»å°æ½Î¤Çº´Æ£µ±ÌÀ¤¬ÂÇ·â¤Ë¼ê±þ¤¨¡Ä¡ª¡©ãø¼Ä»á¡Ö¸ÀÍÕ¤Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢´¶À¤Ç¤ä¤ë¥¿¥¤¥×¡×¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Åª¤ÊÁê¾è¸ú²Ì¤Ë´üÂÔ
¡¡ºå¿À¤Ï²Æì¤Îµ¹ÌîºÂ¤Ç2·î1Æü¤Ë¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¡£3ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ç¤Ïºå¿ÀOB¤Î»å°æ²ÅÃË»á¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿º´Æ£µ±ÌÀ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¡£
¡¡»å°æ»á¤«¤é¤Î»ØÆ³¤Ç¡¢¥¯¥ê¥±¥Ã¥È¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ÇÂÇ·âÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢²òÀâ¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿ãø¼Ä¸¼£»á¤Ï¡ÖÌÌ¤ÇÂª¤¨¤Æ¡¢¤½¤ÎÌÌ¤¬Áá¤¯ÊÖ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤Í¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡£ºÇ¶á¤ß¤ó¤Ê¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÌÌ¤¬ÊÖ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÂÇ¤ÁÊý¡£¥¯¥ê¥±¥Ã¥È¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ÎÌÌ¤ò»È¤Ã¤ÆÂÇ¤Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê·Á¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È²òÀâ¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Öº´Æ£Áª¼ê¤È¶µ¤¨¤Æ¤ë»å°æ¤µ¤ó¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¸ÀÍÕ¤Ç¤É¤¦¤Î¤³¤¦¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢´¶À¤Ç¤ä¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÂç³Ø¤Î¡ËÀèÇÚ¸åÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤¤ÅÁ¤¨Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÀ³ÊÌÌ¤Ç¤â¤¤¤¤¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤¦°ì¿Í¤Î²òÀâ¼Ô¤ÎóîÆ£ÌÀÍº»á¤â¡ÖÆþÃÄ¤·¤¿»þ¤«¤é¤¹¤´¤¤Æ¯¤¤ò¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤ëÁª¼ê¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È´ÆÆÄ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ë¤·¡£»å°æ¤µ¤ó¤â¸åÇÚ¤À¤«¤é´èÄ¥¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤ë¤Î¤¬º´Æ£¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È°ìÁØ¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù
¡¡»å°æ»á¤«¤é¤Î»ØÆ³¤Ç¡¢¥¯¥ê¥±¥Ã¥È¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ÇÂÇ·âÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢²òÀâ¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿ãø¼Ä¸¼£»á¤Ï¡ÖÌÌ¤ÇÂª¤¨¤Æ¡¢¤½¤ÎÌÌ¤¬Áá¤¯ÊÖ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤Í¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡£ºÇ¶á¤ß¤ó¤Ê¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÌÌ¤¬ÊÖ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÂÇ¤ÁÊý¡£¥¯¥ê¥±¥Ã¥È¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ÎÌÌ¤ò»È¤Ã¤ÆÂÇ¤Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê·Á¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È²òÀâ¡£
¡¡¤â¤¦°ì¿Í¤Î²òÀâ¼Ô¤ÎóîÆ£ÌÀÍº»á¤â¡ÖÆþÃÄ¤·¤¿»þ¤«¤é¤¹¤´¤¤Æ¯¤¤ò¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤ëÁª¼ê¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È´ÆÆÄ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ë¤·¡£»å°æ¤µ¤ó¤â¸åÇÚ¤À¤«¤é´èÄ¥¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤ë¤Î¤¬º´Æ£¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È°ìÁØ¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù