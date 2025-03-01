[3.1 J2第3節](駅スタ)

※14:00開始

主審:大橋侑祐

<出場メンバー>

[サガン鳥栖]

先発

GK 21 ヤン・ハンビン

DF 13 井上太聖

DF 32 小川大空

DF 37 森下怜哉

DF 91 上原牧人

MF 7 新井晴樹

MF 16 西澤健太

MF 27 櫻井辰徳

MF 33 西矢健人

FW 34 山田寛人

FW 77 ヴィキンタス・スリヴカ

控え

GK 12 泉森涼太

DF 5 長澤シヴァタファリ

MF 11 西川潤

MF 20 クリスティアーノ

MF 44 堀米勇輝

MF 47 新川志音

FW 9 ジョー

FW 14 堺屋佳介

FW 15 酒井宣福

監督

小菊昭雄

[FC今治]

先発

GK 1 立川小太郎

DF 2 加藤徹也

DF 5 ダニーロ

DF 16 大森理生

MF 7 山田貴文

MF 9 近藤高虎

MF 14 弓場堅真

MF 33 笹修大

MF 77 加藤潤也

FW 10 マルクス・ヴィニシウス

FW 11 ウェズレイ・タンキ

控え

GK 44 伊藤元太

DF 3 福森直也

DF 4 市原亮太

DF 37 梅木怜

MF 20 ヴィニシウス・ディニス

MF 50 三門雄大

FW 13 藤岡浩介

FW 21 日野友貴

監督

倉石圭二