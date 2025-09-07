「二番手扱い」だった女子が本命に昇格した方法９パターンオトメスゴレン

二番手女子が本命に昇格した方法

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 「『二番手扱い』だった女子が本命に昇格した方法」を紹介しています☆
  • 本命より会う回数を増やす、手料理で胃袋をつかむ、好みの見た目になるなど
  • 共通の趣味を持ち、「理解がある彼女」になることも効果的かもしれません！
記事を読む

おすすめ記事

  • 純烈の（左から）後上翔太、白川裕二郎、酒井一圭
    純烈　今後は３人体制を維持　酒井一圭「今思えば、入れたのは間違いだったね…」 2025年9月6日 12時18分
  • 土屋アンナ『ダマってられない女たち season2』（C）AbemaTV,Inc.
    土屋アンナ、母にがん発覚＆余命宣告　「自分のすい臓をあげる」号泣するも決意 2025年9月6日 16時25分
  • ファミマと『エガちゃんねる』コラボ商品、トルコ人に「豚肉入り」のポテチを食べさせ大問題に発展
    「案内を行わないまま試食」ファミマが謝罪、江頭2:50とのコラボ商品巡る“トルコ人と豚肉”問題の真相 2025年9月7日 8時0分
  • TBS NEWS DIG Powered by JNN
    【速報】石破総理が辞任の意向固める 党の分断避ける狙いか　自民・閣僚経験者は「これが唯一の道だった」夕方から会見へ 2025年9月7日 15時20分
  • 激変姿が話題の矢口真里(前列左)モーニング娘。CD「LOVEマシーン」ジャケット(Amazonより)
    「本気で誰かわからん」モー娘2期メンバー?激変?姿にネット騒然...新ヘア紹介も「別人かと」「なんだか雰囲気が」「混乱する」 2025年9月6日 19時13分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 純烈「入れたのは間違いだった」
    2. 2. 土屋アンナ 母の余命判明し号泣
    3. 3. 江頭の問題 ついにファミマ回答
    4. 4. 石破茂首相 辞任の意向を固める
    5. 5. 本気で誰? 矢口真里の姿に困惑
    6. 6. タモリが告白…兆候が全部ある
    7. 7. 山田孝之 世間とのズレ指摘も
    8. 8. 酒井一圭 純烈ファン死去を語る
    9. 9. 店で提供していた肉 OSO18だった
    10. 10. 不仲説も 無視に織田裕二カチン
    1. 11. ネッシー 3カ月ぶりに目撃か
    2. 12. 鈴木拓 授業参観で「何だこれ」
    3. 13. 稲田 潔白証明でイメージ払拭か
    4. 14. 獄中から突然手紙が届き身構える
    5. 15. 断れず…芸能界入りにすず大号泣
    6. 16. 悠仁さま祝宴 愛子さま欠席の訳
    7. 17. 映画で隣の客がマック…なぜ放置
    8. 18. 「馬鹿らしい」養育費未払いの訳
    9. 19. 野呂告白 叔父の職業に「えっ」
    10. 20. 「3行超えたら威圧感」若者のSNS
    1. 1. 石破茂首相 辞任の意向を固める
    2. 2. 店で提供していた肉 OSO18だった
    3. 3. 獄中から突然手紙が届き身構える
    4. 4. 悠仁さま祝宴 愛子さま欠席の訳
    5. 5. 「3行超えたら威圧感」若者のSNS
    6. 6. 佳子さま赤ワンピ 完売も復刻へ
    7. 7. 都内の80mが40年経っても未開通
    8. 8. 19歳差の妻 結婚後AV監督になる
    9. 9. 富士山で動けなくなり救助相次ぐ
    10. 10. 事故なければバレない→書類送検
    1. 11. 兵庫祖母殺害 容疑者問題ありか
    2. 12. 娘が夫を包丁で…母親が110番を
    3. 13. 一番NGな立場でパパ活→逮捕
    4. 14. お台場に世界最大級噴水 財源は
    5. 15. 石破首相 18時から辞任表明会見
    6. 16. なんとバイクが…驚きの光景
    7. 17. 8日未明に「皆既月食」3年ぶり
    8. 18. 新幹線 コンセントは早い者勝ち?
    9. 19. 陰部出して自転車乗った 認める
    10. 20. 都内で増殖 業者泣かせの害虫は
    1. 1. 映画で隣の客がマック…なぜ放置
    2. 2. 「馬鹿らしい」養育費未払いの訳
    3. 3. 女児の父 はま寿司異物許せない
    4. 4. 7.4兆円予算…こども家庭庁波紋
    5. 5. ドラゴンボール貨幣 販売を発表
    6. 6. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
    7. 7. 電車遅延も延長料金 学童に苦悩
    8. 8. 世界陸上が東京に…キターー！
    9. 9. 総裁選前倒し 意思確認を中止へ
    10. 10. コーヒー3杯まで めまいなど被害
    1. 11. 悠仁さま「先祖の血が騒ぐ」
    2. 12. なぜ旧ジャニファンが新浪氏批判
    3. 13. 「独身税」偽装結婚が増える?
    4. 14. 清水容疑者「芋づる式逮捕」か
    5. 15. 維新、副首都法案を月内策定　初PT、提出時期は明言せず
    6. 16. 石破首相、菅元首相・小泉農相と首相公邸で会談…臨時総裁選巡り意見交換か
    7. 17. 金返せ 元職場に言われ20万払う
    8. 18. 今井議員の「税金泥棒」に唖然
    9. 19. 幼少期の悠仁さまが興味示した虫
    10. 20. 波紋も…原口議員の「舌禍」問題
    1. 1. 香港・九龍城砦「ヤバい実態」
    2. 2. 音沙汰ない米大統領に「死亡説」
    3. 3. チンパンジーにスマホNGな理由
    4. 4. 日本人キャンセル 韓国で物議
    5. 5. 日本移住決めた本当の理由…告白
    6. 6. 米の北上陸作戦「波」で発覚か
    7. 7. 米韓次官 韓国人300人拘禁に協力
    8. 8. トヨタの純利益 中国で大幅減
    9. 9. 女性の髪が「黒い黄金」に 北
    10. 10. 北方領土の支配「正当化」へ 露
    1. 11. 台湾で定着 丸亀製麺に台湾注目
    2. 12. 元G大阪 性犯罪でキャリア終焉か
    3. 13. 韓国の元祖YouTuber 46歳で死去
    4. 14. テレビ番組 一気に見ると影響?
    5. 15. 膝関節炎 微妙に痛み軽減した?
    6. 16. 4カ国共通「反米」の原則とは
    7. 17. アフガン 女性被災者を見殺し
    8. 18. 恋人騙し経済破綻に追い込んだ女
    9. 19. 「鬼滅」に見る日本近代性の隠喩
    10. 20. 米がハマスに「阻止しない」通告
    1. 1. ワークマン 価格に驚きの安さ
    2. 2. ミスドの100円セール 廃止の理由
    3. 3. 配給会社 「国宝」ヒット読めず
    4. 4. 能登復興のために、あなたの「タッチ」がVisaを通じて支援につながる！ 元気なお祭りをもう一度…SNSでも「タッチ」で復興の灯をともそう
    5. 5. 三菱「パジェロ」来年度中に復活
    6. 6. 映画で隣の客がマック…なぜ放置
    7. 7. 缶コーヒーが低迷 自販機に逆風
    8. 8. 中古戸建て 40年以上前の基準か
    9. 9. 新宿の巨大再開発ストップした訳
    10. 10. 世界で モバブ持ち込み規制強化
    1. 11. グリコより先に登場 電飾看板は
    2. 12. 「お金ばかり考えて一生を」
    3. 13. 中高年の一人旅「ペルー」
    4. 14. 天才児 風俗店運転手になった訳
    5. 15. 「課長」より「係長」収入高い?
    6. 16. 違反? 自転車の後部座席に小学生
    7. 17. NISA「S&P500」だけに集中する?
    8. 18. ボーナスがない会社の特徴4つ
    9. 19. 米国が転ばたときの助かる人は
    10. 20. 「定年後の夢」に潜む落とし穴
    1. 1. iPhone 17 一部機種以外は12GB
    2. 2. 北欧の「長寿の町」に新事実
    3. 3. なぜ 売り上げゼロ→超人気店に
    4. 4. G-SHOCK 奇抜な腕時計が誕生
    5. 5. 便微生物移植 肥満の治療法にも?
    6. 6. PCで無料 AIの「ローカルLLM」
    7. 7. 住宅ローン利用実態 利用者の声
    8. 8. iPhoneからPixelに乗り換えて手に入れたもの、失ったもの
    9. 9. 今の会社を辞めない理由 1位は?
    10. 10. スマホリング 多才な仕事ぶり
    1. 11. Switch保護ケースが異色 Belkin
    2. 12. 足元から変わる 9つの機能靴下
    3. 13. 【西田宗千佳のRandomTracking】Meta Quest 3S製品レビュー。「Quest 3とほぼ同等」とはどういうことなのか
    4. 14. ホテル半額も 楽天トラベルSALE
    5. 15. 洗濯物は夜に干しちゃダメ　クリーニング店が教える納得の理由
    6. 16. 【Numbers to know】Glossy編（8/29〜9/5）： ポスト・マローン 、パリでブランド初ランウェイ ほか
    7. 17. 世界中で話題。バックストリート・ボーイズ、圧巻ののSphere公演、その舞台裏
    8. 18. Microsoft SQLサーバがランサムウェア攻撃の標的、注意を
    9. 19. 新ブランド「TOKIWA STYLE」各製品が正式発表　トラベル三脚、一脚、LED、ライトスタンドなど
    10. 20. iPhone 17を待つべき10の理由
    1. 1. 五輪メダリストの変貌に「別格」
    2. 2. プロ野球 現行CS制「おかしい」
    3. 3. 全米OP 小田凱人が「忘れない」
    4. 4. 面識ない→遺言で1484億円相続へ
    5. 5. 大丈夫? マウンドでの大谷に心配
    6. 6. 「完全にドグソ」NHK解説が話題
    7. 7. 深田恭子 キスシーン演じた2人で
    8. 8. 快挙目前…山本由伸ノーノー逃す
    9. 9. 何か弱点が? 井上尚弥に指摘の声
    10. 10. 客席からブーイング 森保J結果は
    1. 11. 物議…F1角田に「不可解采配」
    2. 12. 阪神M1、7日優勝でNPB史上最速
    3. 13. 阪神V王手…道頓堀川への対策は
    4. 14. 山本の好投をぶち壊してしまった
    5. 15. 真美子夫人が作る「お店級料理」
    6. 16. 日本戦でメキシコにアクシデント
    7. 17. 大谷が降板直後に「謎行動」
    8. 18. バレー女子 決勝逃し涙止まらず
    9. 19. ド軍、2戦連続…天国から地獄へ
    10. 20. 山本由伸ノーノー継続…快挙へ
    1. 1. 純烈「入れたのは間違いだった」
    2. 2. 土屋アンナ 母の余命判明し号泣
    3. 3. 江頭の問題 ついにファミマ回答
    4. 4. 本気で誰? 矢口真里の姿に困惑
    5. 5. タモリが告白…兆候が全部ある
    6. 6. 山田孝之 世間とのズレ指摘も
    7. 7. 酒井一圭 純烈ファン死去を語る
    8. 8. 鈴木拓 授業参観で「何だこれ」
    9. 9. 不仲説も 無視に織田裕二カチン
    10. 10. ネッシー 3カ月ぶりに目撃か
    1. 11. 稲田 潔白証明でイメージ払拭か
    2. 12. 断れず…芸能界入りにすず大号泣
    3. 13. 野呂告白 叔父の職業に「えっ」
    4. 14. 私的写真の流出に 公式の声明は
    5. 15. 「絶縁状態」の堀江貴文氏に言及
    6. 16. 志村さん兄が唯一持ち帰った遺品
    7. 17. 長尾一大心さんが死去 21歳
    8. 18. 団長安田 火災現場で消火活動
    9. 19. 粗品 同期芸人の一言にブチギレ
    10. 20. 清水容疑者逮捕で 1度出演白紙に
    1. 1. 30人が交際断る ヤバい女性
    2. 2. バスで何度も「肩凝ってる?」
    3. 3. プリンが20個…母の様子おかしい
    4. 4. 「これ偽札です！」会計で騒動に
    5. 5. 高見えするユニクロの黒ワンピ
    6. 6. 「ブラック職場」シンママの逆襲
    7. 7. 毎日を特別に スタバ×ビームス
    8. 8. Amazon宣伝 Kindle新製品がお得
    9. 9. 型破り 3カ月で23キロ超減量
    10. 10. 32歳差夫婦 交際開始は手紙から
    1. 11. ローソン 限定エコバッグなど
    2. 12. ネコムスメと散歩デート 話題に
    3. 13. 名古屋で即完売のバターサンド
    4. 14. 「ちいかわ」公式Xの画像が話題
    5. 15. 苦手なママ友にドン引き...理由
    6. 16. しまむらの「高見えベスト」紹介
    7. 17. 40・50代向け レイヤーヘア
    8. 18. 知っておきたい地球の理系雑学
    9. 19. 「うかい」秋の新作クッキー缶
    10. 20. 夫が1年間不倫 ドン引きした事実