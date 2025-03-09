¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿FW¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥Ò¥å¥á¥Ã¥È photo/Getty images

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ï8Æü¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó1Éô¤Î¥æ¡¼¥ë¥´¡¼¥Ç¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëFW¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥Ò¥å¥á¥Ã¥È¤Î³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö23¡×¤È¤Ê¤ë¡£

¸½ºß28ºÐ¤Î¥Ò¥å¥á¥Ã¥È¡£¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó½Ð¿È¤Ê¤¬¤éÀ¤ÂåÊÌ¤Ç¤Ï¥È¥ë¥³ÂåÉ½¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥Þ¥ë¥áFF¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥È¥í¥ï¡¢¥È¥ë¥³¤Î¥Á¥ã¥¤¥¯¥ë¡¦¥ê¥¼¥¹¥Ý¥ë¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¥¤¡£ºòÇ¯¤Î2·î¤«¤é¥æ¡¼¥ë¥´¡¼¥Ç¥ó¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢30»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·14¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤òµ­Ï¿¡£º£µ¨¤ÏUEFA¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¤Ë¤ÆÍ½Áª¤ò´Þ¤á¤¿12»î¹ç¤Ç6¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¥æ¡¼¥ë¥´¡¼¥Ç¥ó¤Î¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º5°Ì¤Ç¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£

¥Ò¥å¥á¥Ã¥È¤ÏGÂçºå¤Î¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¡Ö¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ë´Ø¤ï¤ë³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤ËÁ¸±¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ËÍ¤ÎÁ´¤Æ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë´î¤Ó¹ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò»ý¤Á¡¢Îò»Ë¤Î¤¢¤ë¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é³§¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥´¡¼¥ë¤òÎÌ»º¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»Ä¤·¤¿¡£

¤Ê¤ª¡¢¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤ÏMFËþÅÄÀ¿¤ËÂ³¤¤¤Æ¤ÎÊä¶¯¡£8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹Àï¤Ï»³²¼ÎÊÌé¤ÎÆÀÅÀ¤Ç¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤¬1¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£