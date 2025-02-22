大宮vs甲府 スタメン発表
[2.22 J2第2節](NACK)
※14:00開始
主審:俵元希
<出場メンバー>
[RB大宮アルディージャ]
先発
GK 1 笠原昂史
DF 20 下口稚葉
DF 26 濱田水輝
DF 55 ガブリエウ
MF 7 小島幹敏
MF 10 豊川雄太
MF 14 泉柊椰
MF 22 茂木力也
MF 23 杉本健勇
MF 30 アルトゥール・シルバ
FW 42 藤井一志
控え
GK 21 加藤有輝
DF 5 浦上仁騎
DF 37 関口凱心
DF 44 福井啓太
MF 6 石川俊輝
MF 15 中山昂大
MF 41 谷内田哲平
FW 28 富山貴光
FW 29 カプリーニ
監督
長澤徹
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 1 河田晃兵
DF 2 井上樹
DF 17 土屋巧
DF 22 小出悠太
MF 7 荒木翔
MF 10 鳥海芳樹
MF 16 林田滉也
MF 19 宮崎純真
MF 25 平塚悠知
MF 29 大島康樹
FW 77 マテウス・レイリア
控え
GK 30 石川慧
DF 3 孫大河
DF 40 エドゥアルド・マンシャ
MF 6 小林岩魚
MF 8 中山陸
MF 11 熊倉弘達
MF 14 田中雄大
FW 9 三平和司
FW 44 内藤大和
監督
大塚真司
※14:00開始
主審:俵元希
<出場メンバー>
[RB大宮アルディージャ]
先発
GK 1 笠原昂史
DF 20 下口稚葉
DF 26 濱田水輝
DF 55 ガブリエウ
MF 7 小島幹敏
MF 10 豊川雄太
MF 14 泉柊椰
MF 22 茂木力也
MF 23 杉本健勇
MF 30 アルトゥール・シルバ
FW 42 藤井一志
控え
GK 21 加藤有輝
DF 5 浦上仁騎
DF 37 関口凱心
DF 44 福井啓太
MF 15 中山昂大
MF 41 谷内田哲平
FW 28 富山貴光
FW 29 カプリーニ
監督
長澤徹
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 1 河田晃兵
DF 2 井上樹
DF 17 土屋巧
DF 22 小出悠太
MF 7 荒木翔
MF 10 鳥海芳樹
MF 16 林田滉也
MF 19 宮崎純真
MF 25 平塚悠知
MF 29 大島康樹
FW 77 マテウス・レイリア
控え
GK 30 石川慧
DF 3 孫大河
DF 40 エドゥアルド・マンシャ
MF 6 小林岩魚
MF 8 中山陸
MF 11 熊倉弘達
MF 14 田中雄大
FW 9 三平和司
FW 44 内藤大和
監督
大塚真司