パリ・サンジェルマンは絶対的な左サイドバックを失う可能性がある。



『Sky Sport』のフロリアン・プレッテンベルク氏によると、PSGに所属する22歳のポルトガル代表DFヌーノ・メンデスは新契約締結を躊躇しているという。



ポルトガルの名門、スポルティングの下部組織出身であるヌーノ・メンデスは2020年6月に同クラブのトップチームに昇格すると、2021年8月にはPSGにレンタル移籍。その翌年の2022年7月には完全移籍でPSGに加わり、加入後ここまでは公式戦通算98試合に出場し、4ゴールを記録。今季もリーグ戦8試合に先発出場するなど主力として活躍している。





This is Nuno Mendes' first goal of the season pic.twitter.com/kZKO3EluYh