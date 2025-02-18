¡Ö½÷À¤òAED¤Ç½õ¤±¤¿¤éÈï³²ÆÏ¡×ABEMA¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¤¬ÇÈÌæ¡ÖBPO¤¢¤Ã¤¿¤é½Ö»¦¤µ¤ì¤ë¡×¡ÖÄûÀµ¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¡×
¥Í¥Ã¥ÈÊóÆ»ÈÖÁÈ¡ÖABEMA Prime¡×¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡¢¿´ÇÙÄä»ß¾õÂÖ¤Î½÷À¤ËAED¡Ê¼«Æ°ÂÎ³°¼°½üºÙÆ°´ï¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤é¡¢·Ù»¡¤Ë¡Ö¶¯À©¤ï¤¤¤»¤Äºá¡×¤ÎÈï³²ÆÏ¤ò½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
1·î20Æü¤ÎÊüÁ÷Åö»þ¤«¤é¡¢SNS¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ö¼Â¤È³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤Èµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖAERA dot.¡×¤Ï¡¢·Ù»¡Ä£¤Ë¼èºà¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÎã¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡Ê2·î16Æü¸ø³«¡Ë¡£
ÃËÀ¤ÎX¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¸½ºß¡¢Èó¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¿ÍÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤ÇABEMA¤ÏÄûÀµ¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¡ÖÈÖÁÈÀ©ºî¤Î²áÄø¤Ï²óÅúº¹¤·¹µ¤¨¤ë¡×
ABEMA¤Ï¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤ÏABEMA¤ËÂÐ¤·¡¢¼¡¤ÎÅÀ¤ò¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡¦ÃËÀ¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²¿¤«»ö¼Â¤òÎ©¾Ú¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¼èºà¤Î²áÄø¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡£
¡¦½÷À¤ËAED¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¶¯À©¤ï¤¤¤»¤Ä¤ÇÈï³²ÆÏ¤±¤ò½Ð¤µ¤ì¡¢ÏÂ²ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÊóÆ»ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¤â»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¡£
¡¦¤³¤ÎÈÖÁÈÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊüÁ÷Åö½é¤è¤ê¡¢½÷À¤ËÂÐ¤¹¤ëµßÌ¿¤Îµ¡²ñ¤ò¼º¤ï¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤¬¤¢¤ë¡£AED¤ÏÆÃ¤Ë¿ÍÌ¿¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÈãÈ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¶µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ABEMA¤Ï2·î18Æü¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë²óÅú¤·¤¿¡£
¡ÖÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÈÖÁÈÀ©ºî¤Î²áÄø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²óÅú¤òº¹¤·¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×
¡ü¥Í¥Ã¥È¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¤ÏBPO¤ÎÂÐ¾Ý³°
°ìÈÌÅª¤Ë¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÏNHK¤äÌ±Ë¡Ï¢¤Ê¤É¤¬ÀßÎ©¤·¤¿Âè»°¼Ôµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë¡ÖÊüÁ÷ÎÑÍý¡¦ÈÖÁÈ¸þ¾åµ¡¹½¡×¡ÊBPO¡Ë¤Ë°Õ¸«¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
BPO¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö»ëÄ°¼Ô¤Ê¤É¤«¤éÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¡¦ÊüÁ÷¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¡¢ÊüÁ÷³¦Á´ÂÎ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÆÃÄê¤Î¶É¤Ë°Õ¸«¤ä¸«²ò¤òÅÁ¤¨¡¢°ìÈÌ¤Ë¤â¸øÉ½¤·¡¢ÊüÁ÷³¦¤Î¼«Î§¤ÈÊüÁ÷¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¤ÏBPO¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¢¤ê¡¢Âè»°¼Ôµ¡´Ø¤â¸½ºß¡¢Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢º£²ó¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖBPO¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é½Ö»¦¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö¥Í¥Ã¥È¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¤ÏBPO¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¡×¡Ö¥Í¥Ã¥È¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Ë¤â¸¡¾Ú¤¬É¬Í×¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬SNS¤Ç¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢ABEMA¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤ò¸¡¾Ú¤Ç¤¤ëÁÈ¿¥¤¬ÆâÉô¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï³°Éô¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤«¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼èºà¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£