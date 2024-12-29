¥À¥¤¥É¡¼ ¥°¥ë¡¼¥×HD »°¸¶¿¿µª»Ò»á¡ÖDyDo¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÅÀ¤òÀþ¤Ë¡¢Àþ¤òÌÌ¤Ë·Ò¤²¤ë¡×
2024Ç¯¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ª¤è¤Ó¥á¥Ç¥£¥¢¶È³¦¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ä»Ô¾ì´Ä¶¤ÎµÞÂ®¤ÊÊÑ²½¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´·½¬¤äÏÈÁÈ¤ß¤ËÍê¤é¤Ê¤¤½ÀÆð¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£7·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Chrome¤Ë¤ª¤±¤ë¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£CookieÇÑ»ß¤ÎÅ±²ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢AI³èÍÑ¤¬¼ÂÁ©¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥Ç¡¼¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤ÊÀïÎ¬¤¬¤µ¤é¤Ë½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¼êË¡¤¬Âç¤¤ÊÅ¾´¹´ü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢Digiday Japan¹±Îã¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï´ë²è¡ÖIN/OUT 2025¡×¤Ç¤Ï¡¢Åö¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤æ¤«¤ê¤Î¿¼¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£2024Ç¯¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÁí³ç¤·¡¢2025Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÄ©Àï¤ÈÀ®Ä¹¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¥À¥¤¥É¡¼¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¡¢¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉô ÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤ë»°¸¶¿¿µª»Ò»á¤Î²óÅú¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡£
¢¡¡¡¢¡¡¡¢¡
¡½¡½2024Ç¯¤Î¤â¤Ã¤È¤âÂç¤¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¡¦À®²Ì¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡£¡Ö¤Þ¤º¤¤¡ª¡×¤È¥Ð¥º¤Ã¤¿¡Ö¥Õ¥ê¥¹¥¯¥¹ ¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¡×¤ä¡¢¤ªÊÆÆþ¤ê´Ì°ûÎÁ¤Î¡ÖÂäÃãÄÒ¤±É÷¥¹¡¼¥×¡×¤Ê¤É¤ÎÏÃÂê¤Î¾¦ÉÊ¤ä¡¢¿È¶á¤Ç°ûÎÁ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÍøÊØÀ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½÷À¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ÍÑÉÊ¤Ê¤É¤ÎÈÎÇä¤äQR¥³¡¼¥É¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹µ¡Ç½¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¡Ö¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¡×¡Ö³Ú¤·¤µ¡×¡Ö¿·¤·¤µ¡×¤ò¼ê·Ú¤Ë¼êº¢¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Ê¤É¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤³¤³¤í¤È¤«¤é¤À¤Ë¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¡£¡×ÂÎ¸½¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ä¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤ÎÅ¸³«¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢DyDo¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ëTVCM¤òÀ©ºî¤·¡¢ÃÏÊý¶É¡¢²°³°¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¢SNS¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤ËÊüÁ÷¤·¡¢°ûÎÁ°Ê³°¤Ë¤â¡Ö¤¿¤é¤ß¥¼¥ê¡¼¡×¤Ê¤É¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤ÎÁÊµá¤â³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÏÃÂê¤ò¤Ä¤¯¤ë¡¢¤Þ¤¿¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾¦ÉÊ¤ä¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Ê¤É¤ÎÏÃÂê¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤ÎDyDo¤¬¡Ö¤³¤³¤í¤È¤«¤é¤À¤Ë¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¡£¡×Äó¶¡¤·¡¢¿Í¡¹¤Î³Ú¤·¤¯·ò¤ä¤«¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤Ä¤¯¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦³èÆ°¤·¤¿1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½2025Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¤¿²ÝÂê¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡£2024Ç¯¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥ê¥¹¥¯¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤â¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÏÃÂê¤¬¡¢ÅÀ¤ÈÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢É¬¤º¤·¤âDyDo¤Î¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ï·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥ÉÄ´ºº¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢DyDo¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤ä¡Ö¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¡×¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½Åª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¤ë¾õ¶·¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢DyDo¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢DyDo¤Î¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÄó¶¡²ÁÃÍ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¸µµ¤¡×¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¡×¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¡×¡Ö°Â¿´¡×¤ò¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤ÎÂÎ¸³¤¬¡¢¾¦ÉÊ¤ä¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Ç¡¢DyDo¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯ÍýÍ³¤Ë·Ò¤¬¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÉ¬Í×À¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½2025Ç¯¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÖÉ´Ê¹¤Ï°ì¸«¤ËÇ¡¤«¤º¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢2025Ç¯¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î»ö¶È³èÆ°¤ä¡¢¾¦ÉÊ¤ä¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤ËÏÃÂê¤Î¼ï¤ò¡¢ÅÀ¤ÈÅÀ¤ò·ë¤ÓÀþ¤Ë·Ò¤²¡¢¤½¤·¤ÆÀþ¤ò·Ò¤²¤ÆÌÌ¤Ë¸«¤»¤ë¡£DyDo¥°¥ë¡¼¥×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¾¦ÉÊ¤ä¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤ò¤·¤Ã¤«¤êÏÃÂê²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤¿²Ä»ë²½¤ä¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Å¤¯¤ê¡¢°ì´ÓÀ¤Î¤¢¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó³èÆ°¤Ê¤É¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤ï¤ë»Å³Ý¤±¤Å¤¯¤ê¤ò¡¢¶òÄ¾¤Ë¹Ô¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯¤ÏDyDo¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ³Ë¤Ç¤¢¤ë¥À¥¤¥É¡¼¥É¥ê¥ó¥³¤¬ÁÏ¶È50¼þÇ¯¤ÎÇ¯¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀáÌÜ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¡¢¼¡¤Î50Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤¬¡Ö¤³¤³¤í¤È¤«¤é¤À¤Ë¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¡£¡×Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆDyDo¥Ö¥é¥ó¥É¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Ç¯ËöÇ¯»Ï´ë²è¡ÖIN/OUT 2025¡×¤Îµ»ö°ìÍ÷