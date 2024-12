【ブルアカらいぶ!クリスマス直前!SP!】12月22日19時~ 配信

AniGiftは、YostarのAndroid/iOS用RPG「ブルーアーカイブ」より「カホ」のフィギュアを発売する。12月23日に予約受付を開始し、価格は27,500円。

「ブルアカ」に登場するカホの1/7スケールフィギュアが発売される。メモリアルロビーの姿を再現したものとなっており、棚に手を伸ばすワンシーンを忠実に立体化している。発売日などの詳細は後日公開される。

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.