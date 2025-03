スタイリストの大日方理子です。最近 SNS で話題になったのが、あるXユーザーによる「なりたすぎるだろ“ロマンティックおばさん”とやらに…」という投稿(2月19日)です。◆“ロマンティックおばさん”になりたい!その投稿いわく……「大きな花柄のトップスはやめて。下手するとロマンティックおばさんになる」という内容の記事を目にしたけれど、逆に「大きな花柄のトップスを着たくなっている」……というのです。

女性たちからの共感を集め「私もロマンティックおばさんになりたい」というコメントが多く寄せられました。たしかに、「ダークモードおばさん」よりも「ロマンティックおばさん」のほうが 人生 を謳歌している感じがしませんか?◆花柄トップス入門編は、 ZARA がおすすめ花柄トップスを着てみたくなった方におすすめしたいのは ZARA です。バリエーションが豊富なのできっと好きな雰囲気の花柄が見つかるはず。手の届くお値段も魅力です。今シーズンも、青を基調にした「フラワープリントシャツ」(5990円 税込)や、「リボン付きプリント柄ブラウス」(6290円 税込)など、いろんな花柄が出ています。◆花柄で使われている色のボトムスを合わせる花柄トップスをどう着るかですが、今年シーズン3が始まる『AND JUST LIKE THAT...』(『SEX AND THE CITY』の続編、U-NEXTで配信)のシャーロットをお手本にしてみるのはどうでしょうか?◆スカートは、花柄の中に使われている色から選ぶロマンティック系を目指すなら、やはりボトムスはスカートがいいでしょう。スカートは、花柄の中に使われている色から選ぶと素敵だと思います。バッグと靴は色を統一したほうが コーディネート がまとまります。パンプスやショートブーツなどきれいめの靴がおすすめです。おしゃれをすることは、誰にも遠慮など要りません。髪を巻く、濃いめのリップを塗る、ネイルをするなど楽しんでみては。◆「花柄は全身でひとつ」が安全スカートをマスターした方は、デニムパンツ合わせも素敵だと思います。花柄が大好きな人は、花柄で全身が渋滞しないよう注意が必要です。花柄ジャガード素材の上着に花柄のワンピース、花柄のバッグに花柄の網タイツ、それも全て違う花柄という女性を見たことがあります。花柄好きはアピールできますが、 ファッション 的には難易度が高いのであまりおすすめできません。「花柄はひとつ」が安全です。<文・スタイリング・撮影/大日方理子>【大日方理子】(おびなた・りこ)スタイリスト。1979年生まれ、お茶の水女子大学卒。『Ray』などの女性誌やテレビでスタイリストを務める。きれいめからカジュアルまで、今の気分を取り入れたスタイリングが得意。骨格診断アドバイザー。猫背改善で身長149cm→151cmに。中学生の女の子がいる1児の母でもある。公式HP