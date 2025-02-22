[2.22 J2第2節](NACK)

※14:00開始

主審:俵元希

<出場メンバー>

[RB大宮アルディージャ]

先発

GK 1 笠原昂史

DF 20 下口稚葉

DF 26 濱田水輝

DF 55 ガブリエウ

MF 7 小島幹敏

MF 10 豊川雄太

MF 14 泉柊椰

MF 22 茂木力也

MF 23 杉本健勇

MF 30 アルトゥール・シルバ

FW 42 藤井一志

控え

GK 21 加藤有輝

DF 5 浦上仁騎

DF 37 関口凱心

DF 44 福井啓太

MF 6 石川俊輝

MF 15 中山昂大

MF 41 谷内田哲平

FW 28 富山貴光

FW 29 カプリーニ

監督

長澤徹

[ヴァンフォーレ甲府]

先発

GK 1 河田晃兵

DF 2 井上樹

DF 17 土屋巧

DF 22 小出悠太

MF 7 荒木翔

MF 10 鳥海芳樹

MF 16 林田滉也

MF 19 宮崎純真

MF 25 平塚悠知

MF 29 大島康樹

FW 77 マテウス・レイリア

控え

GK 30 石川慧

DF 3 孫大河

DF 40 エドゥアルド・マンシャ

MF 6 小林岩魚

MF 8 中山陸

MF 11 熊倉弘達

MF 14 田中雄大

FW 9 三平和司

FW 44 内藤大和

監督

大塚真司