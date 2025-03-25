ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¸ÅÁãËÜµòÃÏ¤Ç¤â¡È¿ÀÂÐ±þ¡É¡¡ÃÏ¸µ½Ð¿È¤Î11ºÐ¾¯Ç¯¤Ï´¿´î¡Ö¶½Ê³¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
ÃÏ¸µ¤ÎÌîµå¾¯Ç¯¤¬ÂçÃ«¤Î»ÈÍÑ¥Ü¡¼¥ë¤ò¥²¥Ã¥È¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡×
¡ÚMLB¡Û¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ ¡¼ ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡¦¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢¸ÅÁã¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÌîµå¾¯Ç¯¤Ø¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¡£Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀïÁ°¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡£¤½¤Î¸å¡¢±¦Íã¥Ý¡¼¥ëÉÕ¶á¤ÇÎý½¬¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ìîµå¾¯Ç¯¤Ø¥Ü¡¼¥ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢11ºÐ¤Î¥Æ¥Ã¥É¡¦¥Þ¥Æ¥Ã¥¯¤¯¤ó¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¤¢¤ë¥ª¥ì¥ó¥¸¥«¥¦¥ó¥Æ¥£ºß½»¤Ç¡¢¾¯Ç¯Ìîµå¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÏÍ··â¼ê¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡£¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¸ÅÁã¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ÇÁ´¿È¥É¥¸¥ã¡¼¥Ö¥ë¡¼¤ÇÍè¾ì¤·¤¿¥Þ¥Æ¥Ã¥¯¤¯¤ó¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï40-40¡Ê40ËÜÎÝÂÇ¡õ40ÅðÎÝ¡Ë¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÃæ·ø¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÇÊÉÅö¤Æ¡£¤½¤Î¸å¤Ë±¦Íã¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¹Ô¤¤¡¢Êá¼êÌò¤¬ºÂ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç12µå¤òÅê¤²¤¿¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï29Æü¡ÊÆ±30Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹ÀïÁ°¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤ÎÅêµåÎý½¬¤òºÆ³«¤µ¤»¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÆóÅáÎ®Éü³è¤ØÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê¾®Ã«¿¿Ìï / Masaya Kotani¡Ë