中） 秋山佳代子

里庄中（稲倉小） 小田泉

矢掛中（玉島西中） 山下智之

久世中（英田小） 定兼和美

中央中（津山教事） 児玉和義