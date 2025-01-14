º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿ÍÍ¡© ¥í¥Ã¥ÆµåÃÄ¥¹¥¿¥Ã¥Õ3¿Í°ú¤È´¤¥á¥¸¥ã¡¼ÂÓÆ±¤ÎÇÈÌæ
¡¡¤³¤Î¥ª¥Õ¤Î¤³¤È¤À¡£¥í¥Ã¥Æ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Ûº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ö³«Ëë¥á¥¸¥ã¡¼³ÎÌó¤Ê¤·¡×¤Î¥Ê¥¼¡Ä¼±¼Ô¤Ï¡ÔÏ¯´õ¥µ¥¤¥É¤ÎÈó¾ï¼±¤ÊÍ×µá¡Õ¤Î²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦
¡¡¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Î3¿Í¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â»Å»ö¤Î¤Ç¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¡£¼óÇ¾¿Ø¤äÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÉ¾È½¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¡Ä¡Ä¡£¥í¥Ã¥ÆOB¤¬¸À¤¦¡£
¡Öº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£3¿Í¤È¤âÍ¥½¨¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¸åÇ¤¤òÃµ¤¹¤Î¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï5Ç¯´Ö¤Ç29¾¡¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤È¤ÎÀ¼¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤À¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤Ê¤ó¤Æ¡¢¸åÂ¤Çº½¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£µåÃÄ¤ÎÃæ¤«¤é¤Ï¡Ø¥¢¥¤¥Ä¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢µåÃÄ¤ÎÍ¥½¨¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò°ú¤È´¤¤¤¿¤âÆ±Á³¡£ðþí¦¤òÇã¤¦¤ï¤±¤À¤¬¡¢³¤¤òÅÏ¤Ã¤Æ°Ê¹ß¤âÇÈÌæ¤¬À¸¤¸¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤À¡£ÂåÍý¿Í¤Î¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥¦¥ë¥Õ»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢20µåÃÄ¤¬³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢³«Ëë¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ò³ÎÌó¤·¤¿µåÃÄ¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¤Î40¿ÍÏÈ¤ËÆþ¤ì¤ë¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬¡¢3¿Í¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤Æ³¤¤òÅÏ¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤¤¤ä¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ä¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¢¥«¥Ö¥¹¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬ºßÀÒ¤¹¤ëµåÃÄ¤Ê¤é¤È¤â¤«¤¯¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤µåÃÄ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÀìÂ°¤Î¹Êó¤äÄÌÌõ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬¡È°ìÂ²ÏºÅÞ¡É¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼µåÃÄ¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¾¾°æ½¨´î¤Ï¹Êó¡¢ÅÄÃæ¾Âç¡Ê¸½µð¿Í¡Ë¤Ï¹Êó¤ÈÄÌÌõ¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤ÏÄÌÌõ¤òÈ¼¤Ã¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤¬¡¢3¿Í¤È¤«¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤È¤Ê¤ë¤È¤«¤Ê¤ê°ÛÎã¤À¡£
¡Öº´¡¹ÌÚ¤Ï¤Ò¼å¡£ÂÎ¤¬¤Þ¤À¡¢´°Á´¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¡¢µåÃÄ¥Õ¥í¥ó¥È¤¬¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢ÊÆ»æ¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Î¥Ó¥ê¡¼¡¦¥Ç¡¼¥Ó¥¹»á¤¬¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Î³ÆµåÃÄ¤Ë¤ÏÍ¥½¨¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤âÍý³ØÎÅË¡»Î¤â¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£ÄÌÌõ¤ä¹Êó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤È¤â¤«¤¯¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤äÍý³ØÎÅË¡»Î¤ä´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤È¤Ê¤ë¤È¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ë·ÀÌó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£µåÃÄ¿¦°÷¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤â¤½¤âÀìÌç¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¤¤ë¤¦¤¨¤Ë¡¢º´¡¹ÌÚ°Ê³°¤ÎÁª¼ê¤ÎÌÌÅÝ¤Þ¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤èº´¡¹ÌÚ¤¬Èà¤é¤òÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤â¤È¤â¤È¸½¾ì¤Ë¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤Î¤¯¤»¤Ë°ìÂÎ¡¢²¿ÍÍ¤Ê¤Î¡©¡¡¤È¼õ¤±»ß¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£·ë²Ì¤¬È¼¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ª¤µ¤é¤Ç¤¹¡×
¸ò¾Ä´ü¸Â¤ÏÆüËÜ»þ´Ö24Æü¸áÁ°7»þ
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö13Æü¤Ï¥«¥Ö¥¹¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ìÃæ·Ñ¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¡¢¡Öº´¡¹ÌÚ¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¹ç°Õ¤ËÃ£¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï65¡ó¡£»Ë¾åºÇ¶¯¤Î¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¼«¿È¤ÎX¤ËÅê¹Æ¡£
¡¡¤½¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ïº´¡¹ÌÚ³ÍÆÀ¤ËÌó5²¯7000Ëü±ß¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤È¤«¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¹ñºÝ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Áª¼ê¸þ¤±¤Î25ºÐ¥ë¡¼¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢³ÍÆÀ¤ËÍ×¤¹¤ë»ñ¶â¤Ï³ÆµåÃÄ¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿¹ñºÝ¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥×¡¼¥ë¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤ÇÇ±½Ð¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ïº´¡¹ÌÚ³ÍÆÀ¤Î»ñ¶â¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÁý¤ä¤¹ÌÜÅª¤Ç¡¢ËÜÍè¡¢Ìó1²¯7000Ëü±ß¤Ç³ÍÆÀÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤ÎÍ··â¼ê¤ò»Ô¾ì¤ËÌá¤¹¤³¤È¤Ë¡£Èà¤Ï¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤È·ÀÌó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤È¤¤¤¦¡£Á´ÊÆÌîµå¶¨²ñ½êÂ°¤Îµ¼Ô¤¬¼«¿È¤ÎX¤ÇÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Æ±ÍÍ¡¢º´¡¹ÌÚ³ÍÆÀ¤òÁÀ¤¦µåÃÄ¤¬ÃæÆîÊÆ¤ÎÍÎÏÁª¼ê¤È¤Î·ÀÌó¤ò±ä´ü¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤«¡¢¤³¤Îµ¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö¥É¥ß¥Ë¥«¤Î»ØÆ³¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚ¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ò¹ñºÝ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Áª¼ê¸þ¤±¤ÎÍ½»»¤«¤é½ü³°¤¹¤ë¤è¤¦MLB¤ËÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢º´¡¹ÌÚ¤Î¸ò¾Ä´ü¸Â¤ÏÆüËÜ»þ´Ö24Æü¸áÁ°7»þ¡£»Ä¤ë¤Ï10Æü¤¢¤Þ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸ò¾Ä¤ÏÂçµÍ¤á¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñºÝ¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥×¡¼¥ë¤ÎÌäÂê¤ÏËÜ¿Í¤ËÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢º´¡¹ÌÚ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ËÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¨¡¨¡¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¤½¤ó¤Êº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÀèÈ¯³ÎÌó¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¤«¡£¼±¼Ô¤Ï¡Öº´¡¹ÌÚ¥µ¥¤¥É¤¬Èó¾ï¼±¤ÊÍ×µá¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¡×¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡£
¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ä¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£