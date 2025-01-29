¸«¤¿ÌÜ°Ê¾å¤ËÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¡ª¡ÖÈþ¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¥â¥Æ¤ëÍýÍ³¡×
Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸«¤¿ÌÜ¤¬½ÅÍ×¤À¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤ËÂçÀÚ¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Èþ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤Ê¤¼¤«°ÛÀ¤Ë¥â¥Æ¤ë½÷À¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤¬¤½¤Î¾Úµò¡£º£²ó¤Ï¡¢¡ÖÈþ¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¥â¥Æ¤ëÍýÍ³¡×¤ÎÃæ¤«¤é¡¢È´·²¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÎÏ¤ò»ý¤Ä½÷À¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÎÏ¤Ç¿´¤ò¤Ä¤«¤à
¡ÖÀµÄ¾¡¢»ä¤ÏÈþ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀÎ¤«¤é¤Ê¤¼¤«¥â¥Æ¤Þ¤¹¡£¤è¤¯¡ØÀÑ¶ËÅª¤À¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤ÀÃ±¤Ë¿Í¤¬¹¥¤¤Ê¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤·¡¢¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥Î¥ê¤¬¹ç¤¨¤ÐÃË½÷Ìä¤ï¤º¤¹¤°ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ðÇò¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï50²ó¶á¤¯¤¢¤ë¤«¤â¡£
¤¢¤Þ¤ê¿Æ¤·¤¯¤Ê¤¤¿Í¤«¤é¡Ø¤¢¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤è¤¯¼«¿®¤¢¤ë¤è¤Í¡Ù¤Ê¤ó¤Æ·ùÌ£¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö»×¹Í¤Ê¤Î¤ÇÁ´Á³µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§20Âå ½÷À¡¦²ñ¼Ò°÷¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯10·î¡Ë
¢¦ ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡¢¤µ¤é¤Ë¥Î¥ê¤ÎÎÉ¤¤½÷À¤Ï¡¢¼«Á³¤È¼þ°Ï¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤ËÆ°¤±¤ë»ÑÀª¤Ï¡¢Îø°¦¤Ç¤â¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¯¤â¤Î¡£¼þ°Ï¤Î¸ÀÍÕ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º¡¢¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤à¤½¤Î»ÑÀª¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¤Í¡ª
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£