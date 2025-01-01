¼ã¤¯¤·¤ÆÁá´üÂà¿¦¡¦FIRE¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢ÁáÄ«¤«¤é¿¼Ìë¤Þ¤Ç¤Î¡Ö°Û¾ï¤Ê¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¡×¤âÅö¤¿¤êÁ°¡Ä·è¤·¤Æ¥é¥¯¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÍýÍ³¡É
ÂçÊÑ¤ÊÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤ë¤è¤ê¤â¤Ç¤¤ë¤À¤±³Ú¤·¤ÆFIRE¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»×¤ï¤ÌÍî¤È¤··ê¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï29ºÐ¤ÇFIRE¤òÃ£À®¤·¤¿¥Ò¥È¥Ç»á¤Î¿·´©¡Ø1Ëü²óÀ¸¤¤¿¥Í¥³¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿ ¹¬¤»¤ÊFIRE¡Ù¡ÊÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò33ºÐ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥«¡¼¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤È¤â¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÒÅÐ¾ì¿ÍÊª¡Ó
¡¦º´Æ£ÃÒÌé¡ÄFIRE¤·¤¿¤¤¤È´ê¤¦25ºÐ²ñ¼Ò°÷¡£ÉÔ»×µÄ¤Ê¥Í¥³¾®Å´¤ò½¦¤Ã¤¿¡£
¡¦¾®Å´¡Ä1Ëü²óÀ¸¤¤¿¥Í¥³¡£¿Í´Ö¤Î¸ÀÍÕ¤òÏÃ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇÀ¸¤Ç¸«¤Æ¤¤¿»ô¤¤¼ç¤¿¤Á¤ÎFIRE¤ÎÀ®¸ù¤È¼ºÇÔ¤ÎµÏ¿¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¡£º£²ó¤Ï²áµî¤Î»ô¤¤¼ç¤Ç¤¢¤ëÆ£ÎÓÂó³¤¡Ê33ºÐ¡Ë¤ÎµÏ¿¤òÃÒÌé¤Ë¶¦Í¡£
¡¦Æ£ÎÓÂó³¤¡Ä¾®Å´¤Î¸µ»ô¤¤¼ç¡£
FIREÀ®¸ù¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡§Æ£ÎÓÂó³¤¡Ê33ºÐ¡ËÃËÀ
½Ð¼ÒÁ°¤«¤é¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÆ¯¤¯
Èà¤ÎÉô²°¤Ï¡¢¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ç¯µ¨¤ò´¶¤¸¤ëÂ¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£ËÍ¤ÎÃÛ25Ç¯¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤è¤ê¤â¡¢¤µ¤é¤Ë¸Å¤¤·úÊª¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
Ä«5»þ30Ê¬¡¢¥¢¥é¡¼¥à¤Î²»¤¬¶Á¤ÅÏ¤ëÃæ¡¢Âó³¤¤µ¤ó¤Ï¥Ù¥Ã¥É¤«¤éµ¯¤¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
³°¤Ï¤Þ¤ÀÇö°Å¤¤¤¬¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤â¤¦Æü²Ý¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¡£Èà¤Ï¤Þ¤º¿È»ÙÅÙ¤òÀ°¤¨¤ë¤È¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤¢¤ë¥Ç¥¹¥¯¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£¥Ñ¥½¥³¥ó¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¥á¡¼¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÈÊª·ï¸¡º÷¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£´ÉÍý²ñ¼Ò¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¡¢¤½¤·¤Æ¿·µ¬¤Ç½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÊª·ï¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÄ«¿©¤ò´ÊÃ±¤ËºÑ¤Þ¤»¡¢¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤Ç²È¤ò½Ð¤ë¡£
ÄÌ¶ÐÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤òÊÒ¼ê¤ËÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤«¤é¤ÎÄ¾ÀÜ¤ÎÊª·ï¾Ò²ð¾ðÊó¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ä¡¢¿·µ¬¹ØÆþÊª·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¹Ô¤¦¡£¤½¤Î¹ç´Ö¤Ë¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÉÔÆ°»º¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä»Ô¾ìÆ°¸þ¤Îµ»ö¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤â·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¡£
¡Ö´û¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÆ¯¤¤¤Æ¤ë¡Ä¡Ä¡£¤Þ¤À6»þÁ°¤Ê¤Î¤Ë¡×
¡ÖFIRE¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ë½Ð¼ÒÁ°¤ËÆ¯¤¯¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ã¯¤Ë¤â¼ÙËâ¤µ¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ï¤¿¤·¤ÏÌ²¤¤¤Î¤ÇÌµÍý¤Ç¤¹¤¬¡×
¡Ö¤ï¤«¤ë¡£ËÍ¤âÄ«¤ÏÌµÍý¤À¡×
Ìë¹ÔÀ¤Î¼«Ê¬¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¿¤ÀÂÕÂÆ¡Ê¤¿¤¤¤À¡Ë¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ï¡©¡¡¤È¤Ç¤â¸À¤¤¤¿¤²¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÏÌµ»ë¤·¤Æ¡¢ºÆ¤ÓÂó³¤¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¡£
ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤ÌÅØÎÏ¤È»þ´Ö´ÉÍý
¥ª¥Õ¥£¥¹¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢9»þ¤«¤éËÜ¶È¤Î»Å»ö¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£Âó³¤¤µ¤ó¤ÏIT´ë¶È¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ÈÌ³¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¡£
¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÂÐ±þ¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¿ÊÄ½´ÉÍý¤Ê¤É¡¢ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤¤¬¾ï¤Ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÇÄ°®¤·¡¢¸úÎ¨¤è¤¯¶ÈÌ³¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃëµÙ¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¥é¥ó¥Á¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤¬¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£ÅÅÏÃ¤ä¥á¡¼¥ë¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¬¤é¿©»ö¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¡£Æâ¸«¤ÎÍ½Ìó¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÉÔÆ°»º´ÉÍý²ñ¼Ò¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð¤¢¤ë¡£
¸á¸å¤âË»¤·¤¯Æ¯¤¡¢»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤âÂó³¤¤µ¤ó¤Ï¤¹¤°¤Ëµ¢Âð¤ò¤·¤Ê¤¤¡£Åö¤¿¤ê¤òÉÕ¤±¤¿Êª·ï¤Î¸½ÃÏ»ë»¡¤È¡¢¼þÊÕ¤ÎÉÔÆ°»º²°¤Ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë¸þ¤«¤¦¡£°ÜÆ°¤Ë»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ë¤¬¡¢¸½ÃÏ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¼þÊÕ´Ä¶¤â´Þ¤á¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤ò¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Í¥Ã¥È¤Î¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¾ðÊó¤ÏÌò¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¡£
¤½¤·¤ÆÌëÃÙ¤¯¤Ëµ¢Âð¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤ÀÈà¤Î°ìÆü¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£Í¼¿©¤ò´ÊÃ±¤ËºÑ¤Þ¤»¤¿¸å¡¢ºÆ¤Ó¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¶ÈÌ³¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤äÍâÆü¤Î·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¡£
Êª·ï¤Î´ÉÍý¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¡¢É¬Í×¤ÊÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¡£
Ìë11»þ¤ò²á¤®¡¢¤è¤¦¤ä¤¯°ìÆü¤Î¶ÈÌ³¤¬°ìÃÊÍî¤¹¤ë¤È¡¢Âó³¤¤µ¤ó¤ÏÃ»¤¤¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤ò¼è¤ë¡£¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¤Î¤¿¤á¤Ë·Ú¤¤¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Ã»¤¤âÔÁÛ¡Ê¤á¤¤¤½¤¦¡Ë¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬Æü²Ý¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÍâÆü¤Î¤¿¤á¤ËÁá¤á¤Ë½¢¿²¤¹¤ë¡£
Âó³¤¤µ¤ó¤ÎÊ¿Æü¤Ï¡¢Ä«¤«¤éÈÕ¤Þ¤ÇË»¤·¤µ¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤ÏËÜ¶È¤ÈÉû¶È¤ÎÎ¾Î©¤ò¸«»ö¤Ë¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤ÏÊÂ¡¹¤Ê¤é¤ÌÅØÎÏ¤È»þ´Ö´ÉÍý¤Î¥¹¥¥ë¤¬¤¢¤ë¡£
³Ú¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ì¤ÐFIRE¤É¤³¤í¤«ñÙ¤µ¤ì¤ë
¼ã¤¯¤·¤ÆFIRE¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°Û¾ï¤Ê¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤â¡ÖÉáÄÌ¡×
¡Ö¤À¤«¤éÆ¯¤¤¹¤®¤À¤Ã¤Æ¡ª¡×
ºÆ¤ÓÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤Æ¶«¤ó¤À¡£¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥«¡¼¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¡£
¡Ö²¿ÅÙ¤â¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ã¤¯¤·¤ÆFIRE¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤Á¤é¤¬àÉáÄÌá¤Ç¤¹¡×
¡Ö°ì°®¤ê¤Î¿Í¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¡¢¤³¤ó¤Ê¤Î¡×
¡Ö²¿¤«¸í²ò¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¼ã¤¯¤·¤Æ·ÐºÑÅª¼«Î©¤ò¤·¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤ë¤Ê¤ó¤Æ°Û¾ï¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢°Û¾ï¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Ã¯¤Ë¤Ç¤â¤Ç¤¤ë´ÊÃ±¤ÊÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¥Ë¥ó¥²¥ó¤ß¡¼¤ó¤ÊFIRE¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×
²¿¤â¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Îº¤Æñ¤µ¤¬¤è¤¦¤ä¤¯¿È¤ËÀ÷¤ß¤Æ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
50Âå¤Ç°úÂà¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥¢¡¼¥ê¡¼¥ê¥¿¥¤¥¢¤À¤Ã¤Æ¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌ´¤Ê¤Î¤À¡£¤½¤ì¤ò20Âå¤ä30Âå¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤è¤¦¤È»×¤¦¤Ê¤é¡¢Æñ¤·¤¤¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤ï¤¿¤·¤¬¸«¤Æ¤¤¿¸Â¤ê¡¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ÏFIREÃ£À®¼Ô¤¬¤½¤³¤½¤³Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£Êª·ï¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤±¤Ð¤½¤ì¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÄê´ü¼ýÆþ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯FIRE¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¤¤¤¤Í¡×
¡Ö¤¿¤À¡¢»Ï¤á¤ë¤Î¤Ë¼«¸Ê»ñ¶â¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ¤¤¤ë¤³¤È¡¢Í»»ñ¤ò°ú¤¯¤Î¤Ç¼Ú¶â¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢ÉÔÆ°»º¶È¤ÎÃÎ¼±¤¬¤¤¤ë¤³¤È¡¢Åê»ñ¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¤ÎÃÎ¼±¤¬¤¤¤ë¤³¤È¡£¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¥¯¥ê¥¢¤¹¤Ù¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¹â¤¤¤Ç¤¹¤¬¡×
¡ÖÁ°Äó¾ò·ï¡¢¸·¤·¤¯¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡©¡×
¡Ö¤½¤ê¤ã¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£´ÊÃ±¤Ê¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â³Ú¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢ñÙ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£³Ú¤·¤ÆFIRE¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¹â³ÎÎ¨¤Ç¥«¥â¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
³Ú¤ËFIRE¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ïº¾µ½
¡ÖºÇ¶á¤À¤È¡¢¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÅê»ñ¤Îº¾µ½¤Ê¤ó¤«¤ÏÍÌ¾¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¾Ü¤·¤¯¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£ñÙ¤µ¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥¨¥ê¡¼¥È¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ä¡¢¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¸¤¤¿Í¤âÂçÀª¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é¶Ã¤¤À¡£
¡ÖÌÙ¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤ËµÕ¤ËñÙ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤Ï¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼ñÙ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Èà³Ú¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤«¤éá¤Ç¤¹¡£à¤Ê¤Ë¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¡¢¤³¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¤¹¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡ªá¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¡Ö³Ú¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤ë¤Ê¤¡¡×
¡Ö¤Ê¤Ë¤â¤³¤ì¤Ï¡¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¡¢àFIRE¤·¤¿¤¤á¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âñÙ¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£Æ¯¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢ÅØÎÏ¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤¦¤Ã¡Ä¡Ä¡×
¶»¤Ë¾®Å´¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢´°Á´¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¼Â¤Î¤È¤³¤í²áµî¤Ë²¿ÅÙ¤«¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤òÇã¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
Æ°²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÅÐÏ¿¤¹¤ë¤À¤±¤Ç10ÂçÆÃÅµ¡ª¡¡¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥á¡¼¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¤ËÍ¶Æ³¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¥á¡¼¥ë¤Ç¥»¡¼¥ë¥¹¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£Åö»þ¤ÎËÍ¤Ï¤ª¶â¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Çº¤ó¤ÀËö¤ËÄü¤á¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¸ÌÀ¤ÊÁªÂò¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¤¤Æ¤ï¤«¤Ã¤ÆÄº¤±¤¿ÄÌ¤ê¡¢ÅØÎÏ¤Ê¤·¤ÇFIRE¤ËÅþÃ£¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Í£°ì¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é°ÊÁ°¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¡¢Åêµ¡¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤³¤³¤ËºÆ¸½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤½¤¦¤À¤è¤Í¡×
¡ÖFIRE¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤Ê¤ª¤µ¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ïà¤ª¤¤¤·¤¤ÏÃá¤ÇFIRE¤·¤¿¿Í¤Ï1¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Äã³ÎÎ¨¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¼¥í¿Í¤Ç¤¹¡×
³ô¼°²ñ¼ÒHF ÂåÉ½¼èÄùÌò
¥Ò¥È¥Ç
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡Ø1Ëü²óÀ¸¤¤¿¥Í¥³¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿ ¹¬¤»¤ÊFIRE¡Ù¡ÊÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢THE GOLD ONLINEÊÔ½¸Éô¤¬ËÜÊ¸¤ò°ìÉô²þÊÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£