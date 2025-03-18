Å¨ÃÏ¤Ê¤Î¤Ë¡ÄµðÂç¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¡ÖÀ¨¤¤¡×¡¡Ç®¶¸¥µ¥Ý½¸·ë¡Ä±é½Ð¤Ë¶Ã¤¡Ö¤³¤ó¤ÊåºÎï¤Ë½ÐÍè¤ë¡©¡×
±ºÏÂ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬È¿¶Á
¡¡J1±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Î¥¢¥¦¥§¡¼Àï¤Ç½Ð¸½¤·¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë°µ´¬¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3Ëü¿ÍÄ¶¤¬½¸·ë¤·¤¿¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥ºÀï¤Î»î¹çÁ°¡¢¥´¡¼¥ëÎ¢¥¹¥¿¥ó¥É¤ËµðÂç¤Ê2Ê¸»ú¤¬¸½¤ì¡¢Å¨ÃÏ¤Ê¤¬¤é¤âÇ®¤¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÊû¤²¤¿¤½¤Î¸÷·Ê¤Ë¡ÖÀ¨¤¤¡Ä¤µ¤¹¤¬±ºÏÂ¡×¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¤³¤ó¤Ê¤ËåºÎï¤Ë½ÐÍè¤ë¡©¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¼¯Åç¤ÎËÜµòÃÏ¡Ö¥«¥·¥Þ¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿°ìÀï¤Ï¡¢1-1¤Î¥É¥í¡¼·èÃå¤Ë¡£J¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¿Î¾Íº¤¬·ãÆÍ¤·¤¿°ìÀï¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤Ê¤¬¤é¤â±ºÏÂ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬Âçµó½¸·ë¡£¤¹¤ë¤È»î¹çÁ°¡¢¥´¡¼¥ëÎ¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤Ï°µ´¬¤Î¸÷·Ê¤¬¡£ÀÖ¤¯À÷¤á¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡Ö±ºÏÂ¡×¤Î2Ê¸»ú¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¡¢Ç®¤¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±é½Ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡±ºÏÂ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢°Ò°µ´¶¤Î¤¢¤ëÂçÀ¼±ç¤Ç¤Î¸å²¡¤·¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬ÍÌ¾¤À¡£°ìºòÇ¯¤ËËÜµòÃÏ¡¦ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊACL¡Ë·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î±é½Ð¤Î¶Å¤ê¶ñ¹ç¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢³°Ì³¾Ê¤Î¸ø¼°¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤¬ÆüËÜ¤Î¸Ø¤ê¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤·¤¿¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¤âÇ®¤¤¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÂ³¤±¤ë¤½¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¤ÏÃ¦Ë¹¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¡Ä¤µ¤¹¤¬±ºÏÂ¡×¡Ö¥¬¥Á¤Ç¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¹â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¤³¤ó¤Ê¤ËåºÎï¤Ë½ÐÍè¤ë¡©¡×¡Ö¿¦¿Í¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡×¡Ö¤¹¤²¤§¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¶Ã¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¾å¤¬¤ê¡¢±ºÏÂ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î·æºî¤ËÇ®»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë