¡Ú2·î½é½Ü¤ªÆÀ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Þ¤È¤á¡Û»°°æ½»Í§¥«ー¥É¥´ー¥ë¥ÉNL¤ÈOlive¥¢¥«¥¦¥ó¥È³«Àß¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬¶¯¤¹¤®¤¿
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸µ¶µ»Õ¥æー¥Á¥åー¥Ðー¤Îµ´´ÝÀ¬Ìé¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢¡Ö¡Ú2·î½é½Ü¤ªÆÀ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Þ¤È¤á¡Û»°°æ½»Í§¥«ー¥É¥´ー¥ë¥ÉNL¤ÈOlive¥¢¥«¥¦¥ó¥È³«Àß¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬¶¯¤¹¤®¤¿¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢2·îÂè1½µ¤ÎÃíÌÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ´´Ý¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤º¡¢¡Ö»°°æ½»Í§¥«ー¥É¥´ー¥ë¥É¥Ê¥ó¥Ðー¥ì¥¹¡×¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¤³¤Î¥«ー¥É¤ÏÇ¯²ñÈñ5500±ß¤¬¤«¤«¤ë¥´ー¥ë¥É¥«ー¥É¤Ç¤¹¤¬¡¢2·î3Æü¤«¤é4·î30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¿½¤·¹þ¤à¤È½éÇ¯ÅÙÇ¯²ñÈñ¤¬ÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¥À¥Ö¥ë¥³¥ó¥Ü¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¤¬¤³¤Î¥«ー¥É¤Îºî¤ê»þ¤À¤è¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢½é¿´¼Ô¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥«ー¥É¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¡ÖJ¥³¥¤¥ó¥Ú¥¤¡×¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤Þ¤·¤¿¡£30%´Ô¸µ¤È25%´Ô¸µ¤Î2¤Ä¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖAirPay²ÃÌÁÅ¹¤Ç¤Î·èºÑ¤Ë¤Ï³ÎÇ§¤¬É¬¿Ü¡×¤ÈÃí°Õ¤òÂ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÅÅÏÃ¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖIG¾Ú·ô¡×¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼è¤ê¾å¤²¡¢5Ëü±ß¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¡£2·î6Æü°Ê¹ß¤Î»²²Ã¼Ô¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¡¢¡Ö´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿Êý¤Ï¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁá´ü»²²Ã¼Ô¤ò½ËÊ¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÍè½µ¤«¤é¤âÆ°²è¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ·ÑÂ³Åª¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤òÀë¸À¤·¡¢Æ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µ´´Ý¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤º¡¢¡Ö»°°æ½»Í§¥«ー¥É¥´ー¥ë¥É¥Ê¥ó¥Ðー¥ì¥¹¡×¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¤³¤Î¥«ー¥É¤ÏÇ¯²ñÈñ5500±ß¤¬¤«¤«¤ë¥´ー¥ë¥É¥«ー¥É¤Ç¤¹¤¬¡¢2·î3Æü¤«¤é4·î30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¿½¤·¹þ¤à¤È½éÇ¯ÅÙÇ¯²ñÈñ¤¬ÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¥À¥Ö¥ë¥³¥ó¥Ü¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¤¬¤³¤Î¥«ー¥É¤Îºî¤ê»þ¤À¤è¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢½é¿´¼Ô¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥«ー¥É¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¡ÖJ¥³¥¤¥ó¥Ú¥¤¡×¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤Þ¤·¤¿¡£30%´Ô¸µ¤È25%´Ô¸µ¤Î2¤Ä¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖAirPay²ÃÌÁÅ¹¤Ç¤Î·èºÑ¤Ë¤Ï³ÎÇ§¤¬É¬¿Ü¡×¤ÈÃí°Õ¤òÂ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÅÅÏÃ¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖIG¾Ú·ô¡×¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼è¤ê¾å¤²¡¢5Ëü±ß¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¡£2·î6Æü°Ê¹ß¤Î»²²Ã¼Ô¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¡¢¡Ö´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿Êý¤Ï¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁá´ü»²²Ã¼Ô¤ò½ËÊ¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÍè½µ¤«¤é¤âÆ°²è¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ·ÑÂ³Åª¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤òÀë¸À¤·¡¢Æ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
JAL NEO BANK PREMIUM¤ÏËÜÅö¤Ë¤ªÆÀ¡©¸µ¶µ»Õ¥æー¥Á¥åー¥Ðー¤¬Å°Äì¸¡¾Ú
Ä¶Ê£»¨¤Ê»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¡ÖOlive(¥ª¥êー¥Ö)¡×³«Àß¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òºÇ¶¯¤ËÊ¬¤«¤ê°×¤¯²òÀâ¡ªOlive¥æー¥¶ー¸þ¤±¤Î£³¤Ä¤Î¥¢¥Ä¤¤¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³«»Ï¡ª
¸µ¶µ»Õ¥æー¥Á¥åー¥Ðー¤¬¸ì¤ë¡ªJ-Coin Pay¤È¤ß¤º¤Û¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤Î¹â´Ô¸µ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ËÃíÌÜ
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¥³¡¼¥É·èºÑ¡ÊdÊ§¤¤,³ÚÅ·¥Ú¥¤,PayPay,auPAY,¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤,¥á¥ë¥Ú¥¤¤Ê¤É¡Ë¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡¢¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«¡¼¥É¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤Ê¤É¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤ä³Æ¶ä¹Ô¡¢³Æ¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ðÊó¡¢¤ªÆÀ¾ðÊó¡¢¥Ý¥¤³è¾ðÊó¤Ê¤É¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£