¶Ó¸ñ¡¦ÅÏÊÕ¡¢¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤Ç°ìÈÕ160Ëü±ß¤ÎÂç¹ëÍ·¡Ä4Ç¯Á°¤Þ¤Ç¥Ð¥¤¥È»°Ëæ¤ÎÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë
¡¡12·î19ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÃÈÖ¡ØÉÍÅÄ¡¦ÂçµÈ¡¦¥Î¥Ö¡¦ßÀ²ÈMC¡ùÁíÀª27Ì¾¥Ä¥Ã¥³¥ß·Ý¿ÍÁí²ñ2024ÂçËºÇ¯²ñ¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¶Ó¸ñ¡¦ÅÏÊÕÎ´¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿È¤Î²ó¤ê¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤ò¡¢½Ð±é¼Ô¤Ç¥È¡¼¥¯¤¹¤ë¡Ø2024Ç¯¥Ä¥Ã¥³¥ß·Ý¿Í»ö·ïÊí¡Ù¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÍ¤¬2Ç¯´ÖÄÌ¤Ã¤Æ¤¿¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤Î¿ä¤·¤¬°úÂà¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Ï¿ä¤·¤¬°úÂà¤¹¤ëÆü¤Ë¡¢¤½¤Î¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤òÆþ¤ì¤¹¤®¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ìÈÕ¤Ç160Ëü±ß»È¤¤¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¤Ï500¡Á600Ëü±ß¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹ðÇò¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡¦¿¹ÅÄÅ¯Ìð¤µ¤ó¤¬¡Ö¡ÊÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Ï¡Ë¸åÇÚ¤È¤«¤Ë¤â¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¶â¤ò»È¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢¾¼ÏÂ¤Î·Ý¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê¶â¸¯¤¤¤Î¹Ó¤µ¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Ï¸åÇÚ·Ý¿Í¤Î¡Ø¤äÃÄ¡Ù¤¬¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ª½Ë¤¤¤Ç¹ëÍ·¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¡ÖËÍ¡¢100Ëü±ß»ý¤Ã¤Æ¡£¤äÃÄ3¿Í¤ÈËÍ¤Ç¡Ø¤³¤Î100Ëü±ß»È¤¦¤¾¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¡Ø100Ëü±ß¥Ä¥¢¡¼¡Ù¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¥½¡¼¥×¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤ë¤È¡¢¼þ¤ê¤Î·Ý¿Í¤«¤é¡ÖÁá¤¤¡¢Áá¤¤¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¤Ç¤³¤½²¿É´Ëü±ß¤â»È¤Ã¤Æ¹ëÍ·¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢4Ç¯Á°¤Î¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2020¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¶Ó¸ñ¤¬½é¤á¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤È¤â¥Ð¥¤¥ÈÄÒ¤±¤ÎËèÆü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¶Ó¸ñ¤¬¥Ð¥¤¥È¤ò¤ä¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹Ã«Àî¤µ¤ó¤¬49ºÐ¤ÇÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Ï42ºÐ¡£²Ö³«¤¯¤Þ¤ÇÄ¹Ç¯¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¿¥³¥ó¥Ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£É®¼Ô¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¶ìÏ«ÏÃ¤ò¶Ó¿¥¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹Ã«Àî¡ÖËÍ¤Ï¥Ð¥¤¥ÈÃæ¿´¤ÎÀ¸³è¤Ç¡£M-1¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¤Ê¤«¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏËÍ¤é¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
ÅÏÊÕ¡ÖËÍ¤â¥Ð¥¤¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢·è¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¤â¤¦¥Ð¥¤¥È¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢¥Ð¥¤¥È¤ÎÀÒ¤Ï¤ª¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Ê¤Ë¤¬¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×
¡¡M-1¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤Ä¤é¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹Ã«Àî¡ÖËÍ¤Ï¤ª¶â¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅÅµ¤¤ä¿åÆ»¤ò»ß¤á¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ÅÅµ¤¤ò»ß¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢Ìë10»þ¤«¤éµíÐ§²°¤Î¥Ð¥¤¥È¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¡¢¿¿¤Ã°Å°Ç¤ÎÃæ¤Ç´é¤òÀö¤Ã¤¿¤ê¼êÃµ¤ê¤Ç»õ¥Ö¥é¥·¤òÃµ¤·¤Æ»õ¤òËá¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¤«¤¹¤«¤Ê·î¤Î¸÷¤Ç»õ¥Ö¥é¥·¤Ï²¿¤È¤«¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢É¦Äæ¤ë¤Î¤ÏT»ú¥«¥ß¥½¥ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶À¤ò¸«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡ØÌÀ¤«¤ê¤¬¤Ê¤¤¤È´í¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¡Ø¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ËÍ¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÉô²°¤Ï2³¬¤Î³ÑÉô²°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢Áë¤Î¶á¤¯¤Ë¿®¹æµ¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡Ø¤³¤ì¤À¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤ÆÁë¤Î¶á¤¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¿®¹æµ¡¤ÎÌÀ¤«¤ê¤ÇÄæ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¿®¹æµ¡¤ÎÌÀ¤«¤ê¤ÇÉ¦¤òÄæ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¤ï¤«¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
ÅÏÊÕ¡Ö¤¤¤ä¡¢¤ª¤Þ¤¨°Ê³°¤Ë¤½¤ó¤Ê¿Í¤¤¤Í¤§¤À¤í¡×
Ä¹Ã«Àî¡Ö¤Ê¤ó¤«¸÷¤Î²Ã¸º¤¬ÀÖ¿®¹æ¤À¤È¸«¤Å¤é¤¯¤Æ¡¢ÀÄ¿®¹æ¤À¤È¸«¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤éÀÖ¤Î¤È¤¤Ë¼ê¤ò»ß¤á¤Æ¡¢ÀÄ¤Î¤È¤¤ËÉ¦¤òÄæ¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤Ï²È¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¿®¹æ¤ò¼é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ÅÏÊÕ¡Ö²¿¤Î¼«Ëý¤À¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×
Ä¹Ã«Àî¡Ö¤¢¤È¤Ï¡¢¤à¤«¤·½»¤ó¤Ç¤¿¤È¤³¤í¤¬ÃÛ60Ç¯¤ÎÉ÷Ï¤¤Ê¤·¤Ç¡¢ÀÐ¤ÎÎ®¤·Âæ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇÆ¬¤òÀö¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¼Ø¸ý¤Î²¼¤ËÆ¬¤òÆÍ¤Ã¤³¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤ë¼Ø¸ý¤À¤«¤éÆ¬¤¬¶´¤Þ¤Ã¤Æ¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¡¢Æ¬¤«¤é¥¹¥×¥ê¥ó¥¯¥é¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ë¿å¤¬Èô¤Ó»¶¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤«¤é¤Ï¥«¥Ã¥×¾Æ¤¤½¤Ð¤ÎÍÆ´ï¤Ë¿å¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢ÅòÀÚ¤ê¸ý¤ò¥·¥ã¥ï¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ë¤·¤ÆÀö¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡4Ç¯Á°¤Þ¤Ç¥Ð¥¤¥È»°Ëæ¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶Ó¸ñ¡£¤½¤ÎÍâÇ¯¤Ë¤ÏM-1²¦¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢º£¤Ç¤Ï°ìÈÕ¤Ç160Ëü±ß»È¤Ã¤Æ¹ëÍ·¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Î¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2024¡Ù¤Ï12·î22Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢M-1¥É¥ê¡¼¥à¤ò¤Ä¤«¤à¤Î¤Ï¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¤É¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥Þ¥ó»³²¼
1968Ç¯¡¢¹áÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£1992Ç¯¡¢À¤³¦¤Î¥Ê¥Ù¥¢¥Ä¡Ê¸½¡¦·Ë»°ÅÙ¡Ë¤È¥¸¥ã¥ê¥º¥à·ëÀ®¡¢2011Ç¯¤Ë²ò»¶¡£Æ±Ç¯¡¢¥ª¥â¥í¡¼»³²¼¤Ë²þÌ¾¤·¡¢¥Ô¥ó³èÆ°¤¹¤ë¤â2017Ç¯¤Ë·Ý¿Í¤ò°úÂà¤·¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£¤·¤«¤·2021Ç¯¤Ë·Ý¿Í¤ËÉüµ¢¤·¸½ºß¤Ï·Ý¿Í¤È¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÆóÂ¤Î¤ï¤é¤¸¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£