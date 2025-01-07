¡ÔÃæµïÀµ¹9000Ëü±ß¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¿·Å¸³«¡Õ20Âå½÷À¤Ï¡È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÍÌ¾½÷À¥¢¥Ê¡É¤ËÈï³²Êó¹ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿
¡ÒÃæµïÀµ¹¡Ö9000Ëü±ß½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¡×ÂåÍý¿Í¤¬¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ë²óÅú¡Ö¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï»ö¼Â¡×¡ÖË½ÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¼Õºá¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡×¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡ºòÇ¯12·î26ÆüÈ¯Çä¹æ¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤¬Êó¤¸¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÃæµïÀµ¹¡Ê52¡Ë¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¡£2023Ç¯6·î¾å½Ü¡¢Ãæµï¤«¤é°Õ¤Ë±è¤ï¤Ê¤¤ÀÅª¹Ô°Ù¤ò¼õ¤±¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿20Âå¤Î·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤ÎX»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢»ö·ïÄ¾¸å¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢Èï³²¤òÊó¹ð¤·ÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û20Âå½÷À¤Ï¡È¥Õ¥¸½÷À¥¢¥Ê¡É¤ËÈï³²Êó¹ð¡Ä¡ÖÃæµïÀµ¹9000Ëü±ß¥È¥é¥Ö¥ë¿·Å¸³«¡×¤Îµ»ö¤ò²èÁüÉÕ¤¤ÇÆÉ¤à
ÃæµïÀµ¹¡¡©»þ»öÄÌ¿®¼Ò
¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿ÍâÆü¤Î12·î27Æü¡¢¥Õ¥¸¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¸«²ò¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ò¤³¤Î¤¿¤Ó°ìÉô½µ´©»ïÅù¤Îµ»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÊÀ¼Ò¼Ò°÷¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»ö¼Â¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µ»öÃæ¤Ë¤¢¤ë¿©»ö²ñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢Åö³º¼Ò°÷¤Ï²ñ¤ÎÀßÄê¤ò´Þ¤á°ìÀÚ´ØÍ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ó
Èï³²¤ò¥Õ¥¸¤Î´´Éô¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡½¡½¡£X»Ò¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥¸¤Î´´Éô¤Ë¡¢¤½¤ÎÆü¤Î½ÐÍè»ö¤ò»ÆºÙ¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£X»Ò¤µ¤ó¼«¿È¤¬¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Î¼èºà¤ËÇ§¤á¤¿¡£
¡¡¤¢¤ë½÷À¥¢¥Ê¤È¡¢¤½¤Î¾å»Ê¤ÎB»á¤È°å»Õ¤ò¸ò¤¨¤¿4¿Í¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¤¿X»Ò¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢¤½¤Î½÷À¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Í¡£¤·¤Ð¤é¤¯µÙ¤â¤¦¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥¸¤¬Ãæµï¤Ø¤ÎÊ¹¤¼è¤êÄ´ºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë²óÅú¤¹¤ë¡£
¡Ö¡ÊÅö³º¤Î½÷À¥¢¥Ê¤Ï¡Ë¾ï¤Ë¤´ËÜ¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¤ÂÎÄ´²óÉü¤òÍ¥Àè¤¹¤ë»ÑÀª¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡1·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë12»þÇÛ¿®¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤ª¤è¤Ó1·î8Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ç¤Ï¡¢Ãæµï¤ÈX»Ò¤µ¤ó¤ÎÀÅª¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ4¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤êÆÃ½¸¤¹¤ë¡£2023Ç¯¤Î»ö·ïÄ¾Á°¤ËÃæµï¤¬X»Ò¤µ¤ó¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢»ö·ï¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿½÷À¥¢¥Ê¤Ø¤ÎÄ¾·â¼èºà¡¢¥Õ¥¸¤ÎÊÔÀ®´´Éô¤Ç¤¢¤ëA»á¤Î´ØÍ¿¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£