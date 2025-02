東京ディズニーランドのファンタジーランドにあるピザ専門店「キャプテンフックス・ギャレー」

ここは「ピーター・パン」の宿敵、「フック船長」の名前がついたお店で、焼きたてのピザとソフトドリンクが楽しめます☆

船の厨房(ギャレー)でピザを焼いているのは、もしかすると「フック船長」といつも一緒の「ミスター・スミー」かも!?

東京ディズニーランド「キャプテンフックス・ギャレー」2024年冬-2025年早春 グランドメニュー

© Disney

場所:東京ディズニーランド/ファンタジーランド

サービスタイプ:カウンターサービス

座席数:約230席

東京ディズニーランドのファンタジーランドに位置する「キャプテンフックス・ギャレー」

© Disney

約230席の開放的なテラス席で焼きたてのピザとソフトドリンクがいただける、カウンタータイプのお店です!

そんな「キャプテンフックス・ギャレー」のグランドメニューを紹介していきます。

メインディッシュ

メインはもちろん焼きたてのピザ。

カットされているので食べやすく、ボリュームもたっぷりです☆

シーフードピザ

© Disney

価格:【単品】600円、【ソフトドリンクセット】880円

エビやイカ、パプリカやオリーブなどがトッピングされたシーフードピザ。

具材が大きめで食べ応えがあります◎

プラス240円でセットのソフトドリンクをウォームハニーレモンドリンクに変えることができます。

ベーコンとパイナップルのピザ

© Disney

価格:【単品】550円、【ソフトドリンクセット】830円

パイナップルの酸味がアクセントのベーコンとパイナップルのピザ。

塩味の効いたベーコンとパイナップルの相性が良く、後をひく美味しさです☆

プラス240円でセットのソフトドリンクをウォームハニーレモンドリンクに変えることができます。

おすすめピザセット

© Disney

価格:【単品】680円、【ソフトドリンクセット】960円

提供期間:2024年10月21日〜2025年3月31日

「おすすめピザセット」は、牛カルビピザとソフトドリンクのチョイス。

牛カルビは細かくカットされているので食べやすく、コーンやパプリカなどのお野菜も一緒にトッピングされています。

濃厚な味わいの牛カルビはスタミナ満点!

プラス240円でセットのソフトドリンクをウォームハニーレモンドリンクに変えることができます。

© Disney

「シーフードピザ」、「ベーコンとパイナップルのピザ」、「おすすめピザセット」の3種類のピザには、プラス1,200円でスーベニアランチケースを付けることができます。

ランチケースは、大きなサンドイッチを手にする「ヒューイ」「ルーイ」「デューイ」の姿がデザインされたキュートなデザイン。

※対象のメニュー1つにスーベニアを1つ付けることができます

※スーベニアを付けたメニューは1回の会計でひとり1つまでオーダーできます

※スーベニア単品で購入することはできません

サイド

ピザに合うサイドメニューも揃っています。

カップサラダ

© Disney

価格:360円

ミニトマトやパプリカ、コーン、ブロッコリー、レタスなどの野菜がたっぷりと入った「カップサラダ」

ディズニーキャラクターデザインのカップで提供されます。

ベイクドチーズポテト

© Disney

価格:400円

コロンと丸く、スナック感覚でいただけるベイクドチーズポテト。

カップ入りなので待ち時間などに気軽にワンハンドで食べられます☆

スパイシーハリッサソース

© Disney

価格:110円

※味の変化が楽しめます

※辛味が苦手な方はご注意ください

クミンやコリアンダー等のスパイスと、 トマトやパプリカ等の野菜をブレンドした「うま辛」な味わいが特徴のスパイシーハリッサソース。

お好みのメニューに付けて、味の変化を驚きとともに楽しめる魔法のソースです。

ガーリックシュリンプソース

© Disney

価格:110円

提供期間:2024年9月1日〜

※味の変化が楽しめます

ハワイアングルメのガーリックシュリンプを再現したガーリックシュリンプソース。

ブラック麻辣ソース

© Disney

価格:110円

提供期間:2024年9月1日〜

※味の変化が楽しめます

ピリッとしたしびれと辛さを感じるブラック麻辣ソース。

隠し味のトマトの旨味も感じられ、さらに口の中に花山椒の風味が広がります!

ミッキーカステラケーキ(ストロベリー)

© Disney

価格:400円

提供期間:2021年12月4日〜2025年3月31日

「ミッキーマウス」のお顔がデザインされたカステラケーキ。

甘酸っぱいストロベリーの香りが口の中に広がり、口当たりもなめらかです!

スナック

お土産にもぴったりなスナックケースもラインナップ。

カラフルチョコレート、ミニスナックケース付き(ミニーマウス)

価格:1,200円

※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり3つまでオーダーできます

ドレッサーの前でメイクしている様子を表現した「ミニーマウス」のミニスナックケース。

一番下の引き出しを空けるとカラフルチョコレートが出てきます☆

カラフルチョコレート、ミニスナックケース付き(ドナルドダック)

© Disney

価格:1,100円

※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり3つまでオーダーできます

「ドナルドダック」モチーフのミニスナックケース。

「ドナルドダック」のチャームポイントでもあるもふもふのお尻と足がひょっこりと出た、カプセルトイ風のデザインが楽しい!

カラフルチョコレート、ミニスナックケース付き(パフェ)

© Disney

価格:1,300円

提供期間:2025年1月14日〜3月31日

※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり3つまでオーダーできます

パークでおなじみのスウィーツをトッピングしたパフェデザインのミニスナックケース。

カラフルなお菓子を入れて持ち運ぶのにぴったりです!

ソフトドリンク

コーヒー 360円紅茶 360円ウーロン茶 360円アイスコーヒー 360円アイスウーロン茶 360円コカ・コーラ 360円ファンタ ゴールデンサイダー 360円オレンジドリンク 360円午後の紅茶 アップルティーソーダ 360円ミルク(紙パック) 190円

ウォームハニーレモンドリンク

© Disney

価格:600円

提供期間:2024年11月8日〜2025年3月31日

寒い時期にぴったりな心もからだも温めてくれるウォームハニーレモンドリンク。

甘酸っぱいはちみつレモン味で、フレッシュレモンをつぶしてお好みの味で楽しめます。

「ベイマックス」のかわいいカップで提供されます☆

© Disney

さらに、「ウォームハニーレモンドリンク」にプラス600円で、スーベニアコースターを付けることも。

キャンディー形のスーベニアコースターは、「ヴァネロペ」を中心にスイーツや、「ミッキーマウス」たちが描かれた賑やかなデザインになっています。

※スーベニアを付けたメニューは1回の会計でひとり1つまでオーダーできます

※スーベニア単品で購入することはできません

ピザはカットされていて食べやすいので、場所を問わずお食事できるのもうれしい。

東京ディズニーランド「キャプテンフックス・ギャレー」グランドメニューの紹介でした☆

