ÃæµïÀµ¹¤Ï¡Öº£¤Ç¤âµö¤»¤Ê¤¤¡× £Ø»Òà¼éÈëµÁÌ³°ãÈ¿á¤Î»ØÅ¦¤òÃæµïÂåÍý¿Í¤ËÄ¾·â¡ª
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæµïÀµ¹¡Ê£µ£²¡Ë¤ò¤á¤°¤ë½÷À¥È¥é¥Ö¥ëÊóÆ»¤Ç¡¢Èï³²¤òÁÊ¤¨¤ë½÷À¤¬½µ´©Ê¸½Õ¤Î¼èºà¤ËÅú¤¨¡¢¤½¤ì¤¬µ»ö²½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¼éÈëµÁÌ³°ãÈ¿¤Î²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæµï¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Î¸«²ò¤Ï¡½¡½¡£
¡¡Ãæµï¤È½÷À¤ÏºòÇ¯¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¸å¡¢ÁÐÊý¤¬ÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤òÎ©¤Æ¤Æ¶¨µÄ¤·¡¢Ãæµï¤Ï½÷À¤Ë²ò·è¶â¤È¤·¤Æ£¹£°£°£°Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¶¨µÄÆâÍÆ¤Ï¼éÈëµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£Ãæµï¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ï£²£°ÆüÇÛ¿®¤Î£Î£Å£×£Ó¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë¼éÈëµÁÌ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÂÐ³°Åª¤Ë¤ªÅú¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢½÷À¤Ï£²£µÆüÇÛ¿®¤ÎÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¡Öº£¤Ç¤âµö¤»¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¡¢£²£¶ÆüÈ¯Çä¤Î½µ´©Ê¸½Õ¤Ç¤ÏÃæµï¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¼éÈëµÁÌ³°ãÈ¿¤Ç¤Ï¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæµï¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ï£²£·Æü¡¢¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö½µ´©»ïÊóÆ»¤Ë´Ø¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´û¤Ë²ò·èºÑ¤ß¤ÇÅö»ö¼Ô´Ö¤Ç¼éÈëµÁÌ³¤¬¤¢¤ê¡¢µ»öÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ê¤ªÅú¤¨¤ä¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤¿¡£½÷À¤¬¹ðÇò¤·¤¿Ê¸½Õµ»ö¤ÎÆâÍÆ¤¬¼éÈëµÁÌ³°ãÈ¿¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼èºà¤ËÂÐ¤·¤ÆÀèÊý¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò¤µ¤ì¤¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢ÅöÊý¤«¤é°Õ¸«¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¤Î¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¡£
¡¡Ê¸½Õµ»ö¾å¤Ç¤Ï¡Ö£Ø»Ò¡×¤µ¤ó¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬Åö³º½÷À¤ò»Ø¤¹¤«³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¸«²ò¤ò¼¨¤¹¤Î¤Ï¹µ¤¨¤ë¤È¤·¤¿¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï½÷À¤¬¼éÈëµÁÌ³°ãÈ¿¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£