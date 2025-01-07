Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ë»ëÄ°¼Ô¤¬¥¬¥Ã¥«¥ê¤·¤¿¡È¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Ê»þÂå²ò¼á¡É¡ÖÀäÂÐ¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×
¡¡NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤ÎÂè1²ó¤¬1·î5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ì¤Ï¾Â¤ë¡Ä¡Ä¼ç¿Í¸ø¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ç¤Î²£ÉÍÎ®À±
ÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÎÀ¸³¶¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¥É¥é¥Þ
¡¡Êª¸ì¤Ï¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¤ÎµÈ¸¶¤¬ÉñÂæ¤Ç¡¢´îÂ¿Àî²ÎËû¡¢³ë¾þËÌºØ¡¢»³ÅìµþÅÁ¤ò¸«½Ð¤·¡¢ÆüËÜ»Ë»Ë¾åºÇÂç¤ÎÆæ¤Î°ì¤Ä¡ÈÅì½§ºØ¼Ì³Ú¡É¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿ÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÎÀ¸³¶¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤ÎÄÕ²°¤Ï¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤Î²£ÉÍÎ®À±¤¬±é¤¸¡¢»àÂÎÌò¤Ë¸½Ìò¤Î¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤Ê¤ÉÁá¤¯¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè°ìÏÃ¤Ï¡¢ÍÄ¾¯¤Î½Å»°Ïº¤¬¿©¤¦¤Î¤âº¤¤ëÉÏ¤·¤¤Êë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÀÖËÜ¡Ê¸½Âå¤Î³¨ËÜ¡Ë¡×¤òÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¸µ²Ö³¡¤¬²î»à¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬»¦Åþ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÄÕ²°½Å»°Ïº¤¬ÅÏÊÕ¸¬±é¤¸¤ëÅÄ¾Â°Õ¼¡¤ØÄ¾ÃÌÈ½¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤À¡£ÅÄ¾Â¤Î²°Éß¤ÇµÈ¸¶¤Îµç¾õ¤òÁÊ¤¨¤ë½Å»°Ïº¤Ø¡¢°Õ¼¡¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ë¾ìÌÌ¤Ë¥Í¥Ã¥È¤«¤é¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬¡£
¡ÔÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤é¤ì¤½¤¦¤À¤Í¡¡²ñ¤¨¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢ÀäÂÐ¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡Õ
¡Ô¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ÎÅÙ¤¬²á¤®¤Æ¤ë¡¢¤Þ¤º²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤¹¤éÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤·¤ç¡Õ
¡ÔÄÕ½Å¤ª¤â¤·¤í¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤À¤á¤À¤³¤ê¤ã¡Õ
¡¡¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÄÕ²°½Å»°Ïº¤Î¤è¤¦¤Ê°ì²ð¤ÎÄ®¿Í¤¬ÅÄ¾Â°Õ¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÌò¿Í¤ËÄ¾ÀÜ²ñ¤¨¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Ä¥Ã¥³¥ß¤À¡£
¡ÖÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ë¡×
¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Î±é½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ëÀ©ºî²ñ¼Ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡ÖÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ï»þÂå¹Í¾Ú¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Þ¤ê¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ê²ò¼á¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¤Í¡£°ìºòÇ¯¤Î¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¤Ç¤Ï¡È²È¹¯¤ÎÀµ¼¼¡¦À¥Ì¾¤¬¹Í¤¨¤ëÀ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÅ·²¼ÂÙÊ¿¤Ë¤Ê¤ë¡É¤È¤¤¤¦µÓËÜ¤Ë¤·¤Æ»ëÄ°¼Ô¤ò¥¬¥Ã¥«¥ê¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¤Ï»ç¼°Éô¤ÈÆ£¸¶Æ»Ä¹¤¬¥½¥¦¥ë¥á¥¤¥È¤Ç¡Ö¸»»áÊª¸ì¡×¤Ï2¿Í¤Î°¦¤Î·ë¾½¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤¤¤¿¤Î¤âÉÔÉ¾¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤Á¤é¤âÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤ÏÎòÂå¤Ç¤â²¼¤«¤é¿ô¤¨¤¿Êý¤¬Áá¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¤ÎÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤Ï11.2%¡Ê´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤Ç¡¢¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¤Ï10.7%¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆó¤Ä¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤è¤ê¤âÄã¤¤Ê¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤Ï¡Ø¤¤¤À¤Ç¤ó¡Ù¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ï»ö¼Â¤òµá¤á¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬°ìÄê¿ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢Îò»Ë¤Ë¾Ü¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ª¤«¤·¤Ê²ò¼á¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤°¤Ë¸«¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¤ë¸ÇÄê¥Õ¥¡¥ó¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡ÈÌµÍý¤ä¤ê¡É¤ÎÀßÄê¤Ï»ëÄ°¼ÔÎ¥¤ì¤òÀ¸¤à¤À¤±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡ÊÁ°½Ò¤ÎÀ©ºî²ñ¼Ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î»ëÄ°Î¨¤ÏÇ¯¡¹²¼Íî·¹¸þ¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç²Ï¤ÇÆëÀ÷¤ß¤¬Çö¤¤¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¤¬ÉñÂæ¤È¸·¤·¤¤¾õ¶·¤À¡£
¡¡½é²ó¤ÎÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤Ï12.3%¡Ê´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤ÈÁ°ºî¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢À¹¤êÊÖ¤·¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£