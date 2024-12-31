ËãÀ¸ÂÙ»á¡ÖÁ´°÷¡¢Ç¾»à¤«¤éÂ¡´ïÄó¶¡¤¹¤Ù¤¡×¡¡¹õÅÄ¤¢¤¤¤ß»á¤á¤°¤ê¹â¿Ü¹îÌï»á¤Ë»Ù±çÃÇ¤é¤ì¡ÖËÍ¤¬ÇÏ¼¯¤Ç¤·¤¿¡×
²òË¶¸¦½¤¤Î¼Ì¿¿¤òSNS¤Ë¸ø³«¤·¤¿ÈþÍÆ³°²Ê°å¤Î¹õÅÄ¤¢¤¤¤ß»á¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÅìµþÈþÍÆ³°²Ê¤ÎÅý³ç±¡Ä¹¡¦ËãÀ¸ÂÙ»á¤¬X¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¡´ïÄó¶¡¤ä¸¥ÂÎ¤Ë´Ø¤¹¤ë»ýÏÀ¤òÌÀ¤«¤·¡¢ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼ºÎé¤Ê¤ä¤Ä¤À¤Ê¡×¤È¹â¿Ü±¡Ä¹
¹õÅÄ»á¤Ï¡¢2Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¡Öº£²ó¤Ï fresh cadaver ¡Ê¿·Á¯¤Ê¤´°äÂÎ¤Î²òË¶¡Ë¤ÇÊÙ¶¯¤ò¤·¤Ë¤¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¤·¡¢ÊÆ¥°¥¢¥à¤Ç»£±Æ¤·¤¿Ê£¿ô¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£²òË¶¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Ê£¿ô¤Î°å»Õ¤é¤ÇÊÂ¤ó¤ÀµÇ°»£±Æ¼Ì¿¿¤ä¡¢²òË¶Ãæ¤Î¸¥ÂÎ¤ÎÆ¬Éô²èÁü¤Ê¤É¡£³¨Ê¸»úÉÕ¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤âÅê¹Æ¤·¡¢¹õÅÄ»á¤ÎÎÑÍý´Ñ¤òÌä¤¦ÈãÈ½¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
ËãÀ¸»á¤ÏÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹õÅÄ»á¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ëÅê¹Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÅìµþÈþÍÆ³°²Ê¤Î²Æì±¡±¡Ä¹¤À¤Ã¤¿¹õÅÄ»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²ò¸Û¤Ê¤É¤Î½èÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·2024Ç¯12·î27Æü¡¢ÅìµþÈþÍÆ³°²Ê¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢¹õÅÄ»á¤ò30ÆüÉÕ¤Ç²òÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ËãÀ¸»á¤Ï26Æü¤Þ¤Ç¤Ë°ìÏ¢¤ÎÅê¹Æ¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤ÇËãÀ¸»á¤Ï30Æü¡¢°äÂÎ¤òÁ°¤Ë¤ª¼µ·¤ò¤¹¤ë°å»Õ¤é¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬ËÜÊª¤Î°å¼Ô¡×¤È¤·¤¿°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎXÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î»£±Æ¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤¬¥Ý¡¼¥º¤Ã¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬Âç½°¤À¤Ê¡×¤ÈÈéÆù¤Ã¤¿¡£
ÈþÍÆ³°²Ê¡¦¹â¿Ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î¹â¿Ü¹îÌï±¡Ä¹¤Ï¡¢ËãÀ¸»á¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡ÖËÍ¤ÏÀÎ¤«¤é¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤ªÊÌ¤ì¤Î¤È¤ºÇ·ÉÎé¤·¤Þ¤¹¡£¥Ý¡¼¥º¤Ê¤ó¤«¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤¿¡£
¹â¿Ü»á¤Ï29Æü¤Ë¤â¡¢ËãÀ¸»á¤¬¡Ö¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¡¢¹â¿Ü¤Î¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢´Áµ¤¤¢¤ë¤«¤é¡¢¹õÅÄÀèÀ¸¤ò°ú¤¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿ËÍ¤¬ÇÏ¼¯¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈX¤ËÅê¹Æ¤·¤¿·ï¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¼ºÎé¤Ê¤ä¤Ä¤À¤Ê¡£¤Ê¤ì¤Ê¤ì¤·¤¤¡£·Ú¤¯¸«¤é¤ì¤¿¤â¤ó¤À¡¦¡¦¡¦ÉÔÌû²÷¡×¤È·ù°´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥º¥ì¤Æ¤¿¤é²¿¤«°¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¤Û¤«¤Ë¤âËãÀ¸»á¤Ï¡¢¡Ö¹çÍýÀ¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¡¢Á´°÷¡¢Ç¾»à¤«¤éÂ¡´ïÄó¶¡¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¤·¡¢¸¥ÂÎ¤â¤ä¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤Î»ýÏÀ¤òX¤ÇÅ¸³«¡£¡¡
¡Ö¤Þ¤µ¤«»à¤ó¤Çº²¤¬¸æ°äÂÎ¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤Ï¡¢º£»þµï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£À¸¤¤Æ¤ë¿Í¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¤·¡¢¥È¥ê¥¢¡¼¥¸¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢½õ¤±¤ì¤ëÌ¿¤«¤é½õ¤±¤ë¤¬Àµ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÎÑÍýÀ¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¡¢ËÜ¿Í¤ä²ÈÂ²¤ÎÆ±°Õ¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤¹¡×
¹õÅÄ»á¤Î¼Ì¿¿Åê¹ÆÁûÆ°¸å¡¢¡Ö¸¥ÂÎ¤òÄó¶¡¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö°å»Õ¤¬1¿Í¡¢SNS¤Î¤¢¤²Êý¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¸¥ÂÎ¤Î°Õ»×¤ò¶Ê¤²¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¸¥ÂÎ¤·¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¿ò¹â¤Ê°Õ»×¤È¤«»ý¤Á¾å¤²Ìµ¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼çÄ¥¡£¤Þ¤¿¡¢
¡ÖËÍ¤Ï¡¢»à¸å¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤¬»à¸åÌò¤ËÎ©¤Ä¤Ê¤é¡¢ÌòÎ©¤Æ¤ÆÍß¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤ä¤ë¤Ê¤é³Ú¤·¤¯²òË¶¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
°ìÏ¢¤Î¼çÄ¥¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤È¿±þ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¤·¤«¤·¡¢À¤´Ö¤È¤Î´¶³Ð¤Î¥º¥ì¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢ËãÀ¸»á¤Ï¡Ö¥º¥ì¤Æ¤¿¤é²¿¤«°¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡À¤´Ö¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤é¤³¤³¤Þ¤ÇÀ®¸ù¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼ºÇÔ¤¹¤ë»þ¤âÇÉ¼ê¤Ë¤ä¤é¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤ï¤Ê¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£