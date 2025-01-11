ÅìµþV¶¯²½Éô¤Î¸ò¾Ä½Ñ¡¡Âç·¿Êä¶¯´º¹Ô¡Ä¥Ñ¥ê¸ÞÎØDF¤òÍî¤È¤·¤¿¡È¸ýÀâ¤Ê¸¶ç¡É
ÈØÅÄ¤«¤é²ÃÆþ¤ÎÊ¿Àî¤Ë¤Ï¡Ö·§ËÜ¤Î»þ¤Î¤è¤¦¤Êµ±¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ï1·î7Æü¤Ë2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î»ÏÆ°Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¿·²ÃÆþ¤Î8Áª¼ê¡¢Éé½ý¤ÇÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î2Áª¼ê¤ò´Þ¤á¤¿Á´Áª¼ê¤¬AGF¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç´À¤òÎ®¤·¡¢Æ±Æü¤Ë¤ÏÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¿·ÂÎÀ©²ñ¸«¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¹¾¿¬ÆÆÉ§¶¯²½ÉôÄ¹¤Ï¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÁª¼ê¤È¸ò¾Ä¤·¡¢·ÀÌó¤Ë»ê¤Ã¤¿¤«¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¡¢ÅìµþV¤Ïºòµ¨¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿FWÌÚÂ¼Í¦Âç¡ÊÁ°µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¡Ë¡¢FWÀ÷ÌîÍ£·î¡¢DFÎÓ¾°µ±¡Ê¤È¤â¤ËÁ°¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë¡¢FW»³¸«ÂçÅÐ¡ÊÁ°¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ë¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¡£Â¾¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤ÏDFÊ¡ÅÄÍ¯Ìð¡ÊÁ°¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ë¡¢DFÎëÌÚ³¤²»¤ÈMFÊ¿ÀîÎç¡Ê¤È¤â¤ËÁ°¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡Ë¤È¡¢20ÂåÁ°È¾¤Î¼ã¤¤Áª¼ê¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡ºÍÇ½¤¢¤ë¼ã¼ê¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤Î´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¡£Áª¼ê¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¹¾¿¬¶¯²½ÉôÄ¹¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸ýÀâ¤Ê¸¶ç¤ÇÅìµþVÆþ¤ê¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤Î¤«¡£ÅìµþV¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ëFCÅìµþ¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥°é¤Á¤Ç¡¢Âç¤¤Ê³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÈØÅÄ¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿Ê¿Àî¤Ï¡Ö·§ËÜ¤Î»þ¤Î¤è¤¦¤Êµ±¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ì¤¬¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤é¤Ç¤¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¶»¤Ë¶Á¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¹¾¿¬¶¯²½ÉôÄ¹¤ÏÀ¾ÏÆÅ°Ìé¡¦¶¯²½Ã´Åö¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤ò½¸¤á¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤È¤â¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ñÎÁ¤òºî¤ê¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¸ýÀâ¤¯¤«¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢Ê¿ÀîÁª¼ê¤ÏÀè¤Û¤É¡Ø·§ËÜ¤Î»þ¤Î¤è¤¦¤Êµ±¤¤ò¡Ù¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·§ËÜ¤Î»þ¤ÎÈà¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ÈºòÇ¯¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ÎÈæ³Ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£J1¤ÈJ2¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï·§ËÜ¤Î»þ¤ÎÊý¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¹â¤¤¿ôÃÍ¤¬¡¢¤¦¤Á¤ÎÃæÈ×¤ò¹½À®¤·¤Æ¤¤¤ëMF¿¹ÅÄ¹¸¼ù¡¢MFã·Æ£¸ùÍ¤¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¯¶á¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤¬¡Ø¤³¤³¤Ç¤Ê¤é·§ËÜ¤Î»þ¤Î¤è¤¦¤Êµ±¤¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¡Ù¤È´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¦¤Þ¤¯¥Ç¡¼¥¿¤ò»È¤Ã¤ÆÈà¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤À¤Ã¤¿ÎëÌÚ¤ÏÈØÅÄ¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç°é¤Á¡¢ÈØÅÄ»þÂå¤ÈÆ±¤¸ÇØÈÖ¹æ15¤òÁª¤ó¤À¡£Æ±¤¸ÈØÅÄ¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤«¤é°é¤Ã¤¿DF°ËÆ£ÍÎµ±¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ë¤¬Ãå¤±¤Æ¤¤¤¿ÈÖ¹æ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¸ÅÁã¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤ò»ý¤ÄÎëÌÚ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¹¾¿¬¶¯²½ÉôÄ¹¤ÏÈØÅÄ¤Ø¤Î²¸µÁ¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬È¼¤¦¡£¥ê¥¹¥¯¤Î¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ï¤Ê¤¤¡£À®¸ù¤¹¤ë¤«¡¢¼ºÇÔ¤¹¤ë¤«¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÀ®¸ù¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¥À¥á¤À¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ê¤¯¤·¤ÆÀ®¸ù¤Ï¤Ê¤¤¡£¥ê¥¹¥¯¤òËÁ¤·¤ÆÀ®¸ù¤ò¤Ä¤«¤á¡×¤È¡¢¼«¿È¤¬¸µÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ç¤â¤¢¤ë¥¤¥Ó¥Á¥ã¡¦¥ª¥·¥à»á¤«¤é¤«¤±¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¡ÖÈà¤Î¿´¤òÆ°¤«¤»¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ê±þ¤¨¤ò»ý¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤ë¡×¤È¤¤¤¦²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¾ëÊ¡¤µ¤ó¤¬¹Í¤¨¤ë¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ì¤Ð¡×¤È¤¤¤¦¾ò·ïÉÕ¤¤Ç¡¢³°¹ñÀÒÁª¼ê¤Î³ÍÆÀ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¹¾¿¬¶¯²½ÉôÄ¹¡£ºòµ¨¤ò¾å²ó¤ë¡ÖÄ¶Ìî¿´Åª¤ÊÌÜÉ¸¡×¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Àè¤ò¸«¿ø¤¨¤Ê¤¬¤é¥Á¡¼¥à¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê²Ï¹ç Âó / Taku Kawai¡Ë