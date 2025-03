iPhone 17シリーズのダミーモデルの写真がリークされ、各モデルのサイズ感が明らかになりました。The iPhone 17 Air makes other models look chunky in new leaked dummy shots | The VergeDummy models reveal new iPhone 17 lineup details: Incredibly thin Air, thicker Pro, more - 9to5Mac

Here’s your first look at the iPhone 17 dummies, Thoughts? pic.twitter.com/WnOjD71Iba— Sonny Dickson (@SonnyDickson) March 16, 2025

https://9to5mac.com/2025/03/16/iphone-17-lineup-dummy-model-details/プロダクトレビュアーのソニー・ディクソン氏が、iPhone 17シリーズのダミーモデルの写真をリークしました。ディクソン氏は新型iPhoneのケース開発などにアクセサリーメーカーが使用するダミーモデルの写真を長年にわたってリークしてきた人物です。以下は左からiPhone 17 Pro Max、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Air、iPhone 17のダミーモデル。iPhone 17 Pro MaxとiPhone 17 Proはメインカメラ部分が従来よりも大きくなっているのに対して、iPhone 17はメインカメラがiPhone Xのようにコンパクトなものに変化しています。なお、iPhone 17はデュアルカメラであるのに対して、iPhone 17 Airはシングルカメラです。正面を撮影したダミーモデルには各モデルのサイズが記されています。iPhone 17 Pro Maxは縦168.64mm×幅77.59mm×薄8.75mm、iPhone 17 Proは縦149.63mm×幅71.44mm×薄8.75mm、iPhone 17 Airは縦156.18mm×幅74.71mm×薄5.65mm、iPhone 17は縦149.62mm×幅71.46mm×薄7.96mm。左側面は以下の通り。iPhone 17 AirはiPhone 17 Pro/Pro Maxと比べると3mm以上薄くなっていますが、メインカメラの出っ張り部分は他よりも大きく見えます。右側面はこんな感じ。iPhone 17 Air(左から2番目)のみカメラコントロールがより薄くなっています。これまでのウワサではiPhone 17 Airのディスプレイサイズは6.6インチとなり、iPhone 17 Pro(6.3インチ)とiPhone 17 Pro Max(6.9インチ)の間のサイズになるとされています。本体サイズをみると、iPhone 17 Airは縦と幅の長さがiPhone 17 ProとiPhone 17 Pro Maxの間になっているため、6.6インチというディスプレイサイズが正しいことを「裏付けている」とテクノロジーメディアのThe Vergeは指摘しています。Apple関連のリーク情報に精通したBloombergのマーク・ガーマン記者も、iPhone 17 Airが6.6インチディスプレイになると主張しており、同氏によるとAppleはiPhone 17 Airのディスプレイを6.9インチにすることも検討していたそうです。しかし、ディスプレイが大きくなりすぎると薄型デザインのiPhone 17 Airは曲がりやすくなってしまうという懸念から、ディスプレイサイズは6.6インチになった模様。