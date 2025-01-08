¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÀ¤³¦¤Î¥±¥¤¥¹¥±¥Û¥ó¥À¡× ¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¶¯Åð¤ËÁø¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í¡¢ËÜÅÄ·½Í¤¤Î¤ª¤«¤²¤Çµß¤ï¤ì¤ë
¤«¤Ä¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤Î¼ç¼´¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ËÜÅÄ·½Í¤¡£
2018¡Á2023Ç¯¤Ë¤Ï¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢ÂåÉ½¤ÎGM¤òÌ³¤á¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤âÃ´¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎËÜÅÄ¤¬¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¶¯Åð¤ËÁø¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¿ÍÃËÀ¤ÎSNSÅê¹Æ¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÅê¹Æ¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£
¡Ö¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¶¯Åð¤ËÏ¢¤ìµî¤é¤ì¤Æ3¿Í¤ÎÃË¤Ë´Æ¶Ø¤µ¤ì¸½¶â¤äiPhone¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¶âÌÜ¤Î¤â¤Î¤òÁ´¤ÆÃ¥¤ï¤ì¤¿¾å¤Ë¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤é¤ó¿¿¤Ã°Å¤ÊÆ»¤Ç¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¡¢Ìî¸¤¤Ë¶±¤¨¤Ê¤¬¤é¥Ò¥Ã¥Á¥Ï¥¤¥¯¤ò»î¤ß¤¿¤¬¡¢±Ñ¸ì¤âÄÌ¤¸¤Ê¤¤¤·ÀäË¾¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥Ð¥¤¥¯¤ÇÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¹â¹»À¸¤¯¤é¤¤¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤½¤Î»Ò¤¬¥¿¥¯¥·¡¼Êá¤Þ¤¨¤ÆÃÍÃÊ¸ò¾Ä¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«¥Û¥Æ¥ë¤ËÅþÃå¤Ç¤¤¿¡£ÊÌ¤ìºÝ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢ËÜÅÄ·½Í¤¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¯¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤À¤«¤éÆüËÜ¿Í¹¥¤¤À¤·½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤·¤¯¡¢¥Þ¥¸¤ÇÀ¤³¦¤Î¥±¥¤¥¹¥±¥Û¥ó¥À¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î¤Þ¤ÞËÜÅö¤Ë»à¤ó¤Ç¤¿¤«¤â¡£¡×
ËÜÅÄ¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¸½ÃÏ¤Î¾¯Ç¯¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¤³¤ì¤¾À¤³¦¥È¥Ã¥×¡ªËÜÅÄ·½Í¤¤Î¡ÖºÇ¶¯Æ±Î½¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¡×
¤³¤ÎÏÃ¤òÃÎ¤Ã¤¿ËÜÅÄ¤Ï¡Ö½õ¤«¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë²¿¤è¤ê¡£¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£