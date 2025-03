ワーナー ブラザース ジャパンのアニメプロダクション部門は、新作アニメーション作品『ニンジャバットマン対ヤクザリーグ』が2025年3月21日(金)より配信されるのに合わせて、新宿プリンスホテルとのコラボレーションを開始することを発表した。『ニンジャバットマン対ヤクザリーグ』は、「バットマン×ニンジャ」というコンセプトから生まれた日本発のアニメーション作品。2018年6月に日本劇場公開された前作『ニンジャバットマン』は、戦国時代にタイムスリップしたバットマンが、戦国武将になり代わり群雄割拠するジョーカーたちの悪しき野望に立ち向かうという完全オリジナルストーリーで、北米を中心に全世界で熱狂的に迎えられた。 その最新作となる本作は、監督に水粼淳平/高木真司、脚本に中島かずき、キャラクターデザインに岡崎能士と、前作を踏襲したスタッフ陣が再結集、アニメーション制作も同様に神風動画が担当する。

その配信開始のタイミングに合わせてコラボレーションがスタートするのが新宿プリンスホテル。作中に新宿をモデルとした架空都市が出てくることから、新宿プリンスホテルでは『ニンジャバットマン対ヤクザリーグ』をテーマにさまざまなオリジナルコンテンツを展開する。まず客室では、1日1室限定のコラボレーションルームを販売し、作品に登場するキャラクターデザインを使用した装飾が施された室内で『ニンジャバットマン対ヤクザリーグ』の世界感を楽しむことができる。75インチの大画面とサラウンドスピーカー、映像により色が変化する照明で作品の臨場感を演出(※『ニンジャバットマン対ヤクザリーグ』の視聴には自身のアカウントでの各プラットフォームからの購入が必要)! さらに、宿泊者限定オリジナルグッズも持ち帰ることができる。また、B1Fのレストラン「ザ・ステーション カフェバー」では、作品に登場するキャラクターから着想を得たパスタやハイティーセットなどオリジナルのフードやドリンクが用意されている。コラボレーション商品を注文すると、オリジナルコースターが1商品につき1枚ランダムでもらえるうれしいプレゼントも(数量限定)。『ニンジャバットマン対ヤクザリーグ』と新宿プリンスホテルとのコラボレーションは2025年3月21日(金)〜5月1日(木)の期間で行われ、客席の販売は3月10日(月)12時より開始される。DC LOGO, BATMAN and all related characters and elements (C) & TM DC. (C) 2024 Warner Bros. Entertainment. All rights reserved.