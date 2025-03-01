鳥栖vs今治 スタメン発表
[3.1 J2第3節](駅スタ)
※14:00開始
主審:大橋侑祐
<出場メンバー>
[サガン鳥栖]
先発
GK 21 ヤン・ハンビン
DF 13 井上太聖
DF 32 小川大空
DF 37 森下怜哉
DF 91 上原牧人
MF 7 新井晴樹
MF 16 西澤健太
MF 27 櫻井辰徳
MF 33 西矢健人
FW 34 山田寛人
FW 77 ヴィキンタス・スリヴカ
控え
GK 12 泉森涼太
DF 5 長澤シヴァタファリ
MF 11 西川潤
MF 20 クリスティアーノ
MF 44 堀米勇輝
MF 47 新川志音
FW 9 ジョー
FW 14 堺屋佳介
FW 15 酒井宣福
監督
小菊昭雄
[FC今治]
先発
GK 1 立川小太郎
DF 2 加藤徹也
DF 5 ダニーロ
DF 16 大森理生
MF 7 山田貴文
MF 9 近藤高虎
MF 14 弓場堅真
MF 33 笹修大
MF 77 加藤潤也
FW 10 マルクス・ヴィニシウス
FW 11 ウェズレイ・タンキ
控え
GK 44 伊藤元太
DF 3 福森直也
DF 4 市原亮太
DF 37 梅木怜
MF 20 ヴィニシウス・ディニス
MF 50 三門雄大
FW 13 藤岡浩介
FW 21 日野友貴
監督
倉石圭二
※14:00開始
主審:大橋侑祐
<出場メンバー>
[サガン鳥栖]
先発
GK 21 ヤン・ハンビン
DF 13 井上太聖
DF 32 小川大空
DF 37 森下怜哉
DF 91 上原牧人
MF 7 新井晴樹
MF 16 西澤健太
MF 27 櫻井辰徳
MF 33 西矢健人
FW 34 山田寛人
FW 77 ヴィキンタス・スリヴカ
控え
GK 12 泉森涼太
DF 5 長澤シヴァタファリ
MF 11 西川潤
MF 20 クリスティアーノ
MF 47 新川志音
FW 9 ジョー
FW 14 堺屋佳介
FW 15 酒井宣福
監督
小菊昭雄
[FC今治]
先発
GK 1 立川小太郎
DF 2 加藤徹也
DF 5 ダニーロ
DF 16 大森理生
MF 7 山田貴文
MF 9 近藤高虎
MF 14 弓場堅真
MF 33 笹修大
MF 77 加藤潤也
FW 10 マルクス・ヴィニシウス
FW 11 ウェズレイ・タンキ
控え
GK 44 伊藤元太
DF 3 福森直也
DF 4 市原亮太
DF 37 梅木怜
MF 20 ヴィニシウス・ディニス
MF 50 三門雄大
FW 13 藤岡浩介
FW 21 日野友貴
監督
倉石圭二