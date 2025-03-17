¡ÈÌ¤À®Ç¯¸òºÝ¡Éµ¿ÏÇ¤Î¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¡¢¸µÎø¿Í¤Î°äÂ²¤¬¼Õºá¤òÍ×µá¡ÖË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤â¸¡Æ¤¡×
2·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó¤Î°äÂ²¤¬¡¢¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤Î¼áÌÀ¤ò¡Öµõµ¶¤ÎÀ¼ÌÀ¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌ¤À®Ç¯¡©¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤È¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó¤Î¥¥¹¼Ì¿¿
ËÜÆü¡Ê3·î17Æü¡Ë14»þ¡¢¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó¤Î°äÂ²¤ÎË¡ÅªÂåÍý¿Í¤òÌ³¤á¤ëË¡Ì³Ë¡¿ÍBUYOU¤Î¥×¡¦¥¸¥½¥¯ÊÛ¸î»Î¤¬¥½¥¦¥ë·Ù»¡Ä£¤Ë½ÐÆ¬¤·¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼A»á¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ðÁÊ¾õ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¡¢·Ù»¡Ä£Á°¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢°äÂ²¤ÎÎ©¾ì¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»öÌ³½ê¤«¤é¤Î°µÎÏ¤Ê¤É¤ò¼çÄ¥
¥×ÊÛ¸î»Î¤Ï¡Ö¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥óÂ¦¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¤¤¡£°äÂ²¤Ï¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼A»á¤ò¥Ç¥Þ¤Î³È»¶¤Ç¹ðÁÊ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤º¸òºÝ¤Î»ö¼Â¤òÇ§¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥óÂ¦¤¬¸òºÝ¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥óÂ¦¤Îµõµ¶¤ÎÀ¼ÌÀ¤¬°äÂ²¤ò¤µ¤é¤Ë¶ì¤·¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤«¤é¤Ç¤â¿´¤«¤é¤Î¼Õºá¤òµá¤á¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢»öÌ³½ê¤¬1²óÌÜ¤ÎÆâÍÆ¾ÚÌÀ¤òÁ÷¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó¤¬¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤Ë¡Ö½õ¤±¤Æ¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤Ï¤½¤ÎÊÖÅú¤È¤·¤Æ2²óÌÜ¤ÎÆâÍÆ¾ÚÌÀ¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£2²óÌÜ¤ÎÆâÍÆ¾ÚÌÀ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¼çÄ¥ÄÌ¤ê¡ÖÇØÇ¤ºá¤Ë¤¢¤¿¤ë¤¿¤á»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ï¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡Ö´ü¸Â¤òÀß¤±¤ë¤Î¤ÇÉ¬¤ººÄÌ³¤òÊÖºÑ¤»¤è¡×¤È¤¤¤¦°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤ä½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎÇÐÍ¥¤¿¤Á¤ÈÄ¾ÀÜÏ¢Íí¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤è¤¦»Ø¼¨¤·¡¢SNS¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤ë¤È·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2²óÌÜ¤ÎÆâÍÆ¾ÚÌÀ¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¸å¡¢¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤ÏÅÓÀä¤¨¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿»öÌ³½ê¤ÎÆ±Î½ÇÐÍ¥¤È¤â²»¿®ÉÔÄÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¡¢À¸Á°¤Î¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¾ÚÌÀ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ºÝ¤Î¿´ÍýÅª¶ìÄË¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Öº£¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡¢°äÂ²¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤·¡¢¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥óÂ¦¤Ø¤ÎË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤Ï»Å»ö¤Ë¤â±Æ¶Á
°ìÊý¡¢¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó¤Î°äÂ²¤Ï¡¢Ë½Ïª·ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥«¥í¥»¥í¸¦µæ½ê¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤¬¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó¤¬15ºÐ¤À¤Ã¤¿2015Ç¯¤«¤éÈ¾Ç¯´Ö¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¼çÄ¥¡£¤·¤«¤·¡¢¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¥´¡¼¥ë¥É¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ï¤³¤ì¤ËÈ¿ÏÀ¤·¡¢¡Ö¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢Èà½÷¤¬À®¿Í¤·¤¿¸å¤Î2019Ç¯²Æ¤«¤é2020Ç¯½©¤Þ¤Ç¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¸ø¤Î¾ì¤Ç¿¿µ¶¤òÁè¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¸Î¿Í¤ÎÌ¾ÍÀ¤ò²óÉü¤·¤è¤¦¤È¤µ¤ì¤¿Êì¿Æ¤ä¸Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖÊÀ¼Ò¤Î·Ð±Ä¿Ø¤¬Ä¾ÀÜ¤ªÊìÍÍ¤È¤ª²ñ¤¤¤·¡¢½½Ê¬¤ÊÀâÌÀ¤òº¹¤·¾å¤²¤¿¤¤¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¥´¡¼¥ë¥É¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ø¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È°äÂ²¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢°äÂ²Â¦¤Ï¥´¡¼¥ë¥É¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ËÂÐ¤·¡¢¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤¬¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó¤ÈÌ¤À®Ç¯»þ¤«¤é¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢¸ø¼°¤Ë¼Õºá¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬²áµî3Ç¯´Ö¡¢¡Ö¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥á¥Ç¥£¥¢Áàºî¤ò¹Ô¤¤¡¢¤ï¤º¤«3ÆüÁ°¤Ë¤â¡Ö¸òºÝ¤·¤¿»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¸ø¼°¤Ê¼Õºá¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó¤¬½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎÁÏÀß¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¹×¸¥¤·¤¿»ö¼Â¤òÇ§¤á¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼Õºá¤òÍ×µá¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢7²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó7000Ëü±ß¡Ë¤ÎºÄÌ³¤Ë´Ø¤¹¤ëÆâÍÆ¾ÚÌÀ¤òÁ÷¤ê¡¢ÊÖºÑ¤òÍ×µá¤·¤¿»ö¼Â¤òÇ§¤á¡¢¤½¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼Õºá¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤Ç¡¢¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤Î»Å»ö¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë¹¹ð¤ÎÄä»ß¤ä¡¢½Ð±éÈÖÁÈ¤«¤é¤Î¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£ËÜ¿Í¤Ïµ¿ÏÇ¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢12ºÐÇ¯²¼¤ÎÌ¤À®Ç¯¤È¤Î¸òºÝµ¿ÏÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢Áê¼ê¤¬¤¹¤Ç¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤¬¡¢À¤´Ö¤Î°õ¾Ý¤ò¤µ¤é¤Ë°²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
°äÂ²Â¦¤È¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥óÂ¦¤Î¼çÄ¥¤¬Âç¤¤¯¿©¤¤°ã¤¦Ãæ¡¢º£¸å¤ÎË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤Î¹ÔÊý¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1988Ç¯2·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2011Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ú¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥ó´ë²è¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥É¥ê¡¼¥à¥Ï¥¤¡Ù¡ÊKBS¡Ë¤Ç°ìÌö¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÀ±¤«¤éÍè¤¿¤¢¤Ê¤¿¡Ù¤Ç±éµ»ÎÏ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤ÇÉÔÆ°¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æâ¸þÅª¤ÊÀ³Ê¤ò¿´ÇÛ¤·¤¿Êì¿Æ¤«¤é±é·à¤ò´«¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤ò»Ö¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£