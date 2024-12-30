¥¸¥ç¥¤¥Þ¥ó¹âÌÚ¡¢¡È±¤¤ËÉÒ´¶¡É13ºÐÌ¼¤Ë´¶¿´¡Ö·ì¤ÏÁè¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¸¥ç¥¤¥Þ¥ó¤Î¹âÌÚ¿¸ºÈ¡Ê44ºÐ¡Ë¤¬12·î28Æü¡¢¼«¿È¤ÎTwitter¡ÊX¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Ãæ³Ø1Ç¯À¸¤ÎÌ¼¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹âÌÚ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡ÖÌ¼¤¬¡Ø¥¹¡¼¥×¥¹¥È¥Ã¥¯¤È¥¹¥Ì¡¼¥×¥É¥Ã¥°¤Ã¤Æ¶Á¤»÷¤Æ¤ë¤è¤Í¡Ù¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö±¤¤ËÉÒ´¶¡£·ì¤ÏÁè¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö13ºÐ¤Ë¤·¤Æ´û¤Ë¥¸¥ç¥¤¥¦¡¼¥Þ¥ó¤ÎÊÒÎÚ¡£Ãæ1½÷»Ò¤Î¸ý¤«¤é¥¹¥Ì¡¼¥×¥É¥Ã¥°¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¤è¤ê¶Ú¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È´¶¿´¤·¡¢¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥×¥É¥Ã¥° Ëè¿©¥¹¡¼¥×¥¹¥È¥Ã¥¯¡×¤ÈÅê¹Æ¤òÄù¤á¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¾Íè³Ú¤·¤ß£÷¡×¡Ö¸å·Ñ¼Ô¤¬¡ª¡×¡Ö¤¤¤¤¥»¥ó¥¹¤À¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹âÌÚ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡ÖÌ¼¤¬¡Ø¥¹¡¼¥×¥¹¥È¥Ã¥¯¤È¥¹¥Ì¡¼¥×¥É¥Ã¥°¤Ã¤Æ¶Á¤»÷¤Æ¤ë¤è¤Í¡Ù¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö±¤¤ËÉÒ´¶¡£·ì¤ÏÁè¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö13ºÐ¤Ë¤·¤Æ´û¤Ë¥¸¥ç¥¤¥¦¡¼¥Þ¥ó¤ÎÊÒÎÚ¡£Ãæ1½÷»Ò¤Î¸ý¤«¤é¥¹¥Ì¡¼¥×¥É¥Ã¥°¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¤è¤ê¶Ú¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È´¶¿´¤·¡¢¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥×¥É¥Ã¥° Ëè¿©¥¹¡¼¥×¥¹¥È¥Ã¥¯¡×¤ÈÅê¹Æ¤òÄù¤á¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¾Íè³Ú¤·¤ß£÷¡×¡Ö¸å·Ñ¼Ô¤¬¡ª¡×¡Ö¤¤¤¤¥»¥ó¥¹¤À¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£