£Í£ò£ó¡¥£Ç£Ò£Å£Å£Î¡¡£Á£Ð£Ð£Ì£Å¤ÎÂç¿¹¸µµ®¤Î¥ê¥ó¥´¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¹ðÇò¤ËÂçÈ¿¶Á¡¡¤½¤Î¾É¾õ¤Ï¡Ä
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É£Í£ò£ó¡¥£Ç£Ò£Å£Å£Î¡¡£Á£Ð£Ð£Ì£Å¤ÎÂç¿¹¸µµ®¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£Ø¤Ç¼«¿È¤¬¡Ö¥ê¥ó¥´¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¿¹¤Ï¡Ö¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤Æ¶²½Ì¤Ç¤¹¡£²þ¤á¤Æ¼«¸Ê¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö£Í£ò£ó¡¥£Ç£Ò£Å£Å£Î¡¡£Á£Ð£Ð£Ì£Å¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤Ç¶Ê¤òºî¤ê¡¢²Î¤ò¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤²¤ó¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤â¤È¤¤Ç¤¹¡£¥ê¥ó¥´¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Ç¤¹¡×¤È¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¼«¿È¤¬¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ó¥ÉÌ¾¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¥ó¥´¤Î¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥·¥ã¥ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¾É¾õ¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢¥ê¥ó¥´¤Ê¤É¥Ð¥é²Ê¤Î²ÌÊª¤ò¿©¤¹¤È¡¢¸ý¤ÎÃæ¤ä¤Î¤É¤Ë¤«¤æ¤ß¤¬½Ð¤ë¡£»þ¤È¤·¤Æ½ÅÆÆ¤Ê¾É¾õ¤â½Ð¤ë¡£¥Ð¥é²Ê¤Î²ÌÊª¤È¤·¤Æ¤ÏÂ¾¤ËÍü¤ä¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¡¢Åí¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢Æ±ÍÍ¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£