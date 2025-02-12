¡Ö»ä¤¬£µ£°ºÐ¤Ë¤·¤ÆºÇ¶á¡¢ÃÎ¤Ã¤¿¤¢¤ëË¡Â§¡×¡Ä¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ô£É£Í£Å¡¤¡×°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡ÖÃÏ²¼Å´¡×Æ¦ÃÎ¼±
¡¡£Ô£Â£Ó¤Î°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬£±£²Æü¡¢Áí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÆ±¶É·Ï¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ô£É£Í£Å¡¤¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£µ»þ£²£°Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡°Â½»¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤È¼õ¸³¡¢½¢¿¦¡¢¿Ê³Ø¤Ê¤É¤Ç¾åµþ¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ëµ¨Àá¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö»ä¤â£±£¸ºÐ¤Ç¾åµþ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¤Þ¤ºÅìµþ¤ËÍè¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤Î¤ÏÅ´Æ»Ï©Àþ¤ÎÊ£»¨¤µ¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¤ÈÅö»þÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡×¤Ê¤É¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤ó¤Ê»ä¤¬£µ£°ºÐ¤Ë¤·¤ÆºÇ¶á¡¢ÃÎ¤Ã¤¿¤¢¤ëË¡Â§¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢²èÌÌ¤Ë¤Ï¡¢ÀÖºä¸«Éí±Ø¤ÈÃÓÂÞ±Ø¤ÎÅìµþ¥á¥È¥íÆþ¤ê¸ý¤Î´ÇÈÄ¤Î¼Ì¿¿¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¼Ì¿¿¤ò¼õ¤±¡Ö¤³¤ìÏ©Àþ¡¢¼Â¤ÏÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ëË¡Â§¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢Æþ¤ê¸ý¤«¤é²þ»¥¤¬¶á¤¤½ç¤Ëº¸¤«¤éÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÃÓÂÞ±Ø¤Î¼Ì¿¿¤òÎã¤Ë¡Ö¤Ê¤Î¤ÇÃÓÂÞ¤Î¤³¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ï¡¢²þ»¥¤¬Í³ÚÄ®Àþ¡¢´Ý¥ÎÆâÀþ¡¢ÉûÅÔ¿´Àþ¤Î½ç¤Ë²þ»¥¤¬¶á¤¤¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´¤È¤«Â¾¤ÎÏ©Àþ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤³¤ÎË¡Â§Êø¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´·¤ì¤Ê¤¤Êý¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¤¤¤Ä¤«Ìò¤ËÎ©¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£